বুধে শুনানির আগে হাইকোর্টের নির্দেশে উচ্চ প্রাথমিকের কাউন্সেলিং বিজ্ঞপ্তি জারি
হাইকোর্টের নির্দেশে শুরু হচ্ছে উচ্চ প্রাথমিকের কাউন্সেলিং ৷ উচ্ছ্বসিত দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষারত প্রার্থীরা ৷
Published : July 7, 2026 at 10:14 PM IST
কলকাতা, 7 জুলাই: উচ্চ-প্রাথমিকের 2016 সালের নিয়োগ নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷ কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ মতো মামলার শুনানির আগেই পদক্ষেপ করলেন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি ৷ আগামিকাল কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানির আগেই কমিশন মঙ্গলবার 1 হাজার 241 জনের কাউন্সেলিং-এর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ৷
গত 22 জুন শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র আদালতে আশ্বাস দিয়েছিলেন, 15 দিনের মধ্যে তিনি সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবেন ৷ সেই মতো এদিন বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে ৷ 2024 সালের 28 অগস্ট কলকাতা হাইকোর্ট প্রায় 14 হাজার উচ্চ প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ করতে নির্দেশ দিয়েছিল ৷ কিন্তু শূন্যপদের সঙ্গে সংরক্ষণের তালিকা সামঞ্জস্যপূর্ণ না-হওয়ার জন্য 1 হাজার 241 জনের কাউন্সেলিং আটকে যায় ৷
পরে স্কুল সার্ভিস কমিশন জানায়, 1 হাজার 177 টি পদের ভ্যাকেন্সি ম্যাচ করেছে ৷ কিন্তু তারপরই নানান টালবাহানায় আটকে ছিল তাঁদের নিয়োগ ৷ কলকাতা হাইকোর্ট একাধিক বার কমিশনের আধিকারিকদের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন ৷ অবশেষে আগামী 21 জুলাই থেকে শুরু হবে তাঁদের কাউন্সেলিং, বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে কমিশন ৷
এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার অন্যতম হবু শিক্ষক সুশান্ত ঘোষ জানান, আদালতের নির্দেশ কার্যকর না-করায় আদালত অবমাননার মামলা করা হয় ৷ 2025 সালে আদালত জানায়, ওই বছর 20 নভেম্বরের মধ্যে কাউন্সেলিং সম্পন্ন করতে হবে ৷ কিন্তু তা করা হয়নি ৷ এরপর আদালত রাজ্যের অ্য়াডভোকেট জেনারেলকে ডেকে পাঠায় আদালত ৷ তার পরও কাউন্সেলিং না-হওয়ায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি-সহ আরও কয়েকজন আধিকারিককে ডাকা হয় ৷ তাঁদের বক্তব্য শোনা হয় ৷ তাঁরা নির্দেশ কার্যকরের প্রতিশ্রুতি দেন ৷
এরপর বিধানসভা ভোটের কারণে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কিছু বিলম্ব হয় ৷ তারপর শিক্ষা দফতর আদালতে জানায়, 1 হাজার 241 জনের জন্য 1 হাজার 177টি শূন্যপদ চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ তারপরও কাউন্সেলিং শুরু না-করায় ক্ষুব্ধ হন বিচারপতিরা ৷ এদিন আদালতের নির্দেশ কার্যকর করায় খুশি সুশান্ত ঘোষ ৷ তবে বাকি কয়েকজনেরও দ্রুত কাউন্সেলিং করা হবে বলেই আশা করেছেন তিনি ৷