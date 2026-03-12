কাউন্সেলিংয়ের দাবিতে বিকাশ ভবনে অভিযান, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি চাকরিপ্রার্থীদের
Published : March 12, 2026 at 5:19 PM IST
সল্টলেক, 12 মার্চ: 1241 জন আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীর দ্রুত কাউন্সেলিং ও নিয়োগের দাবি ৷ সেই দাবিতে বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবন অভিযানে নামলেন আন্দোলনকারীরা । করুণাময়ী থেকে মিছিল শুরু করে বিকাশ ভবনের দিকে এগোতেই মাঝপথে পুলিশ তাঁদের আটকে দেয় । পরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটে ।
চাকরিপ্রার্থীদের তরফে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থী মঞ্চের ডাকে এ দিনের এই কর্মসূচি নেওয়া হয় । বৃহস্পতিবার সকালেই করুণাময়ী এলাকা থেকে মিছিল শুরু করেন বিক্ষোভকারীরা । তাঁদের লক্ষ্য ছিল, বিকাশ ভবনে গিয়ে শিক্ষা দফতরের কর্তাদের কাছে নিজেদের দাবি জানানো । তবে মিছিল বিকাশ ভবনের দিকে এগোতেই ময়ূখ ভবনের সামনে ব্যারিকেড করে পুলিশ । প্রথমে সেখানেই তাঁদের আটকে দেওয়া হয় ।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ঝুলে রয়েছে । তাই অবিলম্বে কাউন্সেলিং শুরু করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবি জানান তাঁরা । পরে আচমকাই মিছিল ঘুরিয়ে বিকাশ ভবনের গেটের দিকে ঢোকার চেষ্টা করেন আন্দোলনকারীরা । তখনই তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ । পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় ।
এরপর প্রায় 1241 জন চাকরিপ্রার্থী রাস্তায় বসে বিক্ষোভ শুরু করেন । রাস্তাতেই বসে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা । পুলিশের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি সামাল দিতে বারবার মাইকিং করে বিক্ষোভকারীদের সরে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয় । কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেননি আন্দোলনকারীরা । তাঁরা দাবি জানান, শিক্ষা দফতরের তরফে দ্রুত সবুজ সঙ্কেত দিয়ে তাঁদের কাউন্সেলিংয়ের দিন ঘোষণা করতে হবে ।
উল্লেখ্য, এর আগেই গত 30 জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ অ্যাডভোকেট জেনারেলকে দু'সপ্তাহের মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে 1241 জন আপার প্রাইমারি প্রার্থীর নিয়োগ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছিল । কিন্তু সেই নির্দেশ কার্যকর হওয়ার বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও দিনক্ষণ জানানো হয়নি । সেই নির্দেশের পরেও শিক্ষা দফতর এখনও স্কুল সার্ভিস কমিশন'র কাছে শূন্যপদের তালিকা পাঠায়নি ৷ ফলে দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন প্রার্থীরা । সেই কারণেই এ দিন বিকাশ ভবন অভিযানে নামেন তাঁরা এবং দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার দাবি জানান আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীরা ।