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উচ্চশিক্ষায় 'হারানো গৌরব' ফেরানোর ডাক, জাতীয় শিক্ষানীতি হুবহু প্রয়োগের বার্তা মন্ত্রীর

বুধবার দফতর বণ্টন হওয়ার পরই বিকাশ ভবন আসেন মন্ত্রী ৷ কথা বলেন উচ্চশিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে । দফতরের বর্তমান অবস্থা নিয়েও আলোচনা করেন তিনি।

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জাতীয় শিক্ষানীতি হুবহু প্রয়োগের বার্তা মন্ত্রীর (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 10, 2026 at 7:56 PM IST

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কলকাতা, 10 জুন: আগামী পাঁচ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনার লক্ষ্য নিয়েই কাজ করবে সরকার । উচ্চশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব গ্রহণ করে একথা জানালেন রাজ্যের নতুন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৷ বুধবার দফতর বণ্টন হওয়ার পরই বিকাশ ভবনে আসেন তিনি ৷ কথা বলেন উচ্চশিক্ষা দফতরের বিভিন্ন আধিকারিকদের সঙ্গে । দফতরের বর্তমান অবস্থা নিয়েও আলোচনা করেন নয়া মন্ত্রী । তারপরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "ভারতীয় জনতা পার্টি যে উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার গঠন করেছে, সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের অন্যতম ক্ষেত্র হবে শিক্ষা ।"

নতুন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর দাবি, গত পাঁচ দশকে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমাগত অবনতি ঘটেছে । তাঁর কথায়, বাম আমলে 'মধ্যমেধার চাষ' শুরু হয়েছিল এবং গত 15 বছরে তা 'মেধাহীনতার' দিকে এগিয়েছে । এই পরিস্থিতি থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে বের করে এনে আবার উৎকর্ষ ও নৈপুণ্যের চর্চার পরিবেশ গড়ে তোলাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য বলে জানান জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৷

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উচ্চশিক্ষায় 'হারানো গৌরব' ফেরানোর ডাক মন্ত্রীর (নিজস্ব চিত্র)

তিনিবলেন, "একসময় ভারতীয় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বাংলা ছিল ধ্রুবতারা । সেই হারানো গৌরব ফিরিয়ে এনে পশ্চিমবঙ্গকে আবার দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে নেতৃত্বের জায়গায় নিয়ে যেতে চায় সরকার ।" তাঁর মতে, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য দেশের মূলধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোয়নি । তাই পশ্চিমবঙ্গকে দেশের সঙ্গে আরও বেশি করে একীভূত করাই উচ্চশিক্ষা দফতরের প্রথম কাজ হবে বলে জানিয়েছেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ।

সেই লক্ষ্যেই জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) পশ্চিমবঙ্গে হুবহু অনুসরণ করা হবে বলে জানান মন্ত্রী । তিনি বলেন, "দেশ যেভাবে এগোবে, পশ্চিমবঙ্গও সেই পথেই এগোবে । দেশের অন্যান্য প্রান্তের ছাত্রছাত্রীরা যে সুযোগ-সুবিধা পায়, রাজ্যের পড়ুয়ারাও যাতে একই সুবিধা পায়, তা নিশ্চিত করা হবে ।"

ব্রেন ড্রেন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে চলে যাচ্ছে । শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং সুযোগ বৃদ্ধি করেই সেই প্রবণতা রোখার চেষ্টা করা হবে । তাঁর দাবি, দফতরের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রাথমিক পর্যালোচনায় তিনি এমন কোনও ক্ষেত্র খুঁজে পাননি, যাকে নিঃসংশয়ে ভালো বলা যায় ।

শিক্ষক নিয়োগ ও চাকরির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতিও দেন মন্ত্রী । তিনি বলেন, "প্রতি বছর নিয়মিত এসএসসি, সিএসসি, পিএসসি, পুরসভা, পঞ্চায়েত ও অন্যান্য নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে । ঘুষমুক্ত চাকরি এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনই হবে সরকারের লক্ষ্য ।"

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, শুধু আর্থিক অনিয়মই দুর্নীতি নয় । তাঁর দাবি, শিক্ষাক্ষেত্রে আরও গভীর ধরনের অদৃশ্য প্রভাব এবং হস্তক্ষেপ কাজ করে, যার অবসান ঘটানো হবে । নিয়মকানুন মেনে এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রশাসন পরিচালনার আশ্বাস দেন তিনি । পাশাপাশি দফতরের কাজকর্মে শৃঙ্খলা আনতেও উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেন মন্ত্রী । সময়মতো অফিসে আসা-যাওয়ার সংস্কৃতি প্রথমে উচ্চশিক্ষা দফতর থেকেই শুরু হবে এবং পরে তা ধাপে ধাপে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যান্য স্তরেও কার্যকর করা হবে বলে জানান তিনি ।

তবে উপাচার্য নিয়োগ, ছাত্র সংসদ নির্বাচন বা অন্যান্য নির্দিষ্ট ইস্যুতে এদিন কোনও মন্তব্য করতে চাননি মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় । তাঁর বক্তব্য, দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনে তিনি শুধুমাত্র সরকারের উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত সামগ্রিক নীতি ও দিকনির্দেশনার কথাই তুলে ধরতে চান ।

TAGGED:

HIGHER EDUCATION MINISTER
জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
CABINET PORTFOLIO ALLOCATION
উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী
JAGANNATH CHATTOPADHYAY

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