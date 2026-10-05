Explainer: 4 রকম পথে মাথা গুলিয়ে দেবে APK ! কীভাবে বাঁচবেন সাইবার দস্যুদের হাত থেকে

Explainer: 4 রকম পথে মাথা গুলিয়ে দেবে APK ! কীভাবে বাঁচবেন সাইবার দস্যুদের হাত থেকে
How to avoid cyber fraud: বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতারণার মূল কৌশল হল আতঙ্ক তৈরি করে ব্যবহারকারীর থেকে অনুমতি ও তথ্য আদায় ৷ অয়ন নিয়োগীর প্রতিবেদন ৷
Published : October 5, 2026 at 8:23 PM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: এক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায়, চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ফোনটা স্ক্রোল করছিলেন মধ্যবিত্ত সরকারি কর্মচারী অলোকবাবু । হঠাৎই একটা হোয়াটসঅ্যাপ নোটিফিকেশন ভেসে উঠল ।
তাতে লেখা: 'জরুরি বিজ্ঞপ্তি ! আপনার গাড়ির ট্রাফিক ফাইন বাকি রয়েছে । নির্ধারিত সময়ে জরিমানা না দিলে ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল হতে পারে । অবিলম্বে নীচে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে আপডেট করুন এবং ফাইন ক্লিয়ার করুন ।'
মেসেজটা দেখেই অলোকবাবুর বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল । ভাবলেন, ইস! ভুল করে কোনও সিগন্যাল টপকে গেলাম না তো ? লাইসেন্স বাতিল হলে মহাবিপদ ! ভয়ের চোটে তিনি একটুও না ভেবেই মেসেজে থাকা লিঙ্কে ক্লিক করে ফেললেন !
লিঙ্কে ক্লিক করতেই স্ক্রিনে লেখা দেখা গেল—'অ্যাক্সেস করতে হলে প্রথমে অ্যাপটি আপডেট করুন ।' নীচে একটি 'update.apk' ফাইল ডাউনলোড করার জন্য রাখা ছিল । তাড়াহুড়োয় বুঝতে না পেরে অলোকবাবু সেই APK ফাইলটি ডাউনলোড করে ইনস্টল করে ফেললেন ।
কিন্তু অলোকবাবু ঘুণাক্ষরেও টের পাননি, তিনি আসলে ফাঁদে পা দিয়েছেন । সাইবার বিশেষজ্ঞ মহম্মদ রেজা আহমেদ ইটিভি ভারতকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, RTO Challan-এর নামে ছড়ানো এই ধরনের APK-ভিত্তিক প্রতারণার মূল কৌশলই হল আতঙ্ক বা তাড়াহুড়ো তৈরি করে ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ধাপে ধাপে প্রয়োজনীয় অনুমতি ও তথ্য আদায় করে নেওয়া ।
রেজা আহমেদের টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ অনুযায়ী, প্রতারকরা কীভাবে অলোকবাবুর মতো সাধারণ মানুষকে 4টি ধাপে ফাঁদে ফেলে, তা নীচে দেওয়া হল-
প্রথম ধাপ: এটা হল সিস্টেমে ঢোকার বাহানা (APK ইনস্টল) ৷ প্রথমে RTO বা জরুরি চালানের অজুহাত তৈরি করে লিঙ্কের মাধ্যমে একটি ক্ষতিকর APK ফাইল ফোনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় । সাধারণ মানুষের মনে হয় এটি একটি সাধারণ অ্যাপ বা সিস্টেম আপডেট, কিন্তু আসলে এটিই হল ফোনে ম্যালওয়্যার ঢুকিয়ে দেওয়ার মূল পথ।
দ্বিতীয় ধাপ: সুরক্ষার নামে নতুন পারমিশন (Permission Prompts) নেওয়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ । অ্যাপটি ইনস্টল হতেই স্ক্রিনে ভেসে ওঠে পারমিশন চাওয়া মেসেজ—'ফাইল ও মেসেজ পড়ার অনুমতি দিন (Allow Permission)'। বোঝানো হয়, এটি নাকি ফোনের সিকিউরিটির জন্য দরকার ! এমনকী কিছু ক্ষেত্রে VPN বা সিস্টেম লেভেল অ্যাক্সেস নেওয়ার চেষ্টা করা হয় ।
অলোকবাবু না দেখেই সব ক'টিকে Allow করে দিয়েছিলেন । বিশেষজ্ঞের মতে, যেটিকে সিকিউরিটি বলা হচ্ছে, সেটাই উল্টে হ্যাকারদের রাস্তা পরিষ্কার করে দেয় ।
তৃতীয় ধাপ: RTO-র ইন্টারফেসের আড়ালে তথ্য চুরির পারমিশন পাওয়ার পর স্ক্রিনে হুবহু আসল ট্রাফিক বা RTO পোর্টের মতো দেখতে একটি সাইট ভেসে ওঠে । সেখানে গাড়ির নম্বর লিখতে বলা হয় । নম্বর দেওয়া মাত্রই দেখানো হয়, 'আপনার 500 টাকা ফাইন বাকি ।' এরপর আধার, PAN বা অন্যান্য ব্যক্তিগত পরিচয় সংক্রান্ত তথ্য দিতে প্ররোচিত করা হয় । অলোকবাবুও আসল ভেবে সব তথ্য পূরণ করে দিলেন ।
চতুর্থ ধাপ: মাত্র 1 টাকার পেমেন্ট ও কার্ডের হাতানো তথ্য জমা হতেই সাইবার প্রতারকদের আসল আর্থিক ফাঁদটি সামনে আসে । স্ক্রিনে লেখা ওঠে—'আজকের বিশেষ ছাড়ে কেসটি মেটাতে মাত্র 1 টাকা পেমেন্ট করুন ।'
1 টাকার লোভে অলোকবাবু নিজের ডেবিট কার্ড নম্বর, এক্সপায়ারি ডেট এবং পেছনের গোপন CVV টাইপ করে সাবমিট করলেন । কিন্তু স্ক্রিনে পেমেন্ট 'Failed' দেখাল । অলোকবাবু ভাবলেন পেমেন্ট হয়নি, কিন্তু সাইবার বিশেষজ্ঞের মতে— পেমেন্ট ফেল করলেও কার্ডের সমস্ত গোপন তথ্য ততক্ষণে প্রতারকদের ডেটাবেসে পৌঁছে গিয়েছে ।
শেষ টার্গেট: OTP এবং টাকা উধাও ৷ কার্ডের তথ্য পাওয়ার পর অন্য প্রান্ত থেকে হ্যাকাররা অলোকবাবুর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে 50,000 টাকা তোলার কমান্ড দেয় । ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী অলোকবাবুর ফোনে একটি OTP আসে । এখানেই অ্যাপটির কেরামতি !
অলোকবাবু শুরুতেই অ্যাপটিকে মেসেজ পড়ার যে পারমিশন দিয়ে রেখেছিলেন, সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে অ্যাপটি নিজেই ফোন থেকে OTP পড়ে নিয়ে চুপিসারে হ্যাকারদের সার্ভারে পাঠিয়ে দিল । পরের মুহূর্তেই অলোকবাবুর ফোনে এল ব্যাংকের মেসেজ— 'আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে 50,000 টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে ।' চায়ের কাপটা হাতেই রয়ে গেল, অলোকবাবুর মাথার উপর যেন আকাশ ভেঙে পড়ল !
'লিঙ্কে ক্লিক করলেই টাকা গায়েব,' কতটা সত্যি ? সাইবার বিশেষজ্ঞ মহম্মদ রেজা আহমেদ ইটিভি ভারতকে আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন ।
তাঁর মতে, সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি বড় ভুল ধারণা রয়েছে যে শুধু একটা লিঙ্কে ক্লিক করলেই হয়তো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে সব টাকা গায়েব হয়ে যায় !বাস্তবে বিষয়টির প্রযুক্তিগত দিক এতটা সরল নয় । আসল বিপদ তখন শুরু হয় যখন ব্যবহারকারী-
1. অচেনা কোনও APK ফাইল নামিয়ে ফোনে ইনস্টল করেন ।
2. না বুঝে অ্যাপটিকে ফোনের SMS, VPN বা সিকিউরিটি পারমিশন দিয়ে দেন ।
3. ভুয়ো ওয়েবসাইটকে আসল ভাবেন এবং নিজের কার্ডের গোপন তথ্য ও OTP তুলে দেন ।
নিজেকে ও পরিবারকে সুরক্ষিত রাখবেন যেভাবে:
• অচেনা APK ইনস্টল করবেন না: WhatsApp বা মেসেজে আসা লিঙ্কে ক্লিক করে Google Play Store বা Apple App Store-এর বাইরের কোনও অ্যাপ (APK) ইনস্টল করবেন না।
• সন্দেহজনক পারমিশন বন্ধ করুন: সাধারণ কোনও চালান দেখার অ্যাপ কেন আপনার ফোনের মেসেজ পড়ার পারমিশন চাইবে ? অস্বাভাবিক পারমিশন চাইলে তৎক্ষণাৎ অ্যাপ ডিলিট করুন।
• অনলাইন তথ্য গোপন রাখুন: অপরিচিত বা সন্দেহজনক পেমেন্ট ইন্টারফেসে কখনওই নিজের কার্ড নম্বর, CVV বা আধার/PAN নম্বর দেবেন না।
• অফিসিয়াল পোর্টালে যান: আপনার গাড়িতে সত্যিই কোনও কেস বা ফাইন আছে কি না, তা যাচাই করার সঠিক পদ্ধতি হল সরাসরি সরকারের অনুমোদিত অফিসিয়াল পোর্টাল echallan.parivahan.gov.in ব্যবহার করা।
ইটিভি ভারতের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞের মূল বার্তা স্পষ্ট: মেসেজে আসা লিঙ্ক দেখে আতঙ্কিত হবেন না, ভুল করে ক্লিক হয়ে গেলেও ভয় নেই— শুধু অপরিচিত কোনও APK ফাইলকে কোনওভাবেই ফোনে ইনস্টল করবেন না বা অনুমতি দেবেন না।