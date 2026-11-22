অসময়ের বৃষ্টিতে মাথায় হাত ! ব্যাপক ক্ষতির মুখে ব্যারাকপুরের কৃষকরা
Farmers in despair: ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এতটাই বেশি যে কোনও কোনও কৃষক আত্মহননের হুঁশিয়ারি পর্যন্ত দিচ্ছেন ।
Published : November 22, 2026 at 3:22 PM IST
ব্যারাকপুর, 22 নভেম্বর: আকভান ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে টানা বৃষ্টিতে চাষবাসে ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক ৷ ব্যতিক্রম নয় ব্যারাকপুর গ্রামীণ অঞ্চলও ৷ এখানে ধানের জমি, সবজি-খেত সবই প্রায় জলের তলায় ৷ ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এতটাই বেশি যে কোনও কোনও কৃষক আত্মহননের হুঁশিয়ারি পর্যন্ত দিচ্ছেন । টানা বৃষ্টির জেরে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত বর্তিবিল, মামুদপুর ও পানপুর কেউটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চাষবাসের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ।
ব্যারাকপুরের চাষিরা তাঁদের এই করুণ পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । ব্যারাকপুর 1 নম্বক ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুমিত ঘোষ বলেন, "চাষিরা এই অকাল বৃষ্টিতে ক্ষতির মুখে পড়েছেন, আমরা জানি ৷ রাজ্যের কৃষকদের জন্য নবান্ন যে হেল্পলাইন চালু করেছে, সেখানে সরাসরি কৃষকরা তাঁদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বললে ওখান থেকেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে । তাই ব্যারাকপুরের কৃষক ভাইদেরও বলব তাঁরা যেন দেরি না করে সব তথ্য নিয়ে ওখানে কল করে আবেদন করে দেন ।"
ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক জগদীশ পাত্র বলেন, "ধানের জমি এবং সবজি খেতে জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে । সরষে-কপির খেতে সবই নষ্ট হয়ে যাবে । ডাল চাষ করে ছিলাম, সেটাও নষ্ট হয়ে গিয়েছে । কয়েক বিঘা মাঠের ফসল জলের তলায় । এই জমা জল সরিয়ে দ্বিতীয়বার সবজি চাষ করা সম্ভব নয় । আমাদের ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের প্রত্যেক চাষিই এই অকাল বৃষ্টিতে সমস্যায় পড়েছেন । পেঁয়াজ বা অন্যান্য সবজি এই জমিতে আপাতত আর বোনা যাবে না ৷ জমা জলে মাটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে । যেটুকু ধান জমিতে এখনও আছে, সেগুলো ঝাড়াইবাছাই করে তোলার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থ এখন আমাদের কাছে নেই । সরকার যদি আমাদের কথা মাথায় রেখে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, হলে উপকার হয় ।"
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আর এক কৃষক সুমন ঘোষ অসহায়তার কথা জানিয়ে বলেন, "বিঘের পর বিঘে ধানের জমি জলের তলায় । পেঁয়াজ ও টমেটো চারার খেতেও জল জমেছে । এই অবস্থায় সরকার সাহায্য না করলে চাষিরা চরম বিপাকে পড়বেন । চারদিক থেকে ঋণ করে চাষের কাজ শুরু করেছিলাম । আমার মতো অনেকেই একইভাবে চাষের কাজ শুরু করেছিলেন কিন্তু সমস্ত ধানজমি যেমন জলের তলায় চলে গিয়েছে, তেমনভাবেই পেঁয়াজ সর্ষে-সহ একাধিক সবজি বুনে ছিলাম, সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে । সরকার যদি এখন একটু আমাদের সহযোগিতা না করে তাহলে আমার মতো অনেক চাষিকেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হবে ।"
ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল কারখানা সংখ্যা বেশি হলেও এখানে বহু মানুষ কৃষি কাজ করেন ৷ সম্প্রতি একের পর এক ঘূর্ণিঝড় এবং খারাপ আবহাওয়া ব্যারাকপুরের কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে । সামনেই মাঠের পাকা ধান ঘরে তোলার কথা ছিল । কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার জন্য সেই ধান তুলতে গিয়ে মাথায় হাত পড়েছে ব্যারাকপুরের কৃষকদের ।
আকভানের প্রভাবে টানা বৃষ্টিতে চাষের ব্যাপক ক্ষতি ব্যারাকপুর মহকুমার গ্রামীণ অঞ্চলে । সামনেই অগ্রহায়ণ মাস ৷ আর এই মাসেই নতুন ফসল ঘরে তোলেন কৃষকরা ৷ এখানকার চাষিরা আশায় বুক বেঁধেছিলেন সামনের মাসেই তাঁরা নতুন ফসল ঘরে তুলবেন । আর কিছু লাভের মুখ দেখবেন । কিন্তু আকভানের প্রভাবে টানা বৃষ্টির জেরে এখনও জলের তলায় ধান-সবজি খেত ।
চাষের জমিতে জল জমায় চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন চাষিরা। বৃষ্টি কমলেও সহজে খেতের জল নামার সম্ভাবনা দেখছেন না তাঁরা । ফসলের গোড়ায় জল দাঁড়িয়ে গোড়া পচে ফসল খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । সবজি খেতেরও একই অবস্থা ৷ জল জমে সবজি পচে যেতে বসেছে ৷ বৃষ্টি কমে রবিবার রোদের দেখা মিললেও সহজে এই জমির জল গাছের গোড়া থেকে সরবে বলে আশা নেই চাষিদের ৷
বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ নিয়ে চাষ করেছিলেন অনেকে ৷ সেই ঋণ কী করে শোধ করবেন সেটাও বুঝতে পারছেন না কৃষকরা ৷ আনাজপাতির দাম আরও বেড়ে যাবে বলেও তাঁদের আশঙ্কা ।