তৃণমূল-বিজেপির পতাকার চাহিদা তুঙ্গে, ব্যস্ত উনসানির কারিগররা
সব ভোটেই আলাদা রং এনে দেয় হাওড়ার উনসানি এলাকা । এখানে কারখানায় রাতদিন সেলাই মেশিনে বেজে চলে শব্দের ছন্দ ।
Published : April 4, 2026 at 7:39 PM IST
হাওড়া, 4 এপ্রিল: নির্বাচনের আবহ ঘনালেই কলকাতা শহর যেন রঙের উৎসবে মেতে ওঠে । রাস্তার মোড়, পাড়ার ক্লাব, মিছিলের ভিড়-সবখানেই উড়তে থাকে নানা দলের পতাকা । কিন্তু এই দৃশ্যমান রঙিনতার আড়ালে যে নিরলস পরিশ্রম লুকিয়ে থাকে, তার কেন্দ্রবিন্দু হাওড়ার উনসানি ।
জগাছা অঞ্চলের উনসানি দক্ষিণ পাড়ায় ঢুকলেই স্পষ্ট হয়ে যায় ছবিটা । সরু গলি ৷ তার ভেতরে একের পর এক ছোট কারখানা ৷ আর সেখানে অবিরাম চলছে সেলাই মেশিনের শব্দ । সকাল থেকে গভীর রাত-কাজের সময়ের কোনও নির্দিষ্ট সীমা নেই । নির্বাচন যত এগোচ্ছে, কাজের চাপ ততই বাড়ছে বলে জানাচ্ছেন কারিগররা ।
কারখানার কর্মচারী বাবলু শেখ বললেন, "নির্বাচনের আগে থেকেই অর্ডার আসতে শুরু করেছে । এখন তো অবস্থা এমন, কাজ সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে । উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ-সব জায়গা থেকেই দলীয় পতাকার অর্ডার আসছে ৷ চাহিদা তুঙ্গে ।" এই চাহিদার তালিকায় রয়েছে বিভিন্ন মাপের পতাকা । ছোট আকার থেকে বড় ব্যানার-সবই তৈরি হচ্ছে একসঙ্গে । ডিজিটাল প্রচারের যুগেও পতাকার গুরুত্ব যে একটুও কমেনি, বরং বেড়েছে-তা স্পষ্ট এই কারখানাগুলির ব্যস্ততায় ।
কারখানার মালিক রাজু হালদারের পরিবার বহুদিন ধরেই এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ৷ সারা বছর জাতীয় ও ধর্মীয় পতাকা তৈরির কাজ চললেও, ভোটের মরশুমে যেন ব্যবসার আলাদা প্রাণ ফিরে আসে । তাঁর কথায়, "বছরের অন্য সময়ের তুলনায় এই সময়েই সবচেয়ে বেশি কাজ থাকে । তৃণমূল আর বিজেপির পতাকার অর্ডার সবচেয়ে বেশি এসেছে, তারপর অন্য দল ।" তবে এই ব্যস্ততার মধ্যেই রয়েছে অন্য এক চাপ । রাজু হালদারের কথায়, "নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে । কী হবে বুঝতে পারছি না, খুব হয়রানি হচ্ছে । এই সময় কাজ ফেলে বারবার ট্রাইবুনালে যেতে হচ্ছে ।"
অর্ডারের জোরে উৎপাদন বাড়াতে অনেক জায়গায় অতিরিক্ত শ্রমিকও নিতে হচ্ছে । সেলাই মেশিনের শব্দে ভরে থাকা কারখানাগুলিতে যেন সময় থমকে থাকে, শুধু কাজের গতি বাড়তেই থাকে । কলকাতার বড়বাজারে এই পতাকাগুলির বড় অংশ পৌঁছয় প্রতিদিন । সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে । ফলে উনসানির এই ছোট কারখানাগুলিই কার্যত জোগান দিচ্ছে গোটা নির্বাচনী প্রচারের দৃশ্যমান রসদ । শেষমেশ, ভোটের রঙিন আবহ যতই চোখে পড়ুক, তার নেপথ্যে যে অদেখা শ্রমের স্রোত বয়ে চলে উনসানির এই কারিগরদের হাতেই তার বুনন ।