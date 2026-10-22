উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে পড়ুয়াদের মিছিল, SRFTI-এ অচলাবস্থা অব্যাহত

উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে পড়ুয়াদের মিছিল, SRFTI-এ অচলাবস্থা অব্যাহত
SRFTI : 21 অক্টোবর থেকে ক্যাম্পাসে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা থাকলেও উত্তেজনার কারণে আগামী 13 নভেম্বর পর্যন্ত সমস্ত ক্লাস স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
Published : October 22, 2026 at 3:25 PM IST
কলকাতা, 22 অক্টোবর: উপাচার্যের পদত্যাগ, ছয় পড়ুয়ার বহিষ্কারের নির্দেশ প্রত্যাহার-সহ একাধিক দাবিতে অচলাবস্থা অব্যাহত সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে (এসআরএফটিআই) । গত 27 সেপ্টেম্বরের গোলমাল এবং 4 অক্টোবর ফের হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তখন থেকেই উত্তেজনার পরিবেশ রয়েছে প্রতিষ্ঠানে । এহেন পরিস্থিতিতে বুধবার রাত পর্যন্ত ক্যাম্পাসের ভিতরে মিছিল করে নিজেদের দাবিতে সরব হন তাঁরা । উপাচার্য সন্তোষ আজমেরার পদত্যাগের দাবিতে অনড় পড়ুয়ারা, অন্যদিকে উপাচার্যকে হেনস্তা এবং তাঁর দফতরে ভাঙচুরের চেষ্টার অভিযোগ তুলেছে কর্তৃপক্ষ ।
এই পরিস্থিতিতে ছয় পড়ুয়াকে পরপর দু'টি সেমেস্টারের জন্য বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ । অন্যদিকে, পুজোর ছুটির পরে বুধবার, 21 অক্টোবর থেকে ক্যাম্পাসে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা থাকলেও উত্তেজনার কারণে আগামী 13 নভেম্বর পর্যন্ত সমস্ত ক্লাস স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । এই মর্মে পড়ুয়াদের অভিভাবকদের কাছেও ইমেল পাঠিয়েছে কর্তৃপক্ষ । বর্তমান পরিস্থিতির কথা জানিয়ে অভিভাবকদের সহযোগিতাও চাওয়া হয়েছে ।
এর আগে গত শুক্রবার পড়ুয়াদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ক্যাম্পাস ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । তারপরেও আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের একাংশ ক্যাম্পাস ছাড়েননি । এর মধ্যে হস্টেল ও মেস বন্ধ করে দেওয়ায় তাঁদের থাকা-খাওয়ার সমস্যা আরও বেড়েছে বলে অভিযোগ পড়ুয়াদের । পরিস্থিতি সামাল দিতে নিজেরাই ক্যাম্পাসের ভিতরে কমিউনিটি কিচেন চালু করার উদ্যোগ নেন তাঁরা । একদিন নিজেদের মধ্যে রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থাও করেছিলেন । তবে, সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি বলেই দাবি তাঁদের ।
দ্রুত হস্টেল ও মেস চালুর দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা । তাঁদের বক্তব্য, আবাসন ও খাবারের ব্যবস্থা বন্ধ থাকায় দূরদূরান্ত থেকে আসা পড়ুয়াদের পক্ষে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে । বিশেষত, আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের পড়ুয়াদের পক্ষে ক্যাম্পাসের বাইরে থাকা ও খাওয়ার অতিরিক্ত খরচ বহন করা সম্ভব হচ্ছে না । ফলে ক্লাস বন্ধ থাকার পাশাপাশি আবাসন ও খাবারের সঙ্কটও তাঁদের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ।
এই পরিস্থিতিতে বুধবার দশমীর দিনও রাত পর্যন্ত ক্যাম্পাসে মিছিল করে নিজেদের দাবিতে অনড় থাকার বার্তা দেন পড়ুয়ারা । তাঁদের দাবি, উপাচার্য সন্তোষ আজমেরাকে পদত্যাগ এবং গত 27 সেপ্টেম্বর ও 4 অক্টোবরের ঘটনায় কারা জড়িত, তা চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করতে হবে । পাশাপাশি, ছয় পড়ুয়াকে পরপর দু'টি সেমেস্টারের জন্য বহিষ্কারের নির্দেশ প্রত্যাহার করতে হবে । আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের অন্যতম সুদীপ চক্রবর্তী বলেন, "আমাদের যে দাবিগুলি ছিল, এখনও সেগুলিই রয়েছে । দ্রুত এই সব সমস্যার সমাধান করতে হবে ।"
অন্যদিকে, কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, গোটা ঘটনা নিয়ে নবান্নের তরফে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) তদন্ত করেছে এবং সেই রিপোর্ট জমা পড়েছে । ফলে পৃথকভাবে তদন্ত করার প্রয়োজন নেই ।
সব মিলিয়ে ক্লাস স্থগিত রাখা, হস্টেল ও মেস বন্ধ এবং ছয় পড়ুয়ার বহিষ্কারের নির্দেশকে কেন্দ্র করে এসআরএফটিআইয়ের অচলাবস্থা অব্যাহত । এখন দেখার কোন পথে সমাধান বের হয় ।