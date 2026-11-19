মেডিক্যালে অশান্তি: 'আন্দোলনকারীরা মানসিকভাবে মাওবাদী' ! রেজিস্ট্রেশন বাতিলের হুঁশিয়ারি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর
Unrest at Medical College: বুধবার মেডিক্যাল কলেজে ভাঙচুর, অধ্যক্ষ ও অন্য আধিকারিকদের হেনস্থার ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ।
Published : November 19, 2026 at 7:07 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অশান্তি ঘিরে এবার কড়া অবস্থান নিল স্বাস্থ্য ভবন । হাসপাতালের পরিষেবা ব্যাহত করে আন্দোলন বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় । আইন ভেঙে অশান্তি ছড়ালে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি ।
বুধবার মেডিক্যাল কলেজে ভাঙচুর, অধ্যক্ষ ও অন্য আধিকারিকদের হেনস্থার ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী । বৃহস্পতিবার দুপুরে মেডিক্যাল কলেজের এমএসভিপি ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়কে স্বাস্থ্য ভবনে তলব করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী । স্বাস্থ্য ভবনের গ্রিন রুমে তাঁর সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিনি । সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা ইন্দ্রজিৎ সাহা এবং স্বাস্থ্য অধিকর্তা স্বপন সোরেন । বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠক করে মেডিক্যাল কলেজের পরিস্থিতি নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেন শারদ্বত । স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, মেডিক্যাল কলেজে 10-15 জন ‘মানসিক মাওবাদী’ তাণ্ডব চালিয়েছেন । সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তাঁদের চিহ্নিত করা হয়েছে । তাঁরা প্রত্যেকেই ইন্টার্ন বলে দাবি করেন তিনি ।
মন্ত্রীর কথায়, ‘‘মেডিক্যাল কলেজে রাজনীতি করা চলবে না । ডিএসও হামলা চালিয়েছে । অধ্যক্ষকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছে । এঁরা মানসিকভাবে মাওবাদী । নকশালরা হাসপাতালে অরাজকতা চায় । পাথর ছোড়া হয়েছে, গায়ে হাত তোলা হয়েছে ।’’ তাঁর আরও হুঁশিয়ারি, হাসপাতালের পরিষেবা বন্ধ রেখে কোনও আন্দোলন করা যাবে না । আইন ভাঙলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের মতো পদক্ষেপও করা হতে পারে ।
এই পরিস্থিতিতে আন্দোলন আরও জোরদার করার পথে জুনিয়র চিকিৎসকেরা । বুধবারের ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবারই বিকেল 5টায় হাসপাতাল চত্বরে জমায়েতের ডাক দেন তাঁরা । সেখানে সাধারণ মানুষকেও যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয় । কোনও ব্যানার ছাড়াই বিভিন্ন সংগঠনকে অংশগ্রহণের আবেদন জানানো হয় । জমায়েত করে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত মিছিল যায় ।
ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে স্বাস্থ্য ভবন । কমিটিতে রয়েছেন স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের এমএসভিপি দিবাকর হালদার, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাস্থেশিওলজি বিভাগের প্রধান সোমনাথ দে এবং গ্যাস্ট্রোএনটারোলজি বিভাগের দীপঙ্কর রায় । শুক্রবারই কমিটির প্রথম বৈঠক হওয়ার কথা। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কলেজের ভিতরে হামলার পাশাপাশি বহিরাগতদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে । প্রয়োজন হলে তদন্তের স্বার্থে কলকাতা পুলিশের ডিসি (সেন্ট্রাল)-এর সাহায্য নিতে পারবে কমিটি । এ দিন স্বাস্থ্য ভবনে উপস্থিত ছিলেন না মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ইন্দ্রনীল বিশ্বাস । এমএসভিপি জানিয়েছেন, অসুস্থতার কারণে তিনি ছুটিতে রয়েছেন । আপাতত অধ্যক্ষের কার্যালয়ের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ডিন অরূপ চক্রবর্তী । যদিও বুধবার রাতের ঘটনার পর অধ্যক্ষের আচমকা ছুটিতে যাওয়া নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।
মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে খবর, বুধবার রাতে হাসপাতাল চত্বর ছাড়ার আগে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অধ্যক্ষ । অভিযোগে তাঁর দাবি, ঘেরাও চলাকালীন একদল বহিরাগত কলেজের ভিতরে ঢুকে ভাঙচুর চালায় । অন্য দিকে, বুধবারের ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে পুলিশ । স্বাস্থ্যমন্ত্রীও জানিয়েছেন, সিসিটিভি ফুটেজে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের ছবি ধরা পড়েছে । তাঁর কথায়, ‘‘অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছে । বলা হয়েছে, চামড়া গুটিয়ে নেব! আমরা ব্যবস্থা নেব ।’’
এর মধ্যে জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টর্স, মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টর্স ফোরাম-এর মতো সংগঠন । প্রসঙ্গত, চোরবাগান কাণ্ডে আহতদের বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর এবং জরুরি বিভাগে ওষুধের অভাব নিয়ে সরব হওয়ায় আট জন ইন্টার্নকে শো-কজ করেছিল মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ ।
আন্দোলনকারীদের দাবি, বুধবার কলেজ কাউন্সিলের বৈঠকে শো-কজ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়েছিল । কিন্তু পরে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন অধ্যক্ষ । এর প্রতিবাদে অধ্যক্ষ ও বিভাগীয় প্রধানদের ঘেরাও করে মেডিক্যাল স্টুডেন্টস কাউন্সিল । আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, সেই সময়ই এবিভিপি-র রাজ্য সম্পাদক নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে একদল সমর্থক কলেজে ঢোকেন । তাঁদের সঙ্গে এনএমও-র সমর্থকেরাও ছিলেন । দু'পক্ষের বচসা থেকে হাতাহাতি শুরু হয় । বাঁশ দিয়ে কোলাপসিবল গেটের তালা ভাঙার চেষ্টা এবং করিডরের কাচ ভাঙচুরের অভিযোগও ওঠে । যদিও হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবিভিপি এবং এনএমও নেতৃত্ব । শো-কজ প্রত্যাহারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলন ঘিরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে ।