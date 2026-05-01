ভোটে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ! সাঁজোয়া গাড়ি-কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিপুল খরচের জাঁতাকলে রাজ্যের কোষাগার

ভোটে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ! সাঁজোয়া গাড়ি-কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিপুল খরচের জাঁতাকলে রাজ্যের কোষাগার
বিপুল সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও জম্মু কাশ্মীর থেকে আসা সাঁজোয়া গাড়ির খরচ বহন করবে রাজ্য ৷ নতুন সরকারের কত খসবে, লিখলেন সুরজিৎ দত্ত ৷
Published : May 1, 2026 at 1:33 PM IST
কলকাতা, 1 মে: অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্য পূরণে রীতিমতো যুদ্ধের আবহ ছিল রাজ্যে ৷ ছাব্বিশের মহারণে এমন এক নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, যা রাজনৈতিক ইতিহাসে আগে কখনও দেখা যায়নি । রাজ্যে এই প্রথমবার পা রেখেছে সেনাবাহিনীর ধাঁচে তৈরি ভারী সাঁজোয়া গাড়ি । একটি বা দুটি নয়, একশোরও বেশি এমন সাঁজোয়া গাড়ি দাপিয়ে বেড়িয়েছে রাজ্যের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ।
নিরাপত্তার এই আঁটোসাঁটো বলয় রাজ্যের সাধারণ ভোটারদের মনে ভরসা জোগালেও, রাজ্য সরকারের কপালে গভীর চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে । কারণ, এই বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং তাদের ব্যবহৃত সাঁজোয়া গাড়ির যাবতীয় জ্বালানি খরচের সম্পূর্ণ দায়ভার এসে পড়েছে রাজ্য সরকারের ঘাড়েই । রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে এমনিতেই নানা মহলে দীর্ঘ সময় ধরে বিস্তর চর্চা রয়েছে, তার উপর এই বিশাল খরচের ধাক্কা কীভাবে সামাল দেওয়া যাবে, তা নিয়ে এখন থেকেই নবান্নের অন্দরে জোর হিসাব-নিকাশ শুরু হয়ে গিয়েছে ।
প্রশাসনিক মহলের কর্তারা রীতিমতো কালঘাম ছুটছেন শুধুমাত্র সাঁজোয়া গাড়ির তেলের বিলের অঙ্ক কষতে গিয়ে । প্রশ্ন উঠছে, কেন এই খরচ এতটা আকাশছোঁয়া ? আসলে এই সাঁজোয়া গাড়িগুলি সাধারণ কোনও চারচাকা যান নয় । এগুলি সম্পূর্ণ আর্মার প্লেটিং যুক্ত, অর্থাৎ ভারী স্টিল, বুলেটপ্রুফ কাঁচ ও সুরক্ষার নিশ্ছিদ্র বর্মে মোড়া অত্যন্ত ওজনদার গাড়ি । যে কোনও ধরনের বিস্ফোরক বা হামলা ঠেকাতে সক্ষম এই যানগুলির ইঞ্জিন অত্যন্ত শক্তিশালী হলেও, এদের মাইলেজ বা জ্বালানি সাশ্রয়ের ক্ষমতা একেবারেই তলানিতে ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ভারী যান গড়ে 2 থেকে 3 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতেই এক লিটার ডিজেল পুড়িয়ে ফেলে । এই বিপুল পরিমাণ তেলের খরচ সরাসরি রাজ্যের কোষাগার থেকেই মেটাতে হবে প্রশাসনকে ।
হিসাব বলছে, এই সাঁজোয়া গাড়িগুলি আনা হয়েছে সুদূর কাশ্মীর থেকে । ভূস্বর্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গের দূরত্ব প্রায় 2,300 কিলোমিটার । অর্থাৎ, এই গাড়িগুলিকে কাশ্মীর থেকে কলকাতায় আসতে এবং ভোট মিটে যাওয়ার পর ফের কাশ্মীরে ফিরে যেতে অন্তত 4,600 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে ।
এর পাশাপাশি, ভোটের আগে রুট মার্চ এবং ভোটের দিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে টহলদারির কারণে প্রতিটি গাড়ি আরও কয়েকশো কিলোমিটার ঘুরেছে । সব মিলিয়ে একেকটি সাঁজোয়া গাড়িকে গড়ে প্রায় 5 হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে । ফলে যাতায়াত এবং টহলদারির এই সম্পূর্ণ তেলের খরচ যদি রাজ্যকে বহন করতে হয়, তবে শুধুমাত্র সাঁজোয়া গাড়ির তেলের বিলই অনায়াসে প্রায় আড়াই কোটি টাকায় গিয়ে পৌঁছাতে পারে বলে প্রাথমিক অনুমান ।
তবে রাজ্যের আর্থিক বোঝায় এটাই একমাত্র ধাক্কা নয় । কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ঘিরেও নবান্নের প্রাথমিক হিসাব সম্পূর্ণ ওলটপালট হয়ে গিয়েছে । ভোটের প্রস্তুতি পর্বে রাজ্য সরকার ধরে নিয়েছিল যে নির্বাচন মেটাতে 1200 থেকে 1300 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসতে পারে । সেই অনুযায়ী, বাহিনী বাবদ আনুমানিক 1260 কোটি টাকা খরচ হতে পারে বলে রূপরেখা তৈরি করে রেখেছিল অর্থ দফতর ।
কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, নির্বাচন কমিশনের কড়া নির্দেশিকা মেনে রাজ্যে আসা বাহিনীর সংখ্যা একলাফে বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে । মোট 2650 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এই নির্বাচনে ব্যবহার করা হয়েছে । শুধু শান্তিপূর্ণভাবে ভোট করানোই নয়, পশ্চিমবঙ্গের বুকে ভোট-পরবর্তী রাজনৈতিক হিংসা ও অশান্তি কড়া হাতে দমন করার বিষয়টিকেও এবার বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে । আর সেই কারণে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আরও 700 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ভোট পর্ব মিটে যাওয়ার পরেও বেশ কিছুদিন রাজ্যে রেখে দেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । এর ফলেও খরচের মিটার একটানা বেড়েই চলেছে ।
এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জওয়ানদের ভাতার এক বড়সড় পরিবর্তন । 2025 সালের নতুন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, জওয়ানদের দৈনিক 'ইলেকশন অ্যালাউন্স' বা নির্বাচনী ভাতা এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়ানো হয়েছে । আগে যেখানে একজন জওয়ান দৈনিক 350 টাকা ভাতা পেতেন, এখন তা বাড়িয়ে 500 টাকা করা হয়েছে । একে তো বাহিনীর সংখ্যা দ্বিগুণ, তার উপর প্রতিদিনের ভাতায় 150 টাকার বৃদ্ধি - এই দুইয়ের সাঁড়াশি চাপে বাহিনীর পিছনে রাজ্যের দৈনিক খরচ একপ্রকার আকাশছোঁয়া ।
সব মিলিয়ে রাজ্যের কোষাগার থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকার এই বিপুল পরিমাণ অর্থ যে শুধুমাত্র ভোটের নিরাপত্তার পিছনেই ব্যয় হতে চলেছে, তা এখন একপ্রকার নিশ্চিত । এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে একটি কঠিন বাস্তব হল, যে দলই 4 তারিখ ফলাফল প্রকাশের পর ক্ষমতায় আসুক, তাদের এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে হবে । নতুন সরকারকে এসেই হয়তো অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বাজেট কাটছাঁট করে এই বিপুল পরিমাণ দেনা মেটানোর কথা ভাবতে হবে । ছাব্বিশের হাই-ভোল্টেজ নির্বাচনে নিরাপত্তার যে নজিরবিহীন ছবি উঠে এল, তার আর্থিক মূল্য শেষ পর্যন্ত কত হাজার কোটিতে গিয়ে ঠেকে, সেদিকেই আপাতত তাকিয়ে রয়েছে গোটা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল ।
কড়া নিরাপত্তা; বিরাট গার্ডরেলে স্ট্রংরুমে সিসিটিভি ঢাকায় ক্ষোভে ফুঁসছে তৃণমূল, মনিটরিংয়ে কুণাল