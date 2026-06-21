যোগ দিবসে অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ আসানসোলবাসীর, বিরোধীদের অশান্তি না-করে সুস্থ থাকার বার্তা মন্ত্রীর
উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার, বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি, কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়-সহ পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক এস পোন্নামবলম, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।
Published : June 21, 2026 at 12:41 PM IST
আসানসোল, 21 জুন: রাজ্যে পরিবর্তনের পর এবার সরকারি উদ্যোগে কার্যত উৎসবের চেহারায় পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস । বাংলায় এসে এই বিশেষ দিন পালনের অংশীদার হয়েছেন স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ কলকাতায় হয়েছে তার বর্ণাঢ্য আয়োজন । তবে শুধু কলকাতা নয়, কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতেই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে সরকারি উদ্যোগে বিরাট আয়োজন করা হয়েছে । সেরকম ভাবেই ধূমধামের সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করল আসানসোলও ৷
আসানসোল পোলো গ্রাউন্ডে যোগ দিবস উপলক্ষে বড় মাপের আয়োজন করা হয় । যেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার, বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি, কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়-সহ পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক এস পোন্নামবলম, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা ।
পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নামবলম জানিয়েছেন, "এ বছর যোগ দিবস উপলক্ষে বিরাট সাড়া পাওয়া গিয়েছে সাধারণ মানুষের থেকে । প্রায় সাড়ে ছয় হাজার মানুষ উৎসাহিত হয়ে নাম নথিভূক্ত করেছিলেন এই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য, যা এক কথায় অভূতপূর্ব । সমস্ত সরকারি দফতর, থানা, স্কুল, বেসরকারি স্কুলেও এই যোগ দিবস পালিত হচ্ছে ।" জেলাশাসক আরও জানান, যোগ করলে শরীর এবং মন যে ভালো থাকে, এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত । তাই মানুষের এই উৎসাহ সমাজকে সুস্থ রাখার দিকেই এগিয়ে নিয়ে যাবে ।
অন্যদিকে, রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার বলেন, "গত 50 বছর ধরে রাজ্যকে শ্মশান বানিয়ে রাখা হয়েছিল । ফলে প্রধানমন্ত্রী চাইলেও তো আসতে পারতেন না । এবছর বাংলা পথ দেখিয়েছে নির্বাচনের মাধ্যমে । আর তাই প্রধানমন্ত্রী খুশি হয়ে এসেছেন এই যোগ দিবসে অংশগ্রহণ করতে । বিরোধীদের বলব ঝগড়া, অশান্তি না-করে যোগ করুন । তাতে আপনাদের মন এবং শরীর সুস্থ থাকবে ।"
উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । রেড রোডে তিনি বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশে যোগাভ্যাস করলেন । এই বিশেষ দিনটিকে সামনে রেখে দেশ তথা আন্তর্জাতিক মহলকেও শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী । এদিন বাংলায় থাকতে পেরে তিনি যে খুশি সেটাও বুঝিয়ে দেন মোদি ৷
তিনি বলেন, "যোগ দিবসে বাংলার পবিত্র ভূমিতে থাকতে পারা আমার কাছে এক বিশেষ ব্যাপার ৷ এখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল ৷ এখান থেকে স্বামী বিবেকানন্দ যোগকে সমগ্র বিশ্বের কাছে পরিচিত করেছিলেন এবং এখানেই লাহিড়ী মহাশয়ের মতো মহান যোগীরা যোগ-পরম্পরাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন ৷"