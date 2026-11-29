পুরনিগমের অনাদায়ী কর প্রায় 7 হাজার কোটি টাকা ! প্রকৃত হিসেব জানতে তথ্যতালাশ
Kolkata Municipal Corporation: কত টাকা অস্তিত্বহীন অনাদায়ী কর তা জানতে শুরু হয়ছে প্রক্রিয়া ৷
Published : November 29, 2026 at 9:00 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: কোষাগারে অবস্থা বেহাল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঠিকাদাররা পান বিপুল টাকা। এদিকে প্রায় 7 হাজার কোটি টাকার অনাদায়ী কর কলকাতা পুরনিগমে। কিন্তু এই বিপুল অঙ্কের টাকা কি আদৌ পুর নিগমের অনাদায়ী ?
সূত্রের খবর, এর মধ্যেই একটা বড় অঙ্কের অনাদায়ী কর আছে, যার কোনও অস্তিত্ব নেই। এবার সেই অস্তিত্বহীন কর চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু করল কলকাতা পুরনিগমের।
এক আধিকারিক বলেন, অস্তিত্বহীন অনাদায়ী সম্পত্তি করের বিল বাদ দেওয়া শুরু করা হচ্ছে। একটু সময় লাগবে। তবে এটা হলে বোঝা হবে প্রকৃত কত টাকা সম্পত্তি কর মূল্যায়ন বিভাগ কর বাবদ পাবে। সেই প্রকৃত অনাদায়ী টাকা আদায়ে ময়দানে নামতে সুবিধা হবে। পুরনিগমের কোষাগারে হাল ফেরাতে এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ।
পুরনিগম সূত্রে খবর, সম্পত্তি কর মূল্যায়ন বিভাগের তরফে ব্যাড ডিমান্ড তৈরির কাজ শুরুর প্রক্রিয়া চলছে। তা হল, কোনও সম্পত্তির যার বর্তমান অস্তিত্ব না-থাকলেও সেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ভিত্তিতে কর মূল্যায়ন হয়ে চলেছে। সেই কর বছর বছর বকেয়া হচ্ছে, তার উপর পেনাল্টি ও ইন্টারেস্ট জুড়ছে। অঙ্ক বেড়েই চলেছে। তবে, সেই সম্পত্তির আজ অস্তিত্ব নেই। দেখা যাচ্ছে কোনও বড় ভবন বা বাড়ির নামে রয়েছে এমন বকেয়া কর ।
অথচ সেই ভবন বা বাড়ির একাধিক অংশ নতুন ফ্ল্যাট বা পার্ট করে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। নতুন ক্রেতাদের নামে হয়েছে নয়া অ্যাসেসমেন্ট নম্বর। তবু পুরনো অর্থাৎ মাদার অ্যাসেসমেন্ট নম্বর থেকে গিয়েছে। পুরনিগমের করের সুদ ও পেনাল্টিতে ছাড় দেওয়ার 'ওয়েভার স্কিম' কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে, সেই নিয়ে মূল্যায়ন বৈঠক হয় পুরনিগমে। ছিলেন প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে। সেখানেই এই বিপুল অনাদায়ী করের অঙ্ক শুনে আধিকারিকদের থেকে কারণ জানতে চান তিনি।
সেখানেই এই বিষয়টি উঠে আসে। ঠিক হয়, ব্যাড ডিমান্ড সম্পত্তি চিহ্নিত করে সেই বিল বাতিল করার কথা। এনিয়ে নির্দেশ দেন প্রশাসক। এরপরই কাজ শুরু করেছেন কর মূল্যায়ণ বিভাগের আধিকারিক থেকে কর্মীরা। এর জেরে এই বিপুল অঙ্কের কয়েক হাজার কোটি টাকার অঙ্ক কমে যেতে পারে বলেই মনে করছেন পুর আধিকারিকদের একাংশ। এই ব্যাড ডিমান্ড বিল বাদ গেলেই পরিষ্কার হয় যাবে মহানগরের সম্পত্তি কর প্রকৃত কত কোটি টাকা দীর্ঘ দিন অনাদায়ী।