ইসিএল-এর বিশ্বেশ্বরী কোলিয়ারিতে কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

ইসিএল-এর বিশ্বেশ্বরী কোলিয়ারিতে কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য
সকালে কাজ শেষ করে বিশ্রাম নেওয়ার সময় জ্ঞান হারান ওই শ্রমিক ৷ পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা ৷
Published : July 25, 2026 at 5:30 PM IST
অন্ডাল, 25 জুলাই: কোলিয়ারিতে কর্মরত অবস্থায় এক শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ৷ শনিবার সকালে পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডাল থানার অন্তর্গত ইসিএল-এর বিশ্বেশ্বরী কোলিয়ারিতে ঘটনাটি ঘটেছে ৷ জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিকের নাম শিব কুমার (38) ৷ কোলিয়ারির ভিতরে কাজ শেষ করে সহকর্মীদের সঙ্গে বসে বিশ্রাম নেওয়ার সময় হঠাৎই জ্ঞান হারান তিনি ৷ দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন ৷ ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷
জানা গিয়েছে, রোজের মতো এ দিনও বিশ্বেশ্বরী কোলিয়ারিতে কাজে যোগ দিয়েছিলেন শিব কুমার ৷ খনিতে তাঁর নির্ধারিত কাজ শেষ করে বাকি কর্মীদের সঙ্গে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন ৷ তখনই অসুস্থবোধ করতে থাকেন তিনি ৷ সেখানে উপস্থিত খনির বাকি কর্মীরা তাঁকে জল দেন এবং হাওয়া করতে থাকেন ৷ কিন্তু, এরই মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান শিব কুমার ৷
তড়িঘড়ি কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয় এবং তাঁকে খনির ভিতর থেকে বের করে বিশ্বেশ্বরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ তবে, ঠিক কী কারণে কয়লা খনির শ্রমিক শিব কুমারের মৃত্যু হল, তা জানা যায়নি ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ৷ পাশাপাশি, শিব কুমারের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷
এ নিয়ে কোলিয়ারির আরেক শ্রমিক রাম চরণ ধোবি বলেন, "আমি ভিতরে ছিলাম ৷ আমাকে বাইরে ডাকা হয় ৷ বেরিয়ে দেখি শিব কুমার মাটিতে পড়ে আছেন ৷ আমাকে বাকি শ্রমিকরা বললেন, বসা থেকে হঠাৎই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছেন ৷ কীভাবে কী হয়েছে, তা বলতে পারব না ৷ ডাক্তাররাই বলতে পারবেন ৷"
আরেক শ্রমিক রাজ কুমার বেয়াসপি বলেন, "আমরা সবাই বসেছিলাম ৷ হঠাৎ দেখি বসা থেকে শুয়ে পড়ল ৷ আমরা চারজন মিলে ধরে তুলতে দেখলাম পুরো শরীর ছেড়ে দিয়েছে ৷ সেই সময় গোঙাচ্ছিলেন শিব কুমার ৷ উঠিয়ে বসানোর পর দু’বার টানের মতো উঠল, তারপরেই জ্ঞান হারায় ৷"
এই ঘটনায় ইসিএল-এর কোলিয়ারিতে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ৷ শ্রমিকরা কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুর কারণে শিব কুমারের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ও চাকরির দাবি জানিয়েছেন ৷ ইসিএল সূত্রে খবর, সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী মৃত কর্মীর পরিবারকে প্রাপ্য সমস্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে ৷ পাশাপাশি, ইসিএল-এর নীতি অনুযায়ী পরিবারের একজন যোগ্য সদস্যকে চাকরির সুযোগও দেওয়া হবে ৷