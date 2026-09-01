জাপানে সমুদ্র-স্নানের সময় খড়গপুর আইআইটি-র ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু

জাপানে সমুদ্র-স্নানের সময় খড়গপুর আইআইটি-র ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু
মৃতের নাম শ্যাম সন্তোষ আগরওয়াল ৷ বয়স 24 ৷ ওই ছাত্র মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদের বাসিন্দা ৷
Published : September 1, 2026 at 3:31 PM IST
খড়গপুর, 1 সেপ্টেম্বর: আবার খড়গপুর আইআইটি-র ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল ৷ এর আগে আইআইটি ক্যাম্পাসের মধ্যে হস্টেলে একাধিকবার পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ৷ তবে এবারের ঘটনাস্থল জাপান ৷ সেখানে ইন্টার্নশিপ করতে গিয়ে শ্যাম সন্তোষ আগরওয়াল (24) নামে এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে ৷ আইআইটি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ছাত্রের দেহ ফেরানোর চেষ্টা চলছে ৷ এই বিষয়ে বিদেশমন্ত্রকের সাহায্য চাওয়া হয়েছে ৷
খড়গপুর আইআইটি সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্যাম সন্তোষ আগরওয়াল মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদের বাসিন্দা ৷ তিনি খড়গপুর আইআইটি-র স্থাপত্য বিভাগের ছাত্র ছিলেন ৷ শ্যাম সন্তোষ এই বছরের শুরুতে জাপানের হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আন্তর্জাতিক ইন্টার্নশিপের সুযোগ পেয়েছিলেন । তিনি মে মাসে জাপানে যান এবং ডিসেম্বরে ভারতে ফেরার কথা ছিল । খড়গপুর আইআইটি-র ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী বলেন, ‘‘ওই ছাত্র এক প্রফেসরের সঙ্গে গিয়েছিলেন ।’’
খড়গপুর আইআইটি সূত্রে জানা গিয়েছে, গত রবিবার হিরোশিমার সমুদ্রে সাঁতার কাটার সময় শ্যাম সন্তোষ নিখোঁজ হন । ব্যাপক তল্লাশির পর তাঁর দেহ মেলে ৷ সোমবার সন্ধ্যায় খড়গপুর আইআইটি ক্যাম্পাসে তাঁর মৃত্যুর খবর পৌঁছয় । যে প্রফেসরের সঙ্গে ওই ছাত্র জাপানে গিয়েছিলেন, সেই প্রফেসরের মাধ্যমে খড়গপুরে খবর পৌঁছয় ৷ খড়গপুর আইআইটি-র ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী বলেন, ‘‘প্রফেসর সূত্রে জানা যায়, অ্যাকাডেমিক কোনও কারণে নয়, বরং স্নান করতে যাওয়ার ফলে এই দুর্ঘটনার শিকার ওই ছাত্র । ঘটনাটা খুবই মর্মান্তিক এবং হৃদয়বিদারক ।’’
এই ঘটনার জেরে স্বাভাবিকভাবে শোকস্তব্ধ আইআইটি ক্যাম্পাস ৷ আইআইটি কর্তৃপক্ষ পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছে ৷ তাদের এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি শ্যাম সন্তোষের দেহ ফিরিয়ে আনার জন্য উদ্যোগী হয়েছে আইআইটি কর্তৃপক্ষ ৷
এই বিষয়ে খড়্গপুর আইআইটি-র ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী বলেন, ‘‘আমরা এই নিয়ে বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই ছাত্রের দেহ আনার যাবতীয় ব্যবস্থা করেছি । যাবতীয় খরচ প্রায় সাড়ে ছ’লাখ টাকা ৷ তা খরচ করছে আইআইটি । আমরা সব সময় ওই ছাত্রের পরিবারের পাশে রয়েছি ।’’
উল্লেখ্য, গত 18 মাসে আইআইটি খড়গপুরের প্রায় দশজন ছাত্র অকালে মারা গিয়েছেন । ছাত্রদের পাশাপাশি এক অধ্যাপকের মৃত্যু ঘটেছে আইআইটি-তে । গত 13 অগস্ট মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র অঙ্কিত শর্মার মৃত্যু হয় ৷ সেই ঘটনার শোক প্রতিষ্ঠানটি এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি ৷ এরই মধ্যে, জাপানে শ্যাম সন্তোষ আগরওয়ালের মৃত্যু আবারও পুরো আইআইটি পরিবারকে গভীরভাবে শোকাহত করেছে । এমন একজন প্রতিভাবান ছাত্রের অকালমৃত্যু তাঁর সহপাঠী, শিক্ষক এবং পুরো আইআইটি খড়গপুর পরিবারকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে ।