পড়ুয়াদের সুরক্ষার প্রশ্নে রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়কে বড় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

পড়ুয়াদের সুরক্ষার প্রশ্নে রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়কে বড় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের
Safety and security of students on university campus: নিরাপত্তায় কোনও গাফিলতি নয়, 1 ডিসেম্বরের মধ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থার খুঁটিনাটি জানাতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে, রাজ্যকে সহযোগিতার নির্দেশ ৷
Published : October 5, 2026 at 3:29 PM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার সঙ্গে কোনও রকম আপস করা যাবে না । রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কী ব্যবস্থা রয়েছে, কোথায় ঘাটতি রয়েছে এবং সেই ঘাটতি পূরণে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে- এবার তার বিস্তারিত রিপোর্ট চাইল কলকাতা হাইকোর্ট । আগামী 1 ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজেদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে আদালতে বক্তব্য জানাতে হবে । সোমবার এই নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ ।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবিতে দায়ের হওয়া একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে এ দিন বিষয়টি উঠে আসে । আদালত জানতে পারে, রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয় এখনও তাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অবস্থান আদালতকে জানায়নি । এর পরেই বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও মামলার আওতায় এনে তাদের বক্তব্য জানানোর নির্দেশ দেয় বেঞ্চ ।
আদালতের নির্দেশ, রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে আগামী 1 ডিসেম্বরের মধ্যে নিজেদের ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য কী কী ব্যবস্থা রয়েছে, তা জানাতে হবে । নিরাপত্তা পরিকাঠামো, নজরদারি এবং পড়ুয়াদের সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যবস্থার কথাও সেই রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে । এই মর্মে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে নোটিস পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট ।
শুধু রিপোর্ট চেয়েই থামেনি আদালত । বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । ক্যাম্পাসে কোনও পড়ুয়া যাতে নিরাপত্তার অভাবের মুখে না পড়েন, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত নজরদারি চালাতে হবে বলে স্পষ্ট করেছে বেঞ্চ ।
আদালতের পর্যবেক্ষণ, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর পড়ুয়াদের কাছে নিরাপদ জায়গা হওয়া জরুরি । সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও ফাঁক থাকলে তার প্রভাব সরাসরি ছাত্রছাত্রীদের উপর পড়তে পারে । তাই নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও ঘাটতি নজরে এলে তা দ্রুত চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরই ।
এই কাজে রাজ্য প্রশাসনকেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছে আদালত । নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যা সহযোগিতা প্রয়োজন, তা রাজ্য প্রশাসনকে করতে হবে বলে জানিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ । অর্থাৎ নিরাপত্তার দায় শুধু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর ছেড়ে না দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশাসনিক সহযোগিতার ব্যবস্থাও করতে হবে ।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিরাপত্তা নিয়ে হাইকোর্টের এই কড়া অবস্থান অবশ্য নতুন নয় । গত 17 সেপ্টেম্বরের শুনানিতেও যাদবপুর-সহ রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও রকম আপস করা হবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিল আদালত । পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রশাসনের কোনও ঘাটতি থাকলে আদালত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছিল ।
সেই সময়ই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিজেদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে আদালতের কাছে বিস্তারিত বক্তব্য জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে সেই বক্তব্য না আসায় এ বার রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে আনুষ্ঠানিকভাবে নোটিশ দেওয়ার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট ।
মামলাটির পরবর্তী শুনানি হবে আগামী 10 ডিসেম্বর । তার আগে 1 ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে । ফলে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা শক্তিশালী, কোথায় ঘাটতি রয়েছে এবং সেই ঘাটতি পূরণে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, এ বার আদালতের নজরে আসতে চলেছে তার পূর্ণ চিত্র ।
পড়ুয়াদের নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করে হাইকোর্টের এই অবস্থান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর বাড়তি দায় চাপাল বলেই মনে করা হচ্ছে । ক্যাম্পাসে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার পরে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে, তার আগেই ঝুঁকি চিহ্নিত করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপরই এ বার জোর দিচ্ছে আদালত ।