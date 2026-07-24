লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চুক্তি আইআইটি খড়গপুরের, গবেষণা-শিক্ষায় নতুন দিগন্ত

লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চুক্তি আইআইটি খড়গপুরের, গবেষণা-শিক্ষায় নতুন দিগন্ত
আইআইটি খড়গপুর ও ব্রিটেনের লিডস বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে একটি 'সিড রিসার্চ ফান্ড'-এ উভয় প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ 50 হাজার মার্কিন ডলার অর্থ বরাদ্দ করবে ৷
Published : July 24, 2026 at 8:21 PM IST
কলকাতা, 24 জুলাই: ব্রিটেনের ইউনিভার্সিটি অব লিডসের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করল আইআইটি খড়গপুর ৷ গবেষণা, শিক্ষা এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই চুক্ত ৷ দুই প্রতিষ্ঠানের দাবি, অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে সামাজিক, প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক নানা গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যৌথ গবেষণা ও জ্ঞান বিনিময়ের নতুন সুযোগ তৈরি হবে ৷
চুক্তি অনুযায়ী, আইআইটি খড়গপুর এবং ইউনিভার্সিটি অব লিডস যৌথভাবে একটি 'সিড রিসার্চ ফান্ড' গঠন করবে ৷ তহবিলে উভয় প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ 50 হাজার মার্কিন ডলার করে অর্থ বরাদ্দ করবে ৷ এই অর্থের মাধ্যমে গবেষকরা প্রাথমিক পর্যায়ের গবেষণা প্রকল্প শুরু করতে, নতুন ধারণা যাচাই করতে এবং ভবিষ্যতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বৃহত্তর গবেষণা অনুদানের জন্য প্রস্তাব তৈরি করতে পারবেন ৷ ইউনিভার্সিটি অব লিডস ইতিমধ্যে তাদের অংশের অর্থ সহযোগিতামূলক গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যয় করেছে ৷ চলতি বছরে আইআইটি খড়গপুরও তাদের আর্থিক অবদান রাখবে বলে জানিয়েছে ৷
সমঝোতার আওতায় গবেষণার পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষেত্রেও নানা যৌথ উদ্যোগ নেওয়া হবে ৷ স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং গবেষণাভিত্তিক পাঠক্রম চালুর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবে দুই প্রতিষ্ঠান ৷ পাশাপাশি ছাত্রছাত্রী, গবেষক এবং শিক্ষকদের জন্য আন্তর্জাতিক বিনিময় কর্মসূচি, দুটি প্রতিষ্ঠানে গবেষণার সুযোগ এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সফরের ব্যবস্থাও করা হবে ৷
বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং অন্য আন্তঃবিষয়ক ক্ষেত্রে যৌথ গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন বৈশ্বিক সমস্যার সমাধানে কাজ করবে দুই প্রতিষ্ঠান ৷ গবেষণার ফল শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার, প্রযুক্তির বাণিজ্যিকীকরণ, স্টার্ট-আপ এবং উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রেও সহযোগিতা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে ৷ পাশাপাশি গবেষক, শিল্পপতি এবং নীতিনির্ধারকদের একত্রিত করতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, কর্মশালা এবং বিভিন্ন আলোচনা সভারও আয়োজন করা হবে ৷
ইউনিভার্সিটি অব লিডসের ডিরেক্টর অব ইন্টারন্যাশনালাইজেশনের অধ্যাপক ভাসিলিস সারহোসিস বলেন, "এই অংশীদারিত্ব দুই প্রতিষ্ঠানের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ৷ যৌথভাবে কাজ করলে বিশ্বমানের গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ করে দেওয়া এবং বিশ্বব্যাপী নানা সমস্যার সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে ৷"
আইআইটি খড়গপুরের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ডিন অধ্যাপক আনন্দরূপ ভট্টাচার্য বলেন, "গবেষণায় উৎকর্ষ এবং শিক্ষার নতুন সুযোগ তৈরিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ ইউনিভার্সিটি অব লিডসের সঙ্গে এই অংশীদারিত্ব দুই প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে একত্রিত করবে ৷ এর মাধ্যমে গবেষণা, উদ্ভাবন এবং সমাজ ও অর্থনীতির উন্নয়নে কার্যকর সমাধান তৈরির পথ আরও সুগম হবে ৷"
উল্লেখ্য, ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে গবেষণা, শিক্ষা, উদ্ভাবন এবং বাণিজ্যিক সহযোগিতা ক্রমশ জোরদার হচ্ছে ৷ সেই প্রেক্ষাপটে আইআইটি খড়্গপুর ও ইউনিভার্সিটি অব লিডসের এই অংশীদারিত্বকে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসবে দেখছে সংশ্লিষ্ট মহল ।