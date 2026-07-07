কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদের নামে 'চেয়ার প্রফেসর পদ', আলোচনা কর্তৃপক্ষের

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদের নামে 'চেয়ার প্রফেসর পদ', আলোচনা কর্তৃপক্ষের
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদের নামে 'চেয়ার অফ প্রফেসর' পদটি ইতিমধ্যেই রয়েছে । তবে সেই পদে 1986 সালের পর থেকে আর কেউ নেই ।
Published : July 7, 2026 at 6:01 PM IST
কলকাতা, 7 জুলাই: শতাব্দী প্রাচীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে একটি চেয়ার প্রফেসর পদ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । প্রশাসনের অন্দরমহল সূত্রে খবর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদের নামে 'চেয়ার অফ প্রফেসর' পদটি ইতিমধ্যেই রয়েছে । তবে সেই পদে 1986 সালের পর থেকে আর কেউ নেই । বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বর্তমানে ওই পদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য খোঁজখবর করছে ।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দেবাশিস দাস জানান, "আমরা খোঁজখবর চালাচ্ছি । যদি কোনও খোঁজ না-পাওয়া যায়, তাহলে নতুন করে ওই পদটি তৈরি করার চিন্তাভাবনা করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷"
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে । খুব শীঘ্রই এই প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট বৈঠকে অনুমোদনের জন্য তোলা হতে পারে । সিন্ডিকেটের সম্মতি মিললে উচ্চশিক্ষা দফতরের কাছে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হবে বলে সূত্রের খবর । রাজ্য সরকারের অনুমোদন পাওয়ার পরই আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন চেয়ার প্রফেসর পদ চালু করার প্রক্রিয়া শুরু হবে ।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম । মাত্র 33 বছর বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য হিসেবে আজও পরিচিত । তাঁর সময়ে একমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়েছিল বাংলায় । তাঁর প্রশাসনিক নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা এবং শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হয়েছিল । অথচ এতদিন তাঁর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও চেয়ার প্রফেসর পদ ছিল না । সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতেই এবার উদ্যোগী হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ।
বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় 32টি চেয়ার প্রফেসর পদ রয়েছে । বিভিন্ন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সমাজসংস্কারক ও কৃতী ব্যক্তিত্বের নামে এই পদগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এমনকি উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নামেও রয়েছে একটি চেয়ার প্রফেসর পদ । বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের অনুমোদন এবং রাজ্য সরকারের সম্মতির ভিত্তিতে সময়ে সময়ে ওই পদগুলিতে বিশিষ্ট অধ্যাপক, গবেষক ও শিক্ষাবিদদের নিয়োগ করা হয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের দাবি, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান বিবেচনা করেই এবার তাঁর নামে চেয়ার প্রফেসর পদটি সক্রিয় করার সিদ্ধান্তের দিকে এগোচ্ছে কর্তৃপক্ষ ।
এ বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আলোচনা চলছে । তাঁর কথায়, "এ নিয়ে আমাদের ভাবনাচিন্তা রয়েছে । একাধিক স্তরে আলোচনা হয়েছে । তবে এখনও পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি । সিন্ডিকেটে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে ।" সূত্রের খবর, সিন্ডিকেটে অনুমোদন মিললে দ্রুত উচ্চশিক্ষা দফতরের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে ।
প্রসঙ্গত, শুধু চেয়ার প্রফেসর পদই নয়, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ মিউজিয়াম তৈরির ভাবনাও রয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মিউজিয়ামে উপাচার্য হিসেবে তাঁর নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, ঐতিহাসিক নথি, আলোকচিত্র, ব্যক্তিগত ব্যবহৃত সামগ্রী এবং তাঁর সময়কার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্মারক সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে । গবেষক, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভান্ডার হিসেবেও গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে ।
উল্লেখ্য, চলতি বছর ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে । তাঁর স্মৃতিকে সম্মান জানাতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান । সেই আবহেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে শিক্ষা মহলের একাংশ । বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের দাবি, এতদিন তাঁর নামে চেয়ার প্রফেসর পদ তৈরির কোনও আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ নেওয়া হয়নি । এবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজস্ব উদ্যোগে সেই প্রক্রিয়া শুরু করেছে । এখন সিন্ডিকেটের অনুমোদন এবং পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা দফতরের সম্মতির অপেক্ষায় রয়েছে গোটা বিষয়টি । অনুমোদন মিললে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটি একটি নতুন সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে ।