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জলতরঙ্গে সুর মেলালো স্বাস্থ্য, কালিন্দী-রায়মঙ্গলের বুকে ভাসমান নৌকায় অভিনব যোগাভ্যাস

যোগ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অংশ নিলেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় 100 জন ৷ বিডিওর মতে, শরীর ও মনকে সুস্থ রাখাই যোগাভ্যাসের মূল লক্ষ্য ।

yoga day programme
সুন্দরবনে মাঝনদীতে অভিনব যোগাভ্যাস অনুষ্ঠান (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 17, 2026 at 5:44 PM IST

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হিঙ্গলগঞ্জ, 17 জুন: আগামী 21 জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ৷ সেই উপলক্ষে উত্তর 24 পরগনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় সুন্দরবনের বুকে এক নজিরবিহীন যোগাভ্যাস কর্মসূচির আয়োজন করা হল বুধবার । কালিন্দী, গৌড়েশ্বর ও রায়মঙ্গল-এই তিন নদীর পবিত্র সংযোগস্থলের মাঝনদীতে ভাসমান ভেসেল বা বোটে অনুষ্ঠিত হয় এই বিশেষ অনুষ্ঠান ।

মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সাক্ষী রেখে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই অভিনব উদ্যোগ সাড়া ফেলেছে জনমানসে । এদিনের এই বিশেষ কর্মসূচিতে স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাভ্যাসে শামিল হন হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায় এবং হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক রেখা পাত্র । তাঁরা জানান, সুন্দরবনের বুক থেকে দেশ ও দুনিয়ায় সুস্থতার বার্তা পৌঁছে দিতেই ছিল এই ভিন্নধর্মী যোগাভ্যাসের আয়োজন ।

জলতরঙ্গে সুর মেলালো স্বাস্থ্য, কালিন্দী-রায়মঙ্গলের বুকে ভাসমান বোটে অভিনব যোগাভ্যাস (ইটিভি ভারত)

বিধায়ক রেখা পাত্র বলেন, "আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি বড় স্বপ্ন । প্রধানমন্ত্রীর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে আমরা সুন্দরবনের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের রায়মঙ্গল, কালিন্দী ও গৌড়েশ্বর-এই তিন নদীর মিলনস্থলে, মাঝনদীতে ভেসেলের ওপরে ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে যোগাভ্যাস করেছি । আমাদের অত্যন্ত ভালো লাগছে যে এই প্রত্যন্ত এলাকায় নদীর মাঝপথে আমরা সফলভাবে এই আয়োজন সম্পন্ন করতে পেরেছি । আগামিদিনে আমাদের লক্ষ্য থাকবে আরও বড় পরিসরে এই যোগাভ্যাসের আয়োজন করা, যেখানে অন্তত 200 থেকে 300 বা তারও বেশি শিশু একসঙ্গে অংশ নিতে পারবে ।"

yoga day programme
যোগাভ্যাস অনুষ্ঠান অংশ নিলেন বিধায়ক থেকে প্রশাসনিক আধিকারিকরা (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, "আজ হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক রেখা পাত্র মহাশয়ার নির্দেশে আমরা আদিবাসী সম্প্রদায়-সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষকে নিয়ে এই যোগ শিবিরের আয়োজন করেছি । কালিন্দী, গৌড়েশ্বর ও রায়মঙ্গলের এই অত্যন্ত পবিত্র এবং মনোরম সংগমস্থলে ভ্যাসেলের উপর আমাদের যোগ ব্যায়াম অনুষ্ঠিত হল । এই কর্মসূচিতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় 100 জন মানুষ এবং অন্যান্যরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন । এই যোগাভ্যাসের মূল লক্ষ্য হল, মানুষের শরীর ও মনকে সুস্থ রাখা । বর্তমান জীবনের নানা মানসিক ও শারীরিক চাপ থেকে মুক্তি পেতে নিয়মিত যোগ ব্যায়াম অভ্যাস করলে মানুষ সুস্থ এবং রোগমুক্ত থাকবে ৷ এটাই আমাদের প্রধান বার্তা ।"

yoga day programme
শিশুরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয় (নিজস্ব ছবি)

নদীর ঢেউয়ের ছন্দে ছন্দে নৌকায় দাঁড়িয়ে আপামর মানুষের এই যোগাভ্যাস শুধু শারীরিক সুস্থতাই নয়, সুন্দরবনের পরিবেশ সচেতনতা এবং সামাজিক সম্প্রীতির বার্তাকেও এক নতুন মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে বলে মনে করছেন এলাকাবাসী ৷

TAGGED:

INTERNATIONAL YOGA DAY
YOGA DAY PROGRAMME IN SUNDARBANS
আন্তর্জাতিক যোগ দিবস
সুন্দরবন
YOGA DAY

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