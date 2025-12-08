ETV Bharat / state

সামনেই ক্রিসমাস, সামনে এল 'ভগবানের পোস্ট বক্স'! মনের কথা চিঠিতে লিখতেই সমাধান

ক্রিসমাস ইভে নিজেদের বালিশের পাশে কিংবা ঘরের কোনও জায়গায় মোজা রেখে অনেকেই আশায় থাকে সান্তার উপহারের ৷ কিন্তু 'ভগবানের পোস্ট বক্স' কি জানা আছে ?

LETTER BOX IN ASANSOL
সানসোলে দেখা গেল ভগবানের পোস্ট বক্স (ইটিভি ভারত)
আসানসোল, 8 ডিসেম্বর: আর কয়েকদিন, তারপরই সকলে বলবে-মেরি ক্রিসমাস ৷ জিঙ্গেল বেলস গাইতে গাইতেই 24 ডিসেম্বর, বড়দিনের আগের রাতে চুপি চুপি ঘরে ঘরে আসেন এক মোটা সোটা লোক । সাদা দাড়ি, লাল-সাদা টুপি, লাল পোশাক, আর তার সঙ্গে কাঁধে মস্ত বড় একটা ঝোলা নিয়ে সকলকে উপহার দেন সান্তা বুড়ো ওরফে সকলের প্রিয় সান্তা ক্লজ। তার আগেই আসানসোলে দেখা গেল 'ভগবানের পোস্ট বক্স' ৷ সেখানেই ছোটরা তাদের চিঠি লিখে মনের কথা জানাচ্ছে ৷

আগামী 25 ডিসেম্বর বড়দিন। এই উৎসবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সামিল হোন। বাড়ি-অফিস-দোকান থেকে শুরু করে রাস্তা-ঘাট সেজে ওঠে ক্রিসমাস ট্রি, সান্তাক্লজ ও আলোর মালায়। সেই দিন আসতে আর কয়েকদিন বাকি ৷ কিন্তু, আসানসোলের ফিড ক্যাম্পাসে ছোটদের মনের কথা চিঠি লিখে 'ভগবানের পোস্ট বক্স-এ জমা করলেই তা পূরণ হয়ে যাচ্ছে ৷

মনের কথা চিঠিতে লিখতেই হচ্ছে সমাধান (ইটিভি ভারত)

ভগবানের কাছে মন খুলে কিছু চাইলে তা পাওয়া যায় কি না, তা নিয়ে নানা মুণির নানা মত। কিন্তু আসানসোলে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য তৈরি হওয়া ফিড ক্যাম্পাসে 'ভগবানের পোস্ট বক্স-এ ছাত্রছাত্রীরা চিঠি লিখলে 'ভগবান' তা মেটানোর চেষ্টা করেন। ছাত্রছাত্রীদের দাবি, তারা মন খুলে ভগবানের কাছে যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। আসানসোলের পলাশডিহা গ্রামে গড়ে উঠেছে এই ফিড ক্যাম্পাস।

ভগবানের পোস্ট বক্সের নেপথ্যে কে ?

পলাশডিহা-সহ আশপাশের অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলেন 'ফুডম্যান' বলে পরিচিত সমাজসেবী চন্দ্রশেখর কুণ্ডু। তিনি ভেবেছিলেন ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনোর পাশাপাশি নানারকম স্কিল ডেভেলপমেন্ট যদি করতে হয় তাহলে প্রয়োজন একটি ক্যাম্পাসের। আর সেই কারণেই তৈরি হয়েছিল ফিড ক্যাম্পাস। যেখানে বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠন থেকে শুরু করে নাচ, গান, রোবটিক্সের ক্লাসের ব্যবস্থা আছে ৷ ফুটবল ও ক্যারাটের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। খাওয়া-দাওয়ারও ব্যবস্থা এখানেই ৷

LETTER BOX IN ASANSOL
'ভগবানের পোস্ট বক্স' কি জানা আছে ? (ইটিভি ভারত)

কী এই ভগবানের পোস্ট বক্স ?

এই ফিড ক্যাম্পাসে গিয়ে দেখা মিলল 'ভগবানের পোস্ট বক্স'। দেখা গেল বহু ছাত্রছাত্রী লুকিয়ে চিঠি লিখছে। আর ওই পোস্ট বক্সের মধ্যে ফেলছে। বিষয়টি কী জানার চেষ্টা করতেই শোনা গেল এক অভাবনীয় উদ্যোগের কথা। চন্দ্রশেখর বলেন, "আমাদের এই ফিড ক্যাম্পাসে মূলত পিছিয়ে পড়া শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা আসে। অনেক সময় তারা লজ্জার কারণে নিজেদের চাহিদার কথা বলে উঠতে পারে না। সেই কারণেই ওই পোস্ট বক্স করা হয়েছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ভগবানের পোস্ট বক্স' ৷ বোঝাতে চাওয়া হয়েছে ভগবানের কাছে তারা মন খুলে কিছু চাইতেই পারে। সেই চিঠি সংগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে যে বিভিন্ন শুভানুধ্যায়ীরা আছেন তাঁদেরকে পাঠাই। তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করেন।"

কী ধরনের চাহিদা এসেছে ছাত্রছাত্রীদের চিঠিতে ?

চন্দ্রশেখর কুণ্ডুর কথায়, "বইখাতা, পেন, পড়ার সামগ্রীর পাশাপাশি বেশকিছু সামাজিক সমস্যার কথাও চিঠিতে উঠে আসে। পড়ুয়াদের বাড়িতে অত্যাচার, মারধর এমনকী পাড়া বা সমাজে তাদের উপর সামাজিক অত্যাচার এসব কথাও ছাত্রীরা লিখেছে চিঠিতে। আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে তা মেটানোর চেষ্টা করেছি। শুধু তাই নয়, অনেকের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, অনেকের বাবা মদ খেয়ে এসে রাতে বাড়িতে অশান্তি করেন। এসব কথাও ছাত্রছাত্রীরা লেখে ৷ আমরা সাধ্যমতো তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি। বাড়িতে বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ এনে দিয়েছি। আবার কারও পরিবারকে সচেতন করার চেষ্টা করেছি।"

LETTER BOX IN ASANSOL
'ভগবানের পোস্ট বক্স' (ইটিভি ভারত)

ছাত্রছাত্রীরা কী জানে ?

ভগবানের কাছে চিঠি লিখলে কীভাবে তার সমস্যার সমাধান হয় তা জানে না ছাত্রছাত্রীরা। তারা জানে, ভগবানের কাছে লিখলেই সেটা পাওয়া যায়। ফিড ক্যাম্পাসের ছাত্রী ইন্দ্রা সূত্রধর বলে, "আমার বাবা কাঠের কাজ করেন। এক বছর হল এই ক্যাম্পাসে পড়তে আসছি। বাড়িতে খুব অভাব। বন্ধুদের মুখে শুনেছিলাম এখানে পড়ানো হয়। এখানে এসে দেখতে পাই অনেকেই চিঠি লিখে পোস্টবক্সে ফেলছে। পরে তাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, যার যা প্রয়োজন তা লিখে পোস্ট বক্সে ফেললে সেটা নাকি পাওয়া যায়। আমি এখান থেকে চিঠি লিখে প্রচুর বই, খাতা পেয়েছি। আজও আমি একটি বিজ্ঞান বই চেয়ে চিঠি লিখেছি।"

ভগবানের পোস্ট বক্স ছাত্রছাত্রীদের কাছে বন্ধুর মতো

আরেক ছাত্রী শ্রেয়া পাইক বলল, "অভাব আমাদের পরিবারেও নিত্য সঙ্গী। বাবা দিনমজুর। পড়াশোনা করতে চেয়ে আমি এখানে এসেছিলাম। এখানে এসে শুধু পড়াশোনা নয়, রোবোটিক্স থেকে শুরু করে নাচ, গান-সহ নানা রকমের প্রশিক্ষণ পেয়েছি। ভগবানের পোস্ট বক্স আমাদের কাছে বন্ধুর মতো। আমাদের যা প্রয়োজন, আমরা চাই ৷ যা সমস্যার কথা আমরা জানাই, সেটা সমাধানও হয়ে যায়।"

অদেখা, অজানা ভগবানরা ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত সমস্যা মিটিয়ে দেবে

চন্দ্রশেখর কুণ্ডু বলেন, "সমাজের প্রচুর মানুষ এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে দিলে তাঁরা নানাভাবে চেষ্টা করেন ছাত্রছাত্রীদের অভাব মিটিয়ে দিতে। এখন ছাত্রছাত্রীরা একটা ক্লাস রুম চাইছে। ছোট্ট ক্লাসরুমে, তাদের আর পঠনপাঠন করা যাচ্ছে না। কারণ প্রতিদিনই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। আমার বিশ্বাস এই অদেখা, অজানা 'ভগবানরা' ছাত্রছাত্রীদের এই সমস্যাও একদিন মিটিয়ে দেবে।"

LETTER BOX
UNIQUE POST BOX
ভগবানের পোস্ট বক্স
ফিড ক্যাম্পাস
LETTER BOX IN ASANSOL

