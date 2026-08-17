শ্রাবণ মাসে 'শিশু কাবাড়িয়া'দের অভিনব উদ্যোগে বরাকরে শিবের মাথায় জল
প্রায় 300 খুদে পড়ুয়া শিশু কাবাড়িয়া হিসাবে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয় । রংবেরঙের পোশাকে সেজে শোভাযাত্রা করে তারা ৷
Published : August 17, 2026 at 8:23 PM IST
আসানসোল, 17 অগস্ট: চলছে শ্রাবণ মাস । শ্রাবণের এই পুণ্যতিথিতে শিবঠাকুরের মাথায় জল ঢালার রীতি বহু প্রাচীন । প্রতি বছরই দল বেঁধে কাঁধের বাঁকে ঘট ঝুলিয়ে বিভিন্ন শিবমন্দিরে জল ঢালতে যান কাবাড়িয়ারা । তবে এবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার বরাকরে দেখা গেল এক অভিনব উদ্যোগ । শিশু-কিশোরদের নিয়ে 'শিশু কাবাড়িয়া'।
বরাকর অঞ্চলের একটি সংস্থার উদ্যোগে তিন, পাঁচ, আট বছর বয়সি শিশু-কিশোরদের নিয়ে এই বিশেষ আয়োজন করা হয় । বরাকর নদী থেকে জল তুলে সুসজ্জিত বাঁক কাঁধে নিয়ে, রংবেরঙের পোশাকে সেজে শোভাযাত্রা করে তারা পৌঁছে যায় বরাকরের প্রাচীন সিদ্ধেশ্বর মন্দিরে । সেখানে শিবের মাথায় জল ঢেলে পুজো দেয় খুদেরা । প্রায় 300 খুদে পড়ুয়া এই শিশু কাবাড়িয়া হিসাবে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয় ।
শিশু-কিশোরদের উৎসাহ দিতে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মন্ত্রী অজয় পোদ্দার । হাতে ডুগডুগি নিয়ে তিনিও 'শিশু-কাবাড়িয়া'দের উৎসাহিত করেন । পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিজেপির যুব মোর্চার নেতা তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা বিজেপির নেতা এবং মন্ত্রীর পুত্র কেশব পোদ্দার ।
তিনি বলেন, "আমরা আজ দেখলাম, 5 থেকে 8 বছরের বাচ্চা ঘাট থেকে জল নিয়ে বাবার মাথায় জল ঢালছে ৷ আমরা যদি পুরাণের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব শ্রীকৃষ্ণ থেকে শুরু করে শ্রীরামচন্দ্র, সকলেই তাঁদের শিশুবয়স থেকেই নানা লীলা দেখিয়েছেন । অথচ এখনকার শিশু-কিশোরদের একটা বড় অংশ ধর্মীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে গিয়ে শুধুমাত্র ভিডিয়ো গেম, মোবাইল ও ট্যাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে ।"
কেশব পোদ্দার আরও জানান, শিশু-কিশোরদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করাতেই এই ধরনের উদ্যোগ । তাঁর আশা, এই শিশুরাই আগামী দিনে ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ মানুষ হয়ে উঠবে এবং সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়াবে । শিশুদের নিয়ে এই অভিনব 'শিশু কাবাড়িয়া' আয়োজন তাই শুধু শিবের মাথায় জল ঢালার অনুষ্ঠান নয়, বরং নতুন প্রজন্মকে নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করারও এক অভিনব প্রয়াস । এই উদ্যোগ নজর কেড়েছে এলাকাবাসীর ৷ সুন্দর সাজে 'শিশু কাবাড়িয়া' দেখে উচ্ছ্বসিত বাসিন্দারা ৷ সকলেই চাইছেন, এই ধরনের উদ্যোগ আরও নেওয়া হোক ৷