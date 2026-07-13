রাষ্ট্রায়ত্ত এএসপি ও ডিএসপির সংযুক্তকরণ, 1800 কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা ইস্পাতমন্ত্রীর

রাষ্ট্রায়ত্ত এএসপি ও ডিএসপির সংযুক্তকরণ, 1800 কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা ইস্পাতমন্ত্রীর
দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা পরিদর্শন-সহ দুর্গাপুরে SAIL-এর 'performance' এজেন্ডা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও ভারী শিল্পমন্ত্রী এইচডি কুমারস্বামী।
Published : July 13, 2026 at 7:23 PM IST
দুর্গাপুর, 13 জুলাই: দুর্গাপুরের ধুঁকতে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত আ্যলয় স্টিলস প্লান্ট (এএসপি) কারখানা আর বিলগ্নীকরণ নয় ৷ উল্টে এই কারখানাকে পুনরুজ্জীবিত করতে রাষ্ট্রায়ত্ত ডিএসপি কারখানার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া ছাড়াও এএসপি কারখানার আধুনিকীকরণের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে 1800 কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও ভারী শিল্পমন্ত্রী এইচডি কুমারস্বামী ৷ এমনটাই জানালেন শিল্প বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সদস্য দোলা সেন।
পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপুরের রাষ্ট্রায়ত্ত এএসপি কারখানাকে বিলগ্নীকরণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর যে লাগাতার চাপ সৃষ্টি করেছিলেন তারই সুফল মিলেছিল আজ থেকে ছয় মাস আগে ৷ যা এদিন ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী।
দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা পরিদর্শন-সহ দুর্গাপুরে কেন্দ্রীয় স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (SAIL)-এর 'performance' এজেন্ডা নিয়ে আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও ভারী শিল্পমন্ত্রী এইচডি কুমারস্বামী। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শনের পর কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার অতিথিশালায় রুদ্ধদ্বার বৈঠকও করেন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিল্প বিষয়ক সংসদীয় কমিটির প্রতিনিধি দল এবং সেইল-এর উচ্চপদস্থ আধিকারিক-সহ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ও মিশ্র ইস্পাত কারখানার আধিকারিকরা ৷
রাষ্ট্রায়ত্ত ডিএসপি কারখানার সঙ্গে এএসপি কারখানাকে সংযুক্ত করার কথা ঘোষণা যে বৈঠকে করেন ইস্পাতমন্ত্রী কুমারস্বামী, সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেনও ৷ তিনি বলেন, "2019 সালে মোদি সরকার এএসপি কারখানাকে বিলগ্নীকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ধারাবাহিক আন্দোলন ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বারবার আবেদন নিবেদনের পরে অবশেষে তার সুফল মিলল।"
তিনি আরও বলেন, "ইস্পাতমন্ত্রী কুমারস্বামী দুর্গাপুরের এএসপি কারখানাকে আধুনিকভাবে গড়ে তুলতে প্রাথমিক পর্যায়ে 1800 কোটি টাকা বরাদ্দের কথা জানালেন। সালেম এবং ভদ্রাবতীর পরে একমাত্র এএসপি কারখানাতেই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে উন্নতমানের ইস্পাত তৈরি হয়। আ্যলয় স্টিলস প্লান্টকে বাঁচানোর পাশাপাশি এদিনের বৈঠকে শ্রমকোড সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। শিল্প বাঁচাও, শ্রমিক বাঁচাও এই ডাক আমরা দিয়েছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে দুর্গাপুরে গত এক মাসে বহু ঠিকা শ্রমিককে কর্মচ্যুত হতে হয়েছে। ঠিকাদার বদল হতে পারে, কিন্তু ঠিকা শ্রমিককে এভাবে ছাঁটাই করা যায় না ৷ সে কথাও ইস্পাতমন্ত্রীকে জানিয়েছি।"
দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ও এএসপি কারখানার অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা এবং দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার আধুনিকীকরণের আশু প্রয়োজন সম্পর্কেও ইস্পাতমন্ত্রীকে জানিয়েছেন দোলা সেন-সহ অন্যান্যরা। শুধু তাই নয়, তিন নম্বর ব্লাস্ট ফার্নেস দ্রুত চালু করা হলে এএসপি কারখানার উৎপাদন দ্বিগুণ হয়ে যাবে এমন আবেদন ইস্পাতমন্ত্রীর কাছে রাখা হয় বলেও দাবি তাঁদের।
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