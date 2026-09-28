দেশে জ্বালানির ঘাটতি নেই, বিরোধীরা মিথ্যে ন্যারেটিভ তৈরি করছে: পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী

দেশে জ্বালানির ঘাটতি নেই, বিরোধীরা মিথ্যে ন্যারেটিভ তৈরি করছে: পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী
Hardeep Singh Puri on Fuel Shortage: সোমবার কলকাতায় বণিকসভার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী ৷
Published : September 28, 2026 at 11:10 PM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্য়ে যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে বন্ধ হরমুজ প্রণালী ৷ ফলে অপরিশোধিত তেল যোগানে ব্যাঘাত ঘটছে গত কয়েকমাস ধরেই ৷ এর জেরে কি ভারতে জ্বালানি সংকট তৈরি হয়েছে ? এই প্রশ্ন বারবার ঘোরাফেরা করে রাজনীতি থেকে ব্যবসায়িক মহলে ৷ কিন্তু এই নিয়ে আশঙ্কার কোনও কারণ নেই বলেই মনে করেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী ৷ তাঁর দাবি, দেশে জ্বালানির ঘাটতি নেই ৷
সোমবার তিনি কলকাতায় আসেন ৷ যোগ দেন এমসিসিআই (মার্চেন্টস’ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি)-এর বিশেষ অধিবেশনে ৷ ‘ইন্ডিয়া’জ এনার্জি সিকিউরিটি: নেভিগেটিং জিওপলিটিক্যাল আনসার্টেনিটি’ নামক একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেন ৷ ওই অনুষ্ঠানে জ্বালানি সংকট না থাকা নিয়ে আশার কথা শোনান তিনি ৷ পাশাপাশি কটাক্ষ করেন বিরোধীদেরও ৷ তাঁর কথায়, বিরোধীরা অপপ্রচার করতেই জ্বালানি সংকটের কথা বলছে ৷
হরদীপ সিং পুরী জানান, দেশের কোনও জ্বালানি ঘাটতি নেই । ফসিল ফুয়েলের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ৷ কারণ, তার থেকেই সব ধরনের জ্বালানি তৈরি হয় । সারা বিশ্বে প্রতিদিন অপরিশোধিত তেল উৎপাদিত হয় প্রায় 104 মিলিয়ন ব্যারেল ৷ প্রয়োজন পড়ে মাত্র 94 মিলিয়ন ব্যারেল । তাই এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহারযোগ্য অপরিশোধিত তেল রয়েছে ৷
সাম্প্রতিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যেতে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল । সারা বিশ্বের প্রায় 40 শতাংশ অপরিশোধিত তেলের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে বলেও আশঙ্কা তৈরি হয় । এই নিয়ে মোদি সরকারের এই মন্ত্রী জানান, ‘‘দেশে যে অপরিশোধিত তেলের উৎপাদন রয়েছে, তাতে অনেকটাই সহায়তা হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি মানুষ এখন বিকল্প জ্বালানির দিকেও ঝুঁকছে । তাই একটা সমতা বজায় রয়েছে । তবুও এলপিজি-র ওপরে মানুষকে অনেক বেশি ভরসা করতে হয় । আর হরমুজ প্রণালীর সমস্যার জন্য তিনটি উৎস থেকে অপরিশোধিত তেল আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ।
তিনি বলেন, ‘‘কিন্তু আমরা এই সমস্যারও সমাধান করেছি ৷ কারণ, আমাদের দেশে 34 হাজার মেট্রিক টন প্রতিদিন উৎপাদন হত, সেটা এখন 54 থেকে 55 মেট্রিক টন প্রতিদিন উৎপাদিত হচ্ছে । তাই দেশে জ্বালানির ঘাটতি নেই । কিন্তু বিরোধীরা একটা মিথ্যে ন্যারেটিভ তৈরি করছে ।’’
তিনি আরও জানান, তাঁর বাড়িতেও হামলা চালানো হয় । সংসদে এলপিজি নিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হল । বিরোধীরা নিজেরাই একটা ঘাটতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল । তিনি বলেন, ‘‘আমরা সাময়িক ঘাটতি কাটিয়ে উঠেছি ৷ তবে এটা ঠিক যে আমাদের ভবিষ্যতের কথা এখন থেকেই ভাবতে হবে ।’’
একই সঙ্গে এদিন তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গে পালাবদল হয়েছে ৷ এবার বাংলা উন্নতি করবে । শুধুমাত্র উন্নতি করাই নয়, বাংলা আবার দেশের মধ্যে শীর্ষ আসন পাবে । যে রাজ্য দেশে একসময় একটা প্রেরণার কেন্দ্র ছিল, সেই রাজ্য হঠাৎ করে কীভাবে এতটা পিছিয়ে গেল, এই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি ৷
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