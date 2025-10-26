বিজেপি জিতলে থানার সামনে বুলডোজার থাকবে, তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি সুকান্তর

বিজেপি জিতলে থানার সামনে বুলডোজার থাকবে, তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি সুকান্তর
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে জানালেন, আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে জিতে বিজেপি ক্ষমতায় এলে বুলডোজার-বুলডোজার খেলা হবে ৷
Published : October 26, 2025 at 8:28 PM IST
কাকদ্বীপ, 25 অক্টোবর: পিঠের চামড়া তুলে ডুগডুগি বাজানোর হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপি'র প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷ রবিবার কাকদ্বীপে সূর্য নগরে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে মথুরাপুর বিজেপির সাংগঠনিক জেলা ৷ একটি মিছিলও হয় ৷ সেখান থেকে সুকান্ত তৃণমূলকে আক্রমণ শানান ৷
এই সভায় উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর বিজেপির সাংগঠনিক জেলার ও ডায়মন্ডহারবার বিজেপি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ও শীর্ষ নেতৃত্বরা ৷ মিছিলের পর একটি প্রতিবাদ সভা করেন বিজেপি প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷
সুকান্ত মজুমদার বলেন, "2026 সালের পর যখন বিজেপির সরকার এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন কোনও এফআইআর হবে না ৷ মীমাংসা একেবারে স্পটে হবে ৷ উত্তরপ্রদেশে মাঝে মাঝে যোগীজি কী করে দেখেন তো ? তখন থানার সামনে জিপ থাকবে না ৷ জিপ থাকবে পিছন দিকে ৷ সামনের দিকে একটা বুলডোজার রাখব ৷ যারা এই ধরনের অপরাধ করবে, বুলডোজার তাদের বাড়ির সামনে গিয়ে বলবে, ও দাদা বাড়িতে আছেন নাকি ? বুলডোজার বুলডোজার খেলা হবে ৷"
তিনি এসআইআর ও সিএএ নিয়ে এলাকাবাসীদের আশ্বস্ত করেন ৷ মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদারের নাম উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে ৷ মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ বাপি হালদার ও রাজ্যের প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী ও বর্তমান কাকদ্বীপ বিধানসভার বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরাকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ৷
তিনি বলেন, "কিছুদিন আগে টিভিতে দেখলাম, সাংসদ বাপি হালদার বলছেন, এসআইআর এলে হাত কেটে দেবেন ৷ নির্বাচন কমিশন কিছু দিনের মধ্যে এসআইআর শুরু করতে চলেছে ৷ দেখি হাত কাটার দম থাকলে, হাত কেটে দেখাও ৷ সারা ভারতে এসআইআর হবে ৷ কারও ক্ষমতা নেই যে সেটা আটকাবে ৷ এসআইআর নিয়ে ভয়ের কিছু নেই ৷ কোনও ধর্ম, জাতের ভয় পাওয়ার নেই ৷ যে ভারতীয়, তার নাম ভোটার তালিকায় থাকবে ৷"
বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্যে বাংলাদেশ থেকে কাকদ্বীপে বহু মানুষ এসে বসবাস করছে ৷ তাঁদের অবিলম্বে চিহ্নিত করতে হবে ৷ ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য তাঁদের সিএএ ক্যাম্পে গিয়ে আবেদন করতে হবে ৷ মহারাষ্ট্রের সাতারায় সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় সুকান্ত বলেন, "মহারাষ্ট্র সরকার যা করার করছে ৷"
এই দিন বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গে বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য সাহায্যের ত্রাণ পাঠানো হয়। এছাড়াও এই দিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতিতে বেশ কয়েকজন তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদান করেন। যোগদান অনুষ্ঠানে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের হাতে দলীয় পতকা তুলে দেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।