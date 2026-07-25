মিছিলে যারা অশান্তি করেছে, তাদের কাউকে রেয়াত নয়: সুকান্ত

মিছিলে যারা অশান্তি করেছে, তাদের কাউকে রেয়াত নয়: সুকান্ত
শুক্রবার নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের মিছিলে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ৷ আক্রান্ত হন সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যানরাও ৷
Published : July 25, 2026 at 4:18 PM IST
কলকাতা, 25 জুলাই: গতকাল যারা মিছিলে অশান্তির সৃষ্টি করেছে তাদের কাউকে রেয়াত করা হবে না ৷ শনিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই বক্তব্যকে সমর্থন জানালেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার ৷
কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার বলেন, "শুক্রবার বামেদের ডাকা মিছিলে যাঁরা প্রথম থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তাঁরা কিন্তু আর শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব দিতে পারেননি ৷ ডোরিনা ক্রসিংয়ের কাছাকাছি আসার আগেই অশান্তি শুরু হয়ে যায় ৷ যাঁরা শিয়ালদা থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তাঁরা আর শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব দিতে পারেননি ৷"
গতকালের মিছিল নিয়ে সুকান্ত অভিযোগ করেন, মিছিলে সাংবাদিকদের উপরে অত্যাচার হয়েছে ৷ তাঁদের নিগ্রহ করা হয়েছে ৷ এমনকী পুলিশের উপরে বোতল ছাড়া শুরু হয় ৷ মহিলা সাংবাদিকদের শারীরিকভাবে নিগ্রহ করার চেষ্টা হয় ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সফল হয়নি ৷
এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, একজন মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে গতকালই ফোনে যোগাযোগ হয়েছিল ৷ তিনি জানিয়েছেন, তাঁর উপর যখন নিগ্রহ শুরু হয়, তখন সেখানে উপস্থিত বেশ কিছু মহিলারা তাঁকে বাঁচিয়েছে ৷ না-হলে হয়তো সেখানেই তাঁর শ্লীলতাহানির মতো ঘটনা ঘটে যেতে পারত ৷ এমনকি মহিলা সাংবাদিককে দেখে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিও করা হয় বলে অভিযোগ ।
তিনি আরও বলেন, "গতকাল যারা এই কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে তারা কেউ ছাত্র নয় ৷ আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, নিট পরীক্ষা দিতে গেলে যে যোগ্যতা লাগে, তার ধারেকাছেও এরা নেই ৷ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কাউকে রেয়াত করা হবে না ৷ কেউ ছাড় পাবেন না ৷ গুন্ডাদমন আইনে গুন্ডামি কাকে বলে সেটা দেখিয়ে দেবে ৷"
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "তিনি তো আমেরিকায় পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন ৷ কিন্তু বারবার তার এই চেষ্টা আদালত আটকে দিচ্ছে ৷" এই প্রসঙ্গে অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের প্রসঙ্গও আসে ৷ তাঁর সম্পর্কে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "সুমিত রায় তো মুখ্যমন্ত্রীর পরেই ছিলেন ৷ অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন ৷"
সুকান্ত বলেন, "আমার কাছে যা খবর আছে, সেই সময়ে এসপি ও ডিএম'রা তাঁকে স্যর বলে কথা বলতেন ৷ তিনি বিধায়ক নন, এমনকী একজন কাউন্সিলরও নন ৷ তাহলে তাঁর এত প্রভাব প্রতিপত্তি হয় কী করে ? কোথায় কার ট্রান্সফার হবে সেটাও সুমিত রায় ঠিক করতেন ৷ কোন জেলায় গেলে পয়সা কামানোটা বেশি হবে, সেই জেলায় কাকে ট্রান্সফার করা হবে, সেই সব কিছুই সুমিত রায় ঠিক করতেন ৷"
ধর্মতলায় ছাত্র বিক্ষোভের সময় সংবাদমাধ্যমের উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়ে আহত সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করেন এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান ৷ গণমাধ্যমের উপর এই ধরনের হামলা কোনওভাবে মেনে নেওয়া যায় না— এ কথা উল্লেখ করে তিনি দোষীদের দ্রুত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন ৷
এই ঘটনায় কলকাতার বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার কাজ শুরু করেছে পুলিশ ৷ উল্লেখ্য, শুক্রবার সর্বভারতীয় নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে ৷ এই মিছিলে হাজার হাজার মানুষ অংশ নেন ৷
ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে চলা এই বিক্ষোভের সময় হঠাৎই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ৷ পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয় এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ও চটি ছোড়া হয়; পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয় ৷
এরই মধ্যে খবর পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যানরা আহত হয়েছেন ৷ এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিকদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে এমন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে যে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও তা মনে রাখবে ৷