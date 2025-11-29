যোগী রাজ্যের মতো এনকাউন্টার হবে বাংলাতেও, হুঁশিয়ারি সুকান্তর
তোলাবাজদের বাড়িতে বুলডোজার চলবে বলেও বার্তা দিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। পাল্টা বিজেপিকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল ৷
Published : November 29, 2025 at 12:53 PM IST
ব্যারাকপুর, 29 নভেম্বর: এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গলায় এনকাউন্টারের সুর ! অপরাধীদের দমন করতে যোগী রাজ্যের মতো এনকাউন্টার হবে বাংলাতে। চলবে বুলডোজারও। ব্যারাকপুরের দলীয় সভা থেকে এই ভাষাতেই হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। পাল্টা বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছে তৃণমূলও ৷
সুকান্ত বলেন, "আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হবেই ৷ তৃণমূলের দম থাকলে আটকে দিক। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার গঠিত হলে শাসকদলের মতো আমরা বলব না, বদলা নয় বদল চাই। আমাদের স্পষ্ট বার্তা, দুষ্টের দমন আর সৃষ্টের পালন। তোলাবাজদের বাড়িতে বুলডোজার চলবে। মহিলাদের সম্মান নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেললে এনকাউন্টারও হবে। কেউ আটকাতে পারবে না।" সুকান্তের এই মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছে শাসক শিবিরও। কটাক্ষের সুরে তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক, সুকান্তকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'এটা যোগীর উত্তরপ্রদেশ নয়,পশ্চিমবঙ্গ। এখানে এই ধরনের রাজনীতি চলে না ৷ '
শুক্রবার রাতে ব্যারাকপুরের সজিদ মোড়ে দলীয় এক সভায় যোগ দিতে আসেন বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। দলীয় সেই সভা মঞ্চ থেকে তিনি একের পর এক ইস্যুতে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে বিদ্ধ করেন। সুকান্ত বলেন, "তৃণমূল মহিলা বিদ্বেষী দল। তারা মহিলাদের সম্মান দিতে জানে না। সেটা সন্দেশখালি কাণ্ড থেকে শুরু করে রাজ্যে একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনা থেকেই স্পষ্ট । ওরা যতদিন বাংলায় ক্ষমতায় থাকবে ততদিন নারীরা লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হতে থাকবেন। আপনাদের (মহিলা) সম্মান রক্ষা করতে হলে তৃণমূলকে ক্ষমতাচ্যুত করতেই হবে।"
দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দফতরে যাওয়া তৃণমূলের প্রতিনিধিদলকে কটাক্ষ করেও সুর চড়ান বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। সুকান্ত'র কথায়, "তৃণমূলের প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে বলে এসেছে পশ্চিমবঙ্গে SIR প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। SIR চালু হওয়ার পর থেকেই দেখা যাচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে শয়ে শয়ে মানুষ ভিড় করে বসে রয়েছেন নিজের দেশে ফিরবেন বলে। এখানকার তৃণমূল সাংসদ জোর গলায় বলেছিলেন এসআইআর হতে দেবেন না। কিন্তু, এসআইআরের ফর্ম ফিলাপ করে সবার আগে জমা দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ, বাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। "
এদিকে, SIR আবহে রাজ্যে বসবাসকারী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধেও এদিন মুখ খুলেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, "পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের এদেশ থেকে আমরা তাড়িয়ে ছা়ড়ব। যাঁরা উদ্বাস্তু ও হিন্দু শরণার্থী তাঁদের আমরা নাগরিকত্ব। সাম্প্রদায়িকতার কথা তৃণমূলের মুখে মানায় না। এরা মুখেই শুধু সাম্প্রদায়িকতার বড় বড় বুলি আওড়ায়। সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে যদি এতই চিন্তা হয় তাহলে ইউনূসের (বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ) দেশে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতার কথা বলে আসুক ৷ বুঝব ক্ষমতা আছে। বিজেপির সরকার হলে রাস্তা বন্ধ করে কোনও নামাজ পড়া হবে না। নামাজ হবে মসজিদের ভিতরে, বাইরে নয়।"
অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর বিতর্কিত এই মন্তব্যের পাল্টা দিয়েছেন ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক। এই বিষয়ে তিনি বলেন, "আসলে সুকান্ত মজুমদার ভুলে গিয়েছেন এটা উত্তরপ্রদেশ নয়, বাংলা। এই ধরনের রাজনীতি বাংলার মানুষ পছন্দ করেন না। তাই, ওঁর যা মানসিকতা তাতে আমি বলব ওঁর বাড়ির ঠিকানা বদলে উত্তরপ্রদেশে করে নেওয়া উচিত।"