হুমায়ুনের কুমিরের কান্না ! অবসর নিয়ে কটাক্ষ সুকান্তর

হুমায়ুনের কুমিরের কান্না ! অবসর নিয়ে কটাক্ষ সুকান্তর
Sukanta Majumdar: পানিপাটি থেকে বামনেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলা নিয়েও মন্তব্য করেন সুকান্ত মজুমদার ৷
Published : October 8, 2026 at 3:57 PM IST
পানিহাটি, 8 অক্টোবর: কাঁদতে কাঁদতে রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা করেছেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর ৷ আর নওদার বিধায়কের এই কান্নাকে কুমিরের চোখের জলের সঙ্গে তুলনা করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । তিনি কটাক্ষ করে বলেন, "হুমায়ুন কবীরের মতন মানুষেরা অনেক সময় অনেক কথা বলে ৷ তাঁর কুমিরের কান্না দেখে ভুলবেন না ৷ 30-70 শতাংশের কথা মনে আছে তো ? "
বিজেপির তরফ থেকে পুজোর আগে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ৷ সেরকম উত্তর 24 পরগনা জেলার পানিপাটিতে দুঃস্থদের জন্য আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবার অংশগ্রহণ করেন সুকান্ত মজুমদার ৷ সেখানে তিনি আইনজীবী তথা বামনেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলা নিয়েও মন্তব্য করেন ৷ তিনি বলেন, "কারা হামলা করেছে জানি না ৷ পুলিশ তদন্ত করছে ৷"
অপরদিকে অভিনেতা নানা পাটেকরের আকস্মিক মৃত্যুতেও শোকপ্রকাশ করেন সুকান্ত মজুমদার ৷ তিনি বলেন, "নানা পাটেকারের এই মৃত্যু আকস্মিক এবং অত্যন্ত দুঃখজনক ৷ ওঁর মতন অভিনেতা পাওয়া যায় না ৷ আমি নানা পাটেকরের বড় ভক্ত ছিলাম । আমি এখনও তাঁর সিনেমা দেখি । তাঁর প্রয়াণে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বড় ক্ষতি হল ।"
মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইন্ডি জোটে যোগ দেওয়াকেও কটাক্ষ করেন সুকান্ত মজুমদার ৷ তিনি বলেন, "ওটাও এবার ডুববে ৷ আমরা চাই ওই ইন্ডি জোটের মাথায় ভাইপোকে বসানো হোক ৷ যাতে আরও তাড়াতাড়ি ডুবে যায় ।"
এদিন দিল্লিতে কংগ্রেসের এসআইআর নিয়ে বিরোধিতা নিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "আমাদের বিরোধীরা নিজেরাই রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া । যে কংগ্রেস এসআইআর-এর বিরোধীতা, সেই কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে কেরলমে ৷ যিনি এসআইআর-এর প্রশংসা করছেন ৷ বলছেন, এসআইআর-এর হওয়াতে তারা জিতে আসতে পেরেছে ৷ অনেক ভুয়ো ভোটার বাতিল হয়েছে ৷ আর অপরদিকে সেই কংগ্রেস দিল্লিতে আন্দোলন করছে । একই বিরোধী দল দুই রকম কথা বলছে ৷ এর থেকেই বোঝা যায় আমাদের বিরোধীদল কংগ্রেস দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "দেশে বিরোধীদের আন্দোলন করার অধিকার আছে, সেটা তারা করতে পারে ৷ কিন্তু কী উদ্দেশ্যে আন্দোলন করছে, কেমন আন্দোলন করছে, সেটা দেখতে হবে । আমাদের বিরোধীরা ভারতবর্ষের সংস্থাগুলিকে দুর্বল করতে চাইছে ৷ আগে কংগ্রেসের যারা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, জহরলাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধি, তাঁদের আমলে কীভাবে নিয়োগ হত, নির্বাচন কমিশনারের সেটা তুলে ধরা উচিত । দেশ তথা রাজ্যের মানুষকে ভুল বোঝানো হচ্ছে ৷ সম্পূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে না ৷ বারবার বলা হচ্ছে এসআইআরে নাম বাদ হয়েছে । কত তার মধ্যে ভুয়ো রয়েছে, সেটা কিছুতেই প্রকাশ বা প্রচার করছে না ৷ ইতিমধ্যেই নয় কোটি ভোটারের নাম বাদ হয়েছে । বিরোধীরা মিথ্যে কথা বলছে ৷ আবার কোথাও অর্ধসত্য কথা বলছে ৷ যেটা আরও ভয়ঙ্কর ।"