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অভিধান থেকে 'স্বাধীনতা' মুছে দিন, স্বরাজ দিবস পালনের আর্জি জানিয়ে মোদিকে চিঠি শান্তনুর

তাঁর আর্জি নিয়ে ইতিমধ্যে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠিও দিয়েছেন । এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ৷

Independence day
পেট্রাপোলে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে হাজির শান্তনু ঠাকুর ও অশোক কীর্তনীয়া (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 15, 2026 at 7:00 PM IST

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বনগাঁ, 15 অগস্ট: ইংরেজদের দেওয়া ইনডিপেনডেন্স বা স্বাধীনতা কথাটি অভিধান থেকে তুলে দেওয়া উচিত। তার জায়গায় 'স্বরাজ দিবস' পালন হোক । স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মঞ্চ থেকে এমনই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। নিজের আর্জির কথা জানিয়ে ইতিমধ্যে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠিও দিয়েছেন বলে জানালেন ।

শান্তনুর কথায়, "আমার মনে হয় ব্রিটিশের পক্ষ থেকে দেওয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডে কথাটি ডিকশনারি থেকে তুলে দেওয়া উচিত। ব্রিটিশ আসার আগে ভারতের জিডিপি ট্রিলিয়ান ডলারে ছিল । ব্রিটিশ আসার পর শূন্যে নেমে গিয়েছিল ৷ এই 15 অগস্ট থেকে আমাদের নতুন শাসন শুরু হয়েছিল ৷ ফলে আজকের দিনটিকে বলা উচিত স্বরাজ দিবস ।" একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, "আমি অফিসিয়ালি এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি ৷ যাতে ইনডিপেনডেন্স কথাটি ডিকশনারি থেকে তুলে দেওয়া হয় । ব্রিটিশের লাগানো তকমা আমরা কত দিন বয়ে নিয়ে চলব?"

তাঁর আর্জি নিয়ে ইতিমধ্যে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠিও দিয়েছেন (ইটিভি ভারত)

শনিবার গোটা দেশের সঙ্গে 80তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হল উত্তর 24 পরগনার পেট্রাপোলে । এদিন সকালে পেট্রাপেল জিরো পয়েন্টে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেন বিএসএফের 178 নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা। পতাকা উত্তোলন করেন ব্যাটেলিয়ানের সেকেন্ড ইন কমান্ড শৈলেন্দ্র সিং। পরে বিএসএফ জওয়ানদের হাতে মিষ্টি তুলে দেন তিনি। পাশাপাশি বাংলাদেশের বিজিবির হাতেও মিষ্টি তুলে দিয়ে সৌহার্দ্যের বার্তা দেন বিএসএফ কর্তা ।

Independence day
রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া (নিজস্ব ছবি)

এদিনের এই স্বাধীনতা দিবস উদযাপনী অনুষ্ঠান দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন অনেকে । পরে পেট্রাপোল ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর এবং রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া । যৌথভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দুই মন্ত্রী । পতাকা উত্তোলন শেষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এলপিআই-এর পক্ষ থেকে । অনুষ্ঠান মঞ্চে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে স্বাধীনতা দিবসকে স্বরাজ দিবস হিসেবে পালনের কথা বলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী ।

Independence day
বিজিবির হাতে মিষ্টি তুলে দেয় বিএসএফ (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে সীমান্ত এলাকার আর্থসামাজিক উন্নতির জন্য লান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কাছে উন্নয়নমূলক কাজের অনুরোধ জানান রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া । তিনি বলেন, "আমাদের এই সীমান্ত এলাকা অনুন্নত । আমি ল্যান্ড পোর্ট অথরিটির কাছে অনুরোধ করব যদি কোনও উন্নয়নমূলক কাজ এখানে করা যায়, এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমরা যৌথভাবে সেই কাজ করব ।"

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY CELEBRATION
SWARAJ DIWAS
স্বাধীনতা দিবস
শান্তনু ঠাকুর
SHANTANU THAKUR

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