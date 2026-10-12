বনগাঁয় আরেকটা ডাকু তৈরি হতে দেব না ! শান্তনুর মন্তব্যের লক্ষ কি খাদ্যমন্ত্রী ?
Shantanu Thakur controversial statement: মুখ্যমন্ত্রীর বনগাঁ সফরের ঠিক আগে প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব । বাপি দাসের প্রতিবেদন ।
Published : October 12, 2026 at 9:44 PM IST
বনগাঁ, 12 অক্টোবর: মঙ্গলবার বনগাঁয় দু'টি দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ঠিক তার 24 ঘণ্টা আগে মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত খাদ্য়মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়াকে নাম না করে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর।
দিন কয়েক আগে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যানকে প্রকাশ্যে ভৎর্সনা করেছিলেন খাদ্য়মন্ত্রী । সোমবার নিজের বক্তব্য়ে সেই বিষয়টিও সুকৌশলে তুলে ধরেন শান্তনু । বলেন, "পুরপ্রধানকে ধমকানি দিয়ে যাঁরা নিজেদের জায়গা তৈরি করার চেষ্টা করছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলছি, বনগাঁয় আমি আরেকটা ডাকু তৈরি হতে দেব না।" এখান থেকেই রাজনৈতিক মহলের অনুমান শান্তনুর মন্তব্যের লক্ষ্য অশোক ।
শান্তনুর এই বক্তব্যের জেরে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগেই বিজেপির অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীকাজিয়া প্রকাশ্যে চলে এল। দলীয় সমীকরণের দিক থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধ শিবিরের বলে পরিচিত। শুভেন্দু অধিকারী মতুয়া ভোটের নিয়ন্ত্রণে শান্তনুর বিকল্প মুখ হিসেবে বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়াকে তুলে এনেছেন।
তাঁকে খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ মঞ্চে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে অশোককে কথাও বলিয়ে দিয়েছেন। অশোক মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর মতুয়া ভক্তদের বড় অংশ অশোকের পক্ষে চলে গিয়েছেন বলে মনে করে রাজনৈতিক মহল। মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তনুর একক কর্তৃত্ব আগের মতো আর নেই।
ঘটনার ঘনঘটা
বিজেপির অন্দরে শান্তনু ঠাকুরের অনুগামী বলে পরিচিত দেবদাস মন্ডল বনগাঁ পুরসভার কাউন্সিলর। গত বিধানসভা নির্বাচনে তিনি হাবড়া কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। অশোক খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণের কয়েকদিন পরেই বনগাঁ পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে বিচুলিহাটার একটি শৌচালয় ভাঙার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
শৌচালয় ভাঙার ব্যাপারে দেবদাসের উৎসাহ সবচেয়ে বেশি ছিল। পুরসভায় প্রস্তাব পাশ হওয়ার পরের দিনই বুলডোজার দিয়ে বিচুলিহাটার ওই শৌচালায় ভেঙে ফেলা হয়। ওই দিন বিকেলেই মন্ত্রী অশোক বনগাঁর পুরপ্রধান দিলীপ মজুমদারকে ভাঙা শৌচালয় চত্বরে ডেকে আনেন। প্রকাশ্যে তিনি পুরপ্রধানকে ভর্ৎসনা করেন। সেদিন নাম না করে অশোক হাবড়ার বিধায়ক দেবদাস মন্ডলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'বনগাঁয় অতীতে কোনও মস্তান ছিল না। নতুন কাউকে মস্তান তৈরি হতে দেব না।'
এদিকে, মঙ্গলবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত দিয়ে বনগাঁয় অশোক কীর্তনীয়ার দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তারই মধ্যে অশোক-বিরোধী দেবদাস মন্ডল বনগাঁর মতিগঞ্জে ঐক্য সম্মিলনী ক্লাবে মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে পুজো উদ্বোধনের কথা ঘোষণা করেন। দেবদাস ওই ক্লাবের মাথা বলে পরিচিত। অশোক ও দেবদাস বিজেপির বিবদমান দুই নেতার পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রীর আসার কথা প্রচার হতেই রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। এমনই আবহে এদিন শান্তনু ঠাকুর বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ মজুমদারের সঙ্গে 'সৌজন্য সাক্ষাৎ' করতে যান। এই দিলীপ মজুমদারকেই মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করেছিলেন।
কেন ডাকু, কে এই ডাকু ?
তৃণমূল জামানায় বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান ছিলেন শঙ্কর আঢ্য। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাপক তোলাবাজির অভিযোগ ছিল। বনগাঁ শহরের অনেকেই তাঁকে 'ডাকু' বলে কটাক্ষ করতেন। সেই স্মৃতি ফিরিয়ে এনে শান্তনু বলেন, 'পুরপ্রধানকে ধমকানি দিয়ে যাঁরা নিজেদের জায়গা তৈরি করার চেষ্টা করছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলছি, বনগাঁয় আমি আরেকটা ডাকু তৈরি হতে দেব না। তৃণমূল চলে যাওয়ার পরে বনগাঁয় যাঁরা তোলাবাজি করছেন তাঁদের সাবধান করে দিচ্ছি। তোলাবাজি আমি বন্ধ করবই। প্রয়োজনে আমি তোলাবাজদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়েও অভিযোগ করব। " সবমিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সফরের আগেই বিজেপির বিবাদমান দুই গোষ্ঠীর পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।