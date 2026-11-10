জমি বিষাক্ত হলে মানুষও সুস্থ থাকবে না, বার্তা কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রীর

জমি বিষাক্ত হলে মানুষও সুস্থ থাকবে না, বার্তা কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রীর
Khet Bachao Abhiyan: মঙ্গলবার উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগরে ‘খেত বাঁচাও অভিযান’-এ যোগ দেন কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর ৷ ছিলেন রাজ্য়ের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল ৷
Published : November 10, 2026 at 8:23 PM IST
স্বরূপনগর (উত্তর 24 পরগনা), 10 নভেম্বর: রাসায়নিক সারের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে কৃষিজমিকে রক্ষা করতে এবং মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগর ব্লকের মেদিয়া এলাকায় আয়োজিত হল বিশেষ ‘খেত বাঁচাও অভিযান’ । এই সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর এবং রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল । এদিন মেদিয়া এলাকার বহু স্থানীয় কৃষক এই শিবিরে অংশ নেন ।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর জানান, গত 28 ও 29 সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, কৃষি বিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে দেশজুড়ে 22 অক্টোবর থেকে 30 নভেম্বর পর্যন্ত ‘খেত বাঁচাও অভিযান’ চলবে । সেই ধারাবাহিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বিহার ও ঝাড়খণ্ডের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন ।
কৃষকদের সতর্ক করে তিনি বলেন, ‘‘জমি বিষাক্ত হয়ে পড়লে মানুষও কখনও সুস্থ থাকতে পারবে না । তাই রাসায়নিক সার ও ক্ষতিকর কীটনাশক বর্জন করে প্রাকৃতিক চাষপদ্ধতির ওপর জোর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি ।’’ মাটির স্বাস্থ্যরক্ষা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে তিনি সকল কৃষক ও কৃষি আধিকারিকদের প্রাকৃতিক উপায়ে চাষের আহ্বান জানান ।
অন্যদিকে প্রাকৃতিক চাষের গুরুত্বের পাশাপাশি কৃষিকাজে মহিলাদের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন রাজ্যের মন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল ৷ তিনি বলেন, ‘‘কৃষকদের এখন থেকেই সচেতন না করা গেলে ভবিষ্যতে জমিও নষ্ট হবে এবং মানুষের প্রাণহানির ঝুঁকি বাড়বে । আগে যেভাবে রাসায়নিক ছাড়া প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষ হতো, সেই সনাতন ধারাতেই কৃষকদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে ।’’
পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহিলা কৃষিবর্ষের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘বাংলার মহিলারা এখন উল্লেখযোগ্যভাবে কৃষিকাজে এগিয়ে আসছেন এবং বাড়ির উঠোনেই পেঁপে, ঢ্যাঁড়শ বা শিমের মতো সবজি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে ফলিয়ে নিজেদের পারিবারিক চাহিদা মেটাচ্ছেন ।’’
বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর বলেন, ‘‘গত 28 ও 29 সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয়মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ও দেশের বিজ্ঞানীদের উপস্থিতিতে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশজুড়ে এই অভিযান চলছে এবং মূল বার্তা একটাই — জমি ও মানবদেহ বাঁচাতে রাসায়নিক ছেড়ে প্রাকৃতিক চাষে নজর দিতে হবে ।’’
রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী বলেন, ‘‘অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করে সকলকে ন্যাচারাল ফার্মিংয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে জমিও বাঁচে এবং মানুষও সুরক্ষিত থাকে ৷ একই সঙ্গে মহিলারাও বাড়ির উঠোনে প্রাকৃতিকভাবে সবজি ফলিয়ে দারুণভাবে এগিয়ে আসছেন ।’’
আরও পড়ুন -