ETV Bharat / state

'মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ হলে রাম মন্দিরও হবে', বহরমপুরে বললেন সুকান্ত

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের অনুকরণে স্থাপত্যের শিলান্যাস করেছেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ আর বাবরি মসজিদ হলে রাম মন্দিরও হবে বলে জানালেন সুকান্ত মজুমদার ৷

SUKANTA MAJUMDAR
বহরমপুরে সুকান্ত (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 26, 2026 at 1:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বহরমপুর, 26 জানুয়ারি: বাবরি মসজিদ যদি মুর্শিদাবাদে তৈরি হয় তবে রাম মন্দিরও তৈরি হবে বলে জানালেন সুকান্ত মজুমদার ৷ বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় অংশ নিতে রবিবার বহরমপুর পৌঁছন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার আগে শ্রীরাম লালা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করেন বিজেপি'র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। সেখানেই সাংবাদিক বৈঠক মুর্শিদাবাদে রাম মন্দ্রির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "মুর্শিদাবাদে বাবরের নামে যদি বাবরি মসজিদ হয় তাহলে একটা রাম মন্দির হতেই পারে।"

তিনি আরও বলেন, "রাম ভারতের। ভারত রামের ৷ তাই রাম মন্দির হওয়া উচিত ৷ তবে রাম মন্দির হবে সাধারণের টাকায়। জনগণের টাকায়। কোনও সরকারি টাকায় নয়।" উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের অনুকরণে স্থাপত্যের শিলান্যাস করেছেন ভরতপুরের বিধায়ক তথা সাসপেন্ডেড তৃণমূলের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ গতবছর 6 ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় ৷ এই একই তারিখে অযোধ্যার বাবরি মসজিদটি কারসেবকরা ভেঙে ফেলেছিলেন 1992 সালে।

তিনি দাবি করেছেন, রাজ্য সরকারের তরফে বাবরি মসজিদ তৈরির ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হচ্ছিল ৷ কিন্তু তিনি মাথা নোয়াবেন না। প্রয়োজনে শহিদ হয়ে যাবেন ৷ কিন্তু বাবরি মসজিদ তৈরি করেই ছাড়বেন বলে দাবি করেন হুমায়ুন।

এদিন বহরমপুরে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রাতেও হাঁটেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার আগে বহরমপুরের এক হোটেল থেকে শ্রীরাম লালা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট লঞ্চ করেন সুকান্ত মজুমদার। তারপর বহরমপুর মোহনা বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয় পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা। লালদিঘি পাড়, রবীন্দ্রসদন ঘুরে টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে শেষ হয়। সুকান্তবাবুর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মলয় মহাজন, বহরমপুরের বিজেপি বিধায়ক সুব্রত মৈত্র বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি শাখারভ সরকার।

উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে মোহনা বাসস্ট্যান্ড থেকে ব়্যালি করেন তৃণমূল কংগ্রেসের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি'র প্রাক্তন জেলা সভাপতি শাখারভ সরকার বলেন, "এদিনের পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় বিজেপি সমর্থকদের জনজোয়ার তৃণমূলকে টেক্কা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে 2026 বিধানসভায় মুর্শিদাবাদে গেরুয়া ঝড় আসছে ।"

SUKANTA MAJUMDAR
বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় সুকান্ত মজুমদার (ইটিভি ভারত)

পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা শেষ হওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "চ্যারিটেবল ট্রাস্টের আমি সদস্য নয়। কমিটির অ্যাডভাইজার ৷ শাখারভ সরকার-সহ যারা রাম মন্দির তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁদের আমি সাধুবাদ জানাই। মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ হলে রাম মন্দির হতে ক্ষতি কোথায়। ? তবে এখানে রাম মন্দির হলে তা জনগণের টাকায় হবে। সরকারি টাকায় নয় ৷"

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের কোষাগারের টাকায় দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিরোধীদের খোঁচা সহ্য করতে হয়েছে। এদিন সুকান্ত মজুমদার নাম না-করেই মুখ্যমন্ত্রীকে আবারও একবার কটাক্ষ করেন বলে, রাজনৈতিক মহলের ধারণা ৷

TAGGED:

বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা
BJP LEADER SUKANTA MAJUMDAR
বাবরি মসজিদ
RAM MANDIR
SUKANTA MAJUMDAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.