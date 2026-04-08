পর্যটনের বিকাশে কোনও কাজ করেনি রাজ্য, মালবাজারে তোপ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্রর
পে-কমিশন থেকে চা শ্রমিকদের মজুরি নিয়েও রাজ্য সরকারকে কড়া আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত ৷
Published : April 8, 2026 at 2:19 PM IST
মালবাজার, 8 এপ্রিল: রাজ্যে পর্যটনের অপার সম্ভাবনা থাকার সত্ত্বেও বিকাশে কোনও কাজ করেনি ৷ জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজারের বুকে দাঁড়িয়ে ঠিক এই ভাবেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি তথা পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত ।
তিনি বলেন, "বাংলা সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, পাহাড় ও সমুদ্রের মাটি ৷ পর্যটনের দিক থেকে বাংলা অন্য রাজ্য থেকে অনেক পিছিয়ে ৷ গোটা পশ্চিমবঙ্গ-সহ উত্তরবঙ্গে পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা আছে ৷ কিন্তু এ বিষয়ে কোনওরকম উদ্যোগ নেয়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার । তাদের উদাসীনতার ফলে বাংলা পর্যটনের সেভাবে প্রসার হয়নি ৷ বিগত বছরে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যটনের বিকাশের জন্য কয়েকশো কোটি টাকার প্রকল্পের ঘোষণা করেছে ৷ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনও প্রকল্পের সুবিধা নেয়নি ৷ তার ফলে আজ বাংলার পর্যটনক্ষেত্রগুলি ভুগছে ৷ তবে সামনের বিধানসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদির অধীনে বিজেপি রাজ্যে সরকার গঠন করবে ৷ তারপর বাংলার পর্যটনের সামগ্রিক উন্নয়নে আমরা দ্রুত পদক্ষেপ নেব ।"
বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় কর্মিসভার আয়োজন করা হয় বিজেপির চা শ্রমিক ইউনিয়নের তরফে ৷ সেই সভায় যোগ দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত ৷ নাগরাকাটার বিজেপি প্রার্থী পুনা ভেংড়ার সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের বুকে সবটাই দুর্নীতি, এখানে পে-কমিশন থেকে চা শ্রমিকদের মজুরি, পিএফ সবটাতে ঘোটালা করে রেখেছে রাজ্য সরকার । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দমনকারী সরকার কর্মচারীদের সঙ্গে অন্যায় করেছে ৷ ঠিক একইভাবে চা-বাগানের শ্রমিকরাও গত 15 বছর ধরে বঞ্চিত হচ্ছেন ৷ আমরা সরকার গঠনের 45 দিনের মধ্যেই চা শ্রমিকদের দাবি অনুযায়ী তাদের নতুন বেতন পরিকাঠামো তৈরি করব । যা তামিলনাড়ু ও কেরলের মতো হবে ৷"
পরে সভা শেষে মালবাজার বিধানসভার স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বদের নিয়ে শহরের একটি ক্যাফেতে আলোচনায় বসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী । সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সম্পাদক বাপি গোস্বামী, জেলা সম্পাদক রাকেশ নন্দী-সহ অন্যান্যরা । চা চক্রের পর নিজের জন্য কয়েক প্যাকেট চা-ও ক্রয় করতে দেখা যায় গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতকে । এরপরই চা-সহ পর্যটনের বিপুল সম্পদের উল্লেখ করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন বিজেপির এই কেন্দ্রীয় নেতা । এরপর মালবাজার বালাজি মন্দির পরিদর্শন করে তিনি শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন ।
যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক অমিত দে । তাঁর কথায়, "নিশ্চিত হারের মুখে দাঁড়িয়ে বিজেপি প্রলাপ বকছে । প্রতিবেশী রাজ্য অসমে বিজেপি সরকার রয়েছে কিন্তু সেখানে চা শ্রমিকদের দুর্দশার কথা গোটা দেশ জানে ।" সবমিলিয়ে ভোটের মুখে দাবি আর পালটা দাবি নিয়ে সরগরম ডুয়ার্সের রাজনীতি ।