পর্যটনের বিকাশে কোনও কাজ করেনি রাজ্য, মালবাজারে তোপ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্রর

পে-কমিশন থেকে চা শ্রমিকদের মজুরি নিয়েও রাজ্য সরকারকে কড়া আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত ৷

মালবাজারে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত (নিজস্ব ছবি)
Published : April 8, 2026 at 2:19 PM IST

মালবাজার, 8 এপ্রিল: রাজ্যে পর্যটনের অপার সম্ভাবনা থাকার সত্ত্বেও বিকাশে কোনও কাজ করেনি ৷ জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজারের বুকে দাঁড়িয়ে ঠিক এই ভাবেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি তথা পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত ।

তিনি বলেন, "বাংলা সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, পাহাড় ও সমুদ্রের মাটি ৷ পর্যটনের দিক থেকে বাংলা অন্য রাজ্য থেকে অনেক পিছিয়ে ৷ গোটা পশ্চিমবঙ্গ-সহ উত্তরবঙ্গে পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা আছে ৷ কিন্তু এ বিষয়ে কোনওরকম উদ্যোগ নেয়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার । তাদের উদাসীনতার ফলে বাংলা পর্যটনের সেভাবে প্রসার হয়নি ৷ বিগত বছরে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যটনের বিকাশের জন্য কয়েকশো কোটি টাকার প্রকল্পের ঘোষণা করেছে ৷ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনও প্রকল্পের সুবিধা নেয়নি ৷ তার ফলে আজ বাংলার পর্যটনক্ষেত্রগুলি ভুগছে ৷ তবে সামনের বিধানসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদির অধীনে বিজেপি রাজ্যে সরকার গঠন করবে ৷ তারপর বাংলার পর্যটনের সামগ্রিক উন্নয়নে আমরা দ্রুত পদক্ষেপ নেব ।"

মালবাজারে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ গজেন্দ্রর (নিজস্ব ভিডিয়ো)

বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় কর্মিসভার আয়োজন করা হয় বিজেপির চা শ্রমিক ইউনিয়নের তরফে ৷ সেই সভায় যোগ দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত ৷ নাগরাকাটার বিজেপি প্রার্থী পুনা ভেংড়ার সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের বুকে সবটাই দুর্নীতি, এখানে পে-কমিশন থেকে চা শ্রমিকদের মজুরি, পিএফ সবটাতে ঘোটালা করে রেখেছে রাজ্য সরকার । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দমনকারী সরকার কর্মচারীদের সঙ্গে অন্যায় করেছে ৷ ঠিক একইভাবে চা-বাগানের শ্রমিকরাও গত 15 বছর ধরে বঞ্চিত হচ্ছেন ৷ আমরা সরকার গঠনের 45 দিনের মধ্যেই চা শ্রমিকদের দাবি অনুযায়ী তাদের নতুন বেতন পরিকাঠামো তৈরি করব । যা তামিলনাড়ু ও কেরলের মতো হবে ৷"

নাগরাকাটার কর্মিসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত (নিজস্ব ছবি)

পরে সভা শেষে মালবাজার বিধানসভার স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বদের নিয়ে শহরের একটি ক্যাফেতে আলোচনায় বসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী । সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সম্পাদক বাপি গোস্বামী, জেলা সম্পাদক রাকেশ নন্দী-সহ অন্যান্যরা । চা চক্রের পর নিজের জন্য কয়েক প্যাকেট চা-ও ক্রয় করতে দেখা যায় গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতকে । এরপরই চা-সহ পর্যটনের বিপুল সম্পদের উল্লেখ করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন বিজেপির এই কেন্দ্রীয় নেতা । এরপর মালবাজার বালাজি মন্দির পরিদর্শন করে তিনি শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন ।

মালবাজার বালাজি মন্দির পরিদর্শন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর (নিজস্ব ছবি)

যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক অমিত দে । তাঁর কথায়, "নিশ্চিত হারের মুখে দাঁড়িয়ে বিজেপি প্রলাপ বকছে । প্রতিবেশী রাজ্য অসমে বিজেপি সরকার রয়েছে কিন্তু সেখানে চা শ্রমিকদের দুর্দশার কথা গোটা দেশ জানে ।" সবমিলিয়ে ভোটের মুখে দাবি আর পালটা দাবি নিয়ে সরগরম ডুয়ার্সের রাজনীতি ।

স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠক গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের (নিজস্ব ছবি)

