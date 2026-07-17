'দলে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়, ভাইপো ছাড়া কেউ থাকবেন না'; খোঁচা সুকান্তর

'দলে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়, ভাইপো ছাড়া কেউ থাকবেন না'; খোঁচা সুকান্তর
অমৃত ভারত প্রকল্পের সূচনা করতে উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে কোয়েলে মল্লিকের পদত্যাগ, বহরমপুর দুর্ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন তিনি ৷
Published : July 17, 2026 at 3:24 PM IST
বাগডোগরা, 17 জুলাই: উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও উন্নত করতে শুক্রবার জলপাইগুড়িতে সূচনা হতে চলেছে 'অমৃত ভারত প্রকল্প' ৷ সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ বিমানবন্দরে নেমে সাংবাদিকদের কাছে রেলের উন্নয়ন, সীমান্ত সুরক্ষা এবং রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করেন তিনি ৷
গতকাল ফেসবুক লাইভে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের কর্মীদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিয়ে বলেছিলেন, যাঁরা দল ছাড়তে চান, তাঁরা 21 জুলাইয়ের আগেই যেন চলে যান ৷ মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে তীব্র কটাক্ষ করে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "সবাই দল ছেড়ে চলে যাচ্ছে, সেই দুঃখ এবং হতাশা থেকেই তিনি এমন মন্তব্য করছেন ৷ আমি তো আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, যেদিন হারবেন, সেদিন তৃণমূলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ভাইপো ছাড়া আর কেউ থাকবে না ৷ সেটা মিলে যাচ্ছে ৷"
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, "প্রধানমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে আজ ভারতীয় রেলে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে ৷ আজ দেশে প্রথমবার দূষণমুক্ত হাইড্রোজেন চালিত ট্রেনের যাত্রা শুরু হচ্ছে, যা ভারতীয় রেলের ইতিহাসে একটি মাইলফলক ৷ এর পাশাপাশি আজ দেশজুড়ে 90টিরও বেশি এবং পশ্চিমবঙ্গে 25টি অমৃত ভারত স্টেশনের আধুনিকীকরণের উদ্বোধন হতে চলেছে ৷ এ যাবৎকালে দেশে 100টিরও বেশি এমন স্টেশন তৈরি হয়েছে এবং রেলের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের মতো কাজ আর কোনও সরকার আগে করেনি ৷"
শুক্রবার রাতে দু'দিনের সফরে রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, সম্পূর্ণ সরকারি কারণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই বঙ্গ সফর ৷ তিনি বলেন, "এতদিন পূর্ববর্তী রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে উত্তরবঙ্গ-সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ আটকে ছিল ৷ তবে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তর করা হয়েছে, যার ফলে সীমান্ত সুরক্ষার কাজ এবার গতি পাবে ৷"
চলতি বছরের মার্চে অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিককে রাজ্যসভায় সাংসদ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ গতকাল তিনি রাজ্যসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন ৷ এই নিয়ে সুকান্ত মজুমদার জানান, পদত্যাগের কারণ অভিনেত্রী নিজেই ভালো বলতে পারবেন ৷ তবে ওঁর মেয়াদের আরও পাঁচ বছর বাকি ছিল, স্বাভাবিকভাবে কোনও বিশেষ কারণে হয়তো এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷
দল বদল ও বিজেপিতে যোগদানের জল্পনা নিয়ে অত্যন্ত কড়া বার্তা দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান যে, একদম নীচের তলায় কোনও দলবদল বরদাস্ত করা হবে না ৷ শিলিগুড়িতে অন্য দল থেকে কাউকে বিজেপিতে নেওয়া হবে না ৷ যাঁরা বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে দেখা করে দলে আসতে চেয়েছেন, তাঁদের বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ভালোভাবেই জানে ৷ দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এবং মহিলা সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে অনেক সময় উপরতলায় কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়, কারণ বিজেপির মূল নীতিই হল দেশ প্রথম ৷
সবশেষে বহরমপুরে ট্রেন দুর্ঘটনায় স্কুলপড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনাকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও যন্ত্রণাদায়ক বলে আখ্যা দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ তিনি জানান, যেকোনও জীবনহানি অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং এই দুর্ঘটনা কেন এবং কীভাবে ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে রেল দফতরের তরফে তদন্ত করা হবে ৷