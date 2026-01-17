'বাংলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ', জলপাইগুড়িতে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল

'বাংলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ', জলপাইগুড়িতে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল
কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গে এসেছেন কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল ৷ রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন তিনি ৷
Published : January 17, 2026 at 5:44 PM IST
শিলিগুড়ি, 17 জানুয়ারি: রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো নয় ৷ রাজ্যে এসে এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল ৷ শনিবার কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে জলপাইগুড়িতে আসেন কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী ৷
শনিবার দিল্লি থেকে বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামার পর সাংবাদিকরা তাঁকে ঘিরে ধরেন ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, “পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি একেবারেই ভালো নয় ৷ সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কারণ রয়েছে ৷” তাঁর এই মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে ৷
কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী জানান, বিচার ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় আরও বেশি করে পৌঁছে দিতে জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ চালু হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ৷ উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই এই দাবিতে সরব ছিলেন ৷ 2017 সাল থেকে জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ চালু হয় ৷
কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং দার্জিলিংয়ের বাসিন্দাদের সুবিধার জন্য জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ চালু হয়েছিল ৷ কিন্তু এতদিন সার্কিট বেঞ্চের নিজস্ব ভবন ছিল না ৷ শহরের স্টেশন ফিডার রোডে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ ডাক বাংলোকে আদালত হিসাবে ব্যবহার করা হত ৷ এবার নিজের স্থায়ী ভবন পেল কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ ৷ এদিন স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন করেন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷ সেখানে উপস্থিত হন কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল ৷ এছাড়া সুপ্রিম কোর্টের পাঁচজন বিচারপতি এবং দেশের অন্য বিচারপতিরাও ৷ সার্কিট বেঞ্চের পরিকাঠামো উন্নয়নের ফলে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার বাসিন্দারা উপকৃত হবেন ৷ তাঁদের সময় ও খরচ দুই বাঁচবে বলে জানান কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী ৷
শাসক-বিরোধী তরজার মাঝেই জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন অনুষ্ঠান যে বাড়তি রাজনৈতিক গুরুত্ব পাচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে, মহারাষ্ট্রে পুর নির্বাচন নিয়ে তিনি বলেন, "মহারাষ্ট্রের মানুষ বিজেপির সুশাসন ও উন্নয়নকে বেছে নিয়েছে। এবার সেখানে আরও বেশি উন্নয়ন হবে।"
এদিন শহরে বিচারব্যবস্থার পাশাপাশি রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অর্জুন রাম মেঘওয়াল ৷ তাঁর উত্তরবঙ্গে আসার দিনেই ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা ৷ গতকাল ভিন রাজ্যে রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বেলডাঙা ৷ মৃত শ্রমিকের দেহ নিয়ে এদিন মুর্শিদাবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে গ্রামবাসীরা । পরিবারের অভিযোগ, বেলডাঙার ওই ফেরিওয়ালাকে মারধর করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ মৃতের নাম আলাই শেখ (30) ৷ তাঁর বাড়ি বেলডাঙার সুজাপুর কুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ৷ গতকালের পর এদিনও রেল অবরোধ করে স্থানীয়রা ৷ অবরোধ করা হয়ে 12 নম্বর জাতীয় সড়ক ৷