কালবৈশাখীর কোপ ! নদিয়া-উত্তর 24 পরগনায় চক্কর কেটে দু'ঘণ্টা বাদে কলকাতায় শাহের বিমান

কালবৈশাখীর কোপ ! নদিয়া-উত্তর 24 পরগনায় চক্কর কেটে দু'ঘণ্টা বাদে কলকাতায় শাহের বিমান
রাত 11টা 46 মিনিট নাগাদ কলকাতায় পৌঁছনোর কথা ছিল শাহের ৷ শেষমেশ এলেন 1টা 46 মিনিটে ৷ সেখান থেকে রওনা দিলেন হোটেলের দিকে ৷
Published : March 28, 2026 at 7:10 AM IST
কলকাতা, 28 মার্চ: মেলালেন তিনি মেলালেন ! ঝড়-বৃষ্টির জেরে বিমান বিভ্রাট মিলিয়ে দিল সম্পূর্ণ দুই মেরুতে অবস্থান করা দুই নেতাকে ৷ প্রথমজন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দ্বিতীয়জন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ শুক্রবার নির্ধারিত সময়ের প্রায় দু'ঘণ্টা বাদে কলকাতায় অবকরণ করল শাহের বিশেষ বিমান ৷ মিল অবশ্য আরও একটা ব্যাপারে ৷ বাংলায় ভোটের আগে তৃণমূলের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করতে শহরে এসেছেন মেদি মন্ত্রিসভার নম্বর টু ৷ ঠিক তার পরপরই চার্জশিট পেশ করবে বাংলার শাসক শিবির ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেব অমিত শাহ কোথায় কোথায় 'ব্যর্থ' সেই সংক্রান্ত তথ্য পেশ করবেন শাহ ৷
জানা গিয়েছে শুক্রবার রাত 11টা 46 মিনিট নাগাদ তাঁর কলকাতায় পৌঁছনোর কথা ছিল ৷ কিন্তু কালবৈশাখীর জেরে নদিয়া এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার আকাশে চক্কর কাটার পর রাত 1টা 46 মিনিটে শাহের বিমান কলকাতার মাটি স্পর্শ করে ৷ তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন রাজ্যর বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে দলের আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য ৷ বিমানবন্দর থেকে রওনা দিয়ে রাত দুটো নাগাদ হোটেলে পৌঁছন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷
এর আগে দুপুরে প্রায় একই অভিজ্ঞতা হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ৷ বিকেল 3টে 39 মিনিটে অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে রওনা দেয় মুখ্যমন্ত্রীর বিমান ।4টের কিছু পরেই কলকাতায় নামার কথা ছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই দমদম এলাকায় শুরু হয় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি । সূত্রের খবর, দীর্ঘ চেষ্টার এবং আবহাওয়ার সামান্য উন্নতির পর বিকেল 5 টা 18 মিনিটে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের প্রায় 1 ঘণ্টা 20 মিনিট পর বিমানবন্দরে অবতরণ করে মুখ্যমন্ত্রীর বিমান ৷
শাহের সফর ঘিরে চড়তে শুরু করেছে রাজনীতির পারদ ৷ তৃণমূলের বিরুদ্ধে অপশাসনের অভিযোগ তুলে সরব হবেন শাহ ৷ এই কর্মসূচিটিকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে বিজেপি ৷ চার্জশিট পেশ না-হওয়া পর্যন্ত দলের ইস্তেহারও প্রকাশ করা হবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ যদিও তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ তৃণমূল ইতিমধ্যেই সেই কাজটা সেরে রেখেছে ৷ শাহের আনা অভিযোগের জবাব তৃণমূল কীভাবে দেয় সেটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ৷