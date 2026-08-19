শিলিগুড়িতে 'ন্যায় সংহিতা' প্রদর্শনী, মেগা উদ্বোধন করবেন অমিত শাহ
20 অগস্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে পৌঁছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কর্মসূচিতে যোগ দেবেন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনায় অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি।
Published : August 19, 2026 at 7:07 PM IST
শিলিগুড়ি, 19 অগস্ট: দেশের পরিবর্তিত বিচারব্যবস্থা ও নতুন তিনটি অপরাধ আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবগত করতে উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে এক বিশেষ আইনি প্রদর্শনী। 21 থেকে 26 অগস্ট পর্যন্ত শিলিগুড়ির কাওয়াখালি ময়দানে ‘5টি স্তম্ভ: পরিবর্তিত বিচারব্যবস্থা’ শীর্ষক এই মেগা ‘ন্যায় সংহিতা প্রদর্শনী’ অনুষ্ঠিত হবে। সেজন্য 20 অগস্ট থেকেই উত্তরবঙ্গ সফরে থাকছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। 21 অগস্ট তিনি ওই প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ অন্যান্য মন্ত্রীরাও। এরজন্য কাওয়াখালি ময়দানে প্রস্তুতি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেছে পুলিশ ও জেলা প্রশাসন।
সফরসূচি সূত্রে জানা গিয়েছে, 20 অগস্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে পৌঁছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কর্মসূচিতে যোগ দেবেন। 21 অগস্ট ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা এবং রাজ্য সরকারের 100 দিন পূর্তি উপলক্ষে এসএসবির তরফে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। তারই মাঝে 'ভাইব্রেন্ট ভিলেজ' বা 'প্রাণবন্ত গ্রাম' গঠন সংক্রান্ত অনুষ্ঠানেও তিনি অংশ নেবেন বলে জানানো হয়েছে। পুরনো ভারতীয় দণ্ডবিধি (1860), ফৌজদারি কার্যবিধি (1973) এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইন (1872)-এর পরিবর্তে দেশে কার্যকর হওয়া নতুন তিন আইন যথাক্রমে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (2023), ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (2023) এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (2023)-কে কেন্দ্র করেই মূলত এই প্রদর্শনী সাজানো হয়েছে।
প্রদর্শনী উদ্বোধনের দিন শহর ও শহর সংলগ্ন বিভিন্ন স্কুল, কলেজ থেকে পড়ুয়াদের নিয়ে আসার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট। প্রতিটি স্কুল ও কলেজে একজন করে পুলিশের তরফে কোঅর্ডিনেটর রাখা হচ্ছে এবং প্রশাসনের দেওয়া বাসেই পড়ুয়াদের মাঠে নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে বুধবার এসআইবি ও সিআরপিএফ-এর উপস্থিতিতে 'অ্যাডভান্স সিকিউরিটি লিয়াজোঁ' মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে শুরু করে কাওয়াখালি পর্যন্ত মোট চারটি জায়গায় বৈঠক করে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে।
রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা কাওয়াখালি মাঠ পরিদর্শন শেষে বলেন, "21 তারিখ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন। প্রদর্শনী চলবে পাঁচদিন। শিলিগুড়ি-সহ সংলগ্ন জলপাইগুড়ি, ইসলামপুর, দার্জিলিং-সহ বিভিন্ন জায়গায় স্কুল ও সাধারণ মানুষকে আমরা আমন্ত্রণ করেছি। এছাড়া প্রদর্শনীতে কুইজেরও আয়োজন করা হচ্ছে। যারা কুইজ জিতবে তাদের পুরস্কৃতও করা হবে। সমস্ত সাধারণ মানুষ এই প্রদর্শনী দেখতে আসতে পারবেন, কোনও টিকিট লাগবে না।"
মঙ্গলবার কাওয়াখালি মাঠে নিরাপত্তা ও প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে পৌঁছন রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা। তাঁর সামনে আইনি প্রদর্শনীতে পরিবেশিত হতে চলা নাটকের ডেমো দেখান পুলিশকর্মী, প্যাশনেট পারফরমেন্স গোষ্ঠী ও কলেজ পড়ুয়াদের বিশেষ গ্রুপ। ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা কাওয়াখালির মাঠ পরিদর্শন করে পার্কিংয়ের জায়গা, প্রদর্শনীর প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ ঘুরিয়ে দেখেন। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ আধিকারিক-সহ উত্তরবঙ্গের পুলিশকর্তাদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি অনুষ্ঠান সফল করার ব্যাপারে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। এরপর বুধবার কাওয়াখালি ময়দানে পৌঁছে সুরক্ষা ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠানস্থল দ্বিতীয় দফায় খতিয়ে দেখেন এডিজি সিএম সিকিউরিটি মনোজ বর্মা এবং শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা। প্রশাসনের কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানস্থলে যেন কোনও ধরনের নিরাপত্তার ঘাটতি না থাকে তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামবেন অমিত শাহ। বিমানবন্দর থেকে গাড়িতে করে সেনা ছাউনিতে বা হোটেলে রাত কাটাবেন তিনি। পরদিন অর্থাৎ 21 অগস্ট সেনা ও এসএসবির একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পর কাওয়াখালির মাঠে আইনি প্রদর্শনী উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধন করার পর নাটক চলাকালীন স্টলগুলো ঘুরে দেখার কথা রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর। প্রদর্শনীটি বেলা 12টা থেকে রাত 8টা বা সাড়ে 8টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। দুপুর 12টা থেকে বন্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময় অন্তর নাটক মঞ্চস্থ হবে। এলইডি স্ক্রিনে নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার পাশাপাশি সিট অ্যান্ড ড্র ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন থাকছে।
22 অগস্ট পাহাড়ের নেতাদের সঙ্গে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করার কথা রয়েছে। ওই বৈঠকে সাংসদ রাজু বিস্তা, পার্বত্য বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা, অর্থ ও পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, পুরমন্ত্রী অমিত শাহ নিজে, পাহাড়ের তিন বিধায়ক সোনম লামা, নোম্যান রাই, ভরত ছেত্রী, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং, সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি, জিএনএলএফ সভাপতি মন ঘিসিং, সম্পাদক নিরজ জিম্বা সহ অন্যান্য আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। এই বৈঠক থেকে কী সমাধানসূত্র বের হয়, সেদিকেই নজর রাজ্যবাসীর।