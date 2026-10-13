পুজোয় দু’দিনের বঙ্গ সফরে শাহ, বেলুড় মঠ থেকে শ্রীভূমি ঠাসা কর্মসূচি

পুজোয় দু’দিনের বঙ্গ সফরে শাহ, বেলুড় মঠ থেকে শ্রীভূমি ঠাসা কর্মসূচি
Amit Shah to Visit Belur Math: প্রথম বার বাংলায় সরকার গড়েছে বিজেপি ৷ এবার দুর্গাপুজোয় দু'টি দিন রাজ্যে কাটাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শাহ ৷
Published : October 13, 2026 at 10:00 PM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ ঠাসা কর্মসূচি নিয়ে দু'দিন পুজোর বাংলায় থাকবেন তিনি ৷ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মহালয়ার আমন্ত্রণ রাখতে না পারলেও আগামী শনিবার অর্থাৎ 17 অক্টোবর দুর্গাপুজোর মধ্যেই রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে প্রকাশিত সরকারি সফরসূচি অনুযায়ী আগামী 17 ও 18 অক্টোবর কলকাতা ও শহরতলির একাধিক ঐতিহ্যবাহী পুজো মণ্ডপ ঘুরে দেখবেন তিনি ৷ বাংলায় নতুন সরকার তৈরি হওয়ার পর থেকে এর আগেও কয়েকবার এসেছেন অমিত শাহ ।
সরকারি খবর অনুযায়ী, আগামী 17 অক্টোবর শনিবার বিকেল 5টা 45 মিনিটে গুজরাতের আমেদাবাদ থেকে রওনা হয়ে রাত 8টা 10 মিনিটে কলকাতায় এসে পৌঁছবেন ৷ এরপর সড়কপথে আলিপুরের ‘সৌজন্য’-তে যাওয়ারা কথা রয়েছে অমিত শাহের ৷ রাতে সেখানেই থাকবেন । পরের দিন 18 অক্টোবর অর্থাৎ রবিবার সকাল থেকেই শুরু হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুজো পরিক্রমা ৷ শুরুতেই বেলুড় মঠে পৌঁছবেন তিনি । সকাল 11টা 15 মিনিট থেকে 11টা 45 মিনিট পর্যন্ত দর্শন ও পুজো দেবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ বেলা 12টা থেকে 12টা 20 মিনিট পর্যন্ত হাওড়ার বালী দেশবন্ধু ক্লাবের দুর্গাপুজো মণ্ডপ থাকবেন। এরপর 12টা 45 মিনিটে আলিপুরের ‘সৌজন্য’-তে পৌঁছবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ এরপর দুপুর 1টা 30 মিনিটে সৌজন্য থেকে বেরিয়ে 1 টা 35 মিনিটে চেতলার 24 পল্লি দুর্গাপুজো মণ্ডপে যাবেন অমিত শাহ। দুপুর 1া টা 40 মিনিট থেকে 1টা 55 পর্যন্ত সেখানে পুজো ও দর্শন করার কথা রয়েছে তাঁর।
দুপুর দুটোর সময় চেতলা থেকে রওনা হয়ে 2টো 10 মিনিটে ঐতিহাসিক শোভাবাজার রাজবাড়িতে পৌঁছবেন। এরপর দুপুর 2টো 10 মিনিট থেকে 2 টো 25 মিনিট পর্যন্ত রাজবাড়ির দুর্গাপুজো দর্শন ও পুজোয় অংশ নেবেন ৷ দুপুর 2টো 25 মিনিটে শোভাবাজার রাজবাড়ি থেকে বের হয়ে 2টো 30 মিনিটে লেকটাউন এলাকার শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গাপুজো মণ্ডপে পৌঁছবেন। দুপুর 2 টো 30 মিনিট থেকে 2 টো 45 মিনিট পর্যন্ত সেখানে পুজো দর্শন করবেন। এরপর দুপুর 3টে নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছবেন শাহ ৷