SIR শুনানির আবহে তিনদিনের বাংলা সফরে শাহ
নজরে ছাব্বিশ ৷ প্রধানমন্ত্রীর পর এবার বঙ্গ সফরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি রয়েছে তাঁর ৷
Published : December 28, 2025 at 12:48 PM IST
কলকাতা, 28 ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পর এবার বাংলা সফরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ মোদির সফরের 10 দিনের মাথায় নতুন বছর শুরুর আগেই রাজ্যে আসছেন অমিত শাহ। সূত্রের খবর, এই সফরেই 2026 সালের নির্বাচনের রণকৌশল ঠিক করতে পারেন বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি ৷ 29 ডিসেম্বর সোমবার তিনদিনের রাজ্য সফরে কলকাতায় পৌঁছনোর কথা রয়েছে তাঁর ।
একদিকে রাজ্যে চলছে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের শুনানি পর্ব ৷ তার মধ্যেই 'মিশন 26' ব্লু প্রিন্ট তৈরি করতেই শাহের এই রাজ্য সফর বলে গুঞ্জন ৷ রয়েছে ঠাসা কর্মসূচিও ৷ তিনদিনের সফর শেষ হবে 31 ডিসেম্বর বুধবার ৷ সেদিনও বেশ কিছু কর্মসূচিতে যোগ দেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ সবশেষে রাতে দিল্লি ফিরে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর ।
কী কী করেন শাহ ?
বলাই বাহুল্য, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে একদিকে যখন রাজনীতির পারদ ঊর্ধ্বমুখী, শাসক-বিরোধী তরজার সেই আবহেই 'মিশন বাংলা' বীজরোপণ করতেই বাংলা সফরে শাহ । এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে, আগামী 29 ডিসেম্বর রাতে কলকাতায় পৌঁছবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । ওইদিনই সল্টলেকে বিজেপির কার্যালয়ে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করারও কথা রয়েছে তাঁর ।
এরপর 30 ডিসেম্বর প্রথমে সাংবাদিক সম্মেলন করবেন অমিত শাহ ৷ তারপর দলের কোর কমিটির সঙ্গে বৈঠক করবেন । ওইদিন রাতেই কলকাতায় সঙ্ঘের নেতৃত্বের সঙ্গে কো-অর্ডিনেশন বৈঠকে বসার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রীর । এরপর দিন অর্থাৎ সফরের শেষ দিন 31 ডিসেম্বর বুধবার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে কলকাতা পুরনিগম এলাকার বিজেপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন বিজেপি নেতা । এর পাশাপাশি তিনি রাজ্যের দলীয় সাংসদ এবং বিধায়কদের সঙ্গেও বৈঠকে বসতে পারেন বলে খবর । শেষ দিনে গিরিশ ঘোষের মূর্তিতে মাল্যদান করার পর সিস্টার নিবেদিতার বাড়ি যাওয়ার কথা রয়েছে শাহের । জানা গিয়েছে, সফর শেষ করে সেদিন রাতেই দিল্লি ফিরে যাবেন তিনি ৷
20 ডিসেম্বর বাংলা সফরে এসে নদিয়ায় সভা করার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ তবে ঘন কুয়াশায় তাঁর কপ্টার সভাস্থলে নামতে না পারায় ফিরে যেতে হয় কলকাতা বিমানবন্দরে ৷ সেখান থেকে ফোনে প্রধানমন্ত্রীর অডিয়ো বার্তা শুনেই ক্ষান্ত থাকতে হয়েছিল বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ৷ সেই ঘটনার দশদিনের মধ্যে রাজ্যে আসছেন অমিত শাহ ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনদিনের সফরে কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে বঙ্গ বিজেপি ৷