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20 অগস্ট রাজ্যে আসতে পারেন শাহ, পাহাড়েও যাওয়ার সম্ভাবনা

আগামী 19 অগস্ট বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের 100 দিনের পূর্তি ৷ সেই সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন অমিত শাহ ৷

Union Home Minister Amit Shah
আগামী 20 অগস্ট রাজ্যে আসতে পারেন অমিত শাহ (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 15, 2026 at 5:20 PM IST

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কলকাতা, 15 অগস্ট: রাজ্যের বিজেপি সরকারের 100 দিন পূর্তি ৷ সেই উপলক্ষ্যে আগামী 20 অগস্ট তিনদিনের রাজ্য সফরে আসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ। এমনটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে বিজেপি সূত্রে ৷

এর আগে গত 4 মে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতনু সরকারের শপথ নেওয়ার সাক্ষী থেকেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহরা। আগামী 19 অগস্ট বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার 100 দিন পূরণ করতে চলেছে ৷ সেই উপলক্ষ্যে কয়েকদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে ৷ সেই অনুষ্ঠানেও এবার উপস্থিত থাকতে পারেন অমিত শাহ।

বিজেপি সূত্রে খবর, 20 অগস্ট থেকে রাজ্যে তিনদিন ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। শুধু উৎসব বা দলীয় কর্মসূচি নয়, বরং দলের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠকও করবেন তিনি । আগামী 21 ও 22 অগস্ট রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে । কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং কেন্দ্রীয় অনুদানপ্রাপ্ত উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করতে পারেন । উন্নয়নমূলক কাজে কোথাও কোনও প্রতিবন্ধকতা বা জটিলতা তৈরি হয়েছে কি না তাও জানবেন তিনি ।

এমনটাও জানা গিয়েছে , হয়তো এই সফরকালে তিনি নবান্নেও যেতে পারেন । অন্যদিকে, বঙ্গ বিজেপির কোর কমিটি-সহ রাজ্য কমিটির সঙ্গেও বৈঠকে বসতে পারেন শাহ । সূত্রের খবর, আগামী 22 অগস্ট শিলিগুড়িতে যেতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । এই সফরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীরও তাঁর সঙ্গে থাকার কথা রয়েছে । গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং নতুন উদ্যোগগুলি তুলে ধরতে শিলিগুড়ির সন্নিকটে কাওয়াখালিতে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে । ওই প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন অমিত শাহ । তবে তাঁর বিস্তারিত সফরসূচি এখনও প্রকাশ করা হয়নি ।

এর আগে দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা এবং রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিগগিরই পাহাড়ে সরকারি সফরে আসতে পারেন । তবে আগামী সফরেই অমিত শাহ শেষ পর্যন্ত পাহাড়ে যাবেন কি না তা এখনও নিশ্চিত নয় ।​

উল্লেখ্য, এর আগে গত মাসেও তিনদিনের সফরে রাজ্যে এসেছিলেন অমিত শাহ । সেই সময়ে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে পৃথক প্রশাসনিক ও দলীয় বৈঠক করেন ৷ পাশাপাশি রাজ্যের নানা উন্নয়নমূলক উদ্যোগ এবং প্রশাসনিক গতিবিধি নিয়ে একাধিক বৈঠক সেরে ছিলেন ।

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AMIT SHAH STATE VISIT
UNION HOME MINISTER AMIT SHAH
অমিত শাহ
অমিত শাহ রাজ্য সফর
AMIT SHAH

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