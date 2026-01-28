26-এর বিধানসভা নির্বাচন পাখির চোখ ! মোদির পর ফের দু'দিনের রাজ্য সফরে অমিত শাহ
গত মাসেই রাজ্য থেকে ঘুরে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ এরপর ফের পশ্চিমবঙ্গে আসছেন অমিত শাহ ।
Published : January 28, 2026 at 4:43 PM IST
কলকাতা, 28 জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কয়েকদিন আগে ঘুরে গিয়েছেন ৷ তার পর আবারও রাজ্যে আসছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । জানুয়ারি মাসের শেষেই তিনি বাংলায় আসছেন বলে বঙ্গ বিজেপির তরফে জানা গিয়েছে ।
অমিত শাহর সফরসূচি
দলীয় সূত্রে খবর, আগামী 30 জানুয়ারি শুক্রবার রাতে কলকাতায় আসবেন অমিত শাহ । ওইদিন রাতে তিনি নিউটাউনের একটি পাঁচতারা হোটেলে রাত্রিবাস করবেন । শুক্রবার রাতে তিনি দলের শীর্ষ নেতৃত্বদের সঙ্গে একটি বৈঠক সারতে পারেন । এরপর 31 জানুয়ারি অর্থাৎ শনিবার ব্যারাকপুরে কর্মিসভা করবেন অমিত শাহ ।
বিজেপি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ওইদিনই ব্যারাকপুরের আনন্দপুর মাঠে একটি জনসভা করতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । সকাল 10টা নাগাদ হতে পারে এই সভা । এমনকী, সময় ও সুযোগ থাকলে ওখান থেকেই ওই একই দিনে শিলিগুড়িতে একটি দলীয় সাংগঠনিক সভায় যেতে পারেন অমিত শাহ । শনিবারই তাঁর দিল্লি ফিরে যাওয়ার কথা রয়েছে ।
বারবার রাজ্যে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা
গত 29 ডিসেম্বরই তিনদিনের সফরে রাজ্যে এসেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । খুব উল্লেখ্যযোগ্যভাবে ওইসময় একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজনও করা হয় বঙ্গে ৷ যেখানে তিনি একাধিক বিষয়ে রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন । এর থেকে স্পষ্ট যে বিহার, অসম, ওড়িশা ও ত্রিপুরার পর এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলাই গেরুয়া শিবিরের পাখির চোখ । ইতিমধ্যেই বিধানসভা ভোটের আগে বাংলায় দু'বার ঘুরে গিয়েছেন অমিত শাহ । এর আগেও দু'বার রাজ্য সফরে এসেছেন তিনি ।
পাশাপাশি গত 27 জানুয়ারি দু'দিনের রাজ্য সফরে এসেছেন বিজেপির নয়া জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন । এর আগে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও । তিনি মালদা থেকে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের সূচনা-সহ একাধিক নয়া প্রকল্পের শিলান্যাস করেন ৷ এমনকি সিঙ্গুরেও সভা করেছিলেন মোদি ৷ আর তার আগে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডাও বঙ্গে ঘুরে যান ।
26-এর নির্বাচনই লক্ষ্য
নির্বাচনমুখী বঙ্গে বারবার বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের আগমন থেকে বেশ পরিষ্কার যে একদিকে দলীয় কর্মী সমর্থকদের ভোকাল টনিক দিয়ে চাঙ্গা রাখা, অন্যদিকে বারবার রাজ্যে এসে বঙ্গের নেতৃত্বকে তাদের স্টাডিজি বুঝিয়ে দেওয়া এবং নয়া পরিকল্পনার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করার মধ্য দিয়ে 26-এর বিধানসভা নির্বাচনে ঝাঁপাতে চাইছে বিজেপি ।