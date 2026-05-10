শুভেন্দু শপথের পরপরই পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রায় 5 হাজার কোটি বরাদ্দ কেন্দ্রের

শুভেন্দু শপথের পরপরই পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রায় 5 হাজার কোটি বরাদ্দ কেন্দ্রের
সরকার গঠনের ঠিক পরপরই পরিকাঠামো উন্নয়ন খাতে রাজ্যের জন্য 4 হাজার 834 কোটি টাকার এক বিরাট অঙ্কের আর্থিক প্যাকেজ বরাদ্দ করল দিল্লি।
Published : May 10, 2026 at 10:03 AM IST
কলকাতা, 10 মে: রাজনৈতিক পালাবদলের পর সার্বিক উন্নয়নকেই পাখির চোখ করেছে নতুন রাজ্য সরকার। এবার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকারও ৷ রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রায় 5 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করল মোদি সরকার ৷
বামফ্রন্ট আমল থেকে শুরু করে বিগত সরকারের সময়কালেও কেন্দ্রের সঙ্গে ধারাবাহিক বিরোধিতার প্রশ্নে রাজ্যের উন্নয়ন বারবার ধাক্কা খেয়েছে বলে দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল। কিন্তু এবার 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলার উন্নয়ন আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবে বলে দৃঢ়ভাবে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। সেই জল্পনা এবং প্রত্যাশাকে সত্যি প্রমাণ করে সরকার গঠনের ঠিক পরপরই পরিকাঠামো উন্নয়ন খাতে রাজ্যের জন্য 4 হাজার 834 কোটি টাকার এক বিরাট অঙ্কের আর্থিক প্যাকেজ বরাদ্দ করল দিল্লি।
শনিবার বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর রাজ্যের মানুষের প্রত্যাশা পূরণে প্রথম দিন থেকেই তৎপরতা শুরু করেছে নতুন মন্ত্রিসভা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের কারণে বহু কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন এরাজ্যে থমকে ছিল। আর তার জেরে রাজনৈতিক মতবিরোধের মাশুল গুনতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। কিন্তু বর্তমানে সেই রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছে। কেন্দ্রের শাসক দলই এখন রাজ্যের শাসক। ফলে, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা অচলাবস্থা কাটতে শুরু করেছে।
মুখ্যমন্ত্রী পদে শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণের 24 ঘণ্টার মধ্যেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই বিপুল অর্থ বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। নবান্ন সূত্রে খবর, এই টাকা মূলত রাজ্যের সড়ক পরিবহণ, সেচ ব্যবস্থা, ঘরে ঘরে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ এবং গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যবহার করা হবে।
বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল এবং সুন্দরবনের মতো পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলিতে আটকে থাকা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়ক, ব্রিজ ও হাইওয়ে প্রকল্পের কাজ এই বরাদ্দের ফলে দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি, ব্লক স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং শিক্ষা পরিকাঠামোর আমূল আধুনিকীকরণের জন্যও এই তহবিলের একটি বড় অংশ ব্যয় করা হবে বলে জানা গিয়েছে।
অর্থনীতিবিদ এবং শিল্প মহলের একাংশের মতে, রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকারের এই পদক্ষেপ বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট ইতিবাচক ও সদর্থক বার্তা পৌঁছে দেবে। তাঁদের দাবি, এই বিপুল পরিমাণ কেন্দ্রীয় বরাদ্দ প্রমাণ করে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সমন্বয় থাকলে উন্নয়নের গতি কতটা ত্বরান্বিত হতে পারে।
শপথ নেওয়ার পরপরই নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও সংবাদমাধ্যমের সামনে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও রকম রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নয়, বরং তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারের একমাত্র লক্ষ্য বাংলার হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনা ৷ রাজ্যের সর্বত্র সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন পৌঁছে দেওয়া। কেন্দ্রের এই দ্রুত এবং ইতিবাচক পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রীর সেই প্রতিশ্রুতিরই প্রথম বাস্তবায়ন বলে দাবি করছেন শাসক শিবিরের নেতা ও শীর্ষ আধিকারিকরা।