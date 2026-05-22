বিশ্ব চা-দিবসে নেতাজি কেবিনকে শুভেচ্ছা নির্মলা সীতারামনের, উচ্ছ্বসিত কর্ণধার

1958 সালে মন্টু বাগচীর হাত ধরে যাত্রা শুরু । সাধারণ চা বিক্রেতা থেকে অদম্য পরিশ্রমে তিনি তৈরি করেন 'নেতাজি কেবিন'। শুভদীপ রায় নন্দীর রিপোর্ট ৷

শিলিগুড়ির ঐতিহ্যবাহী নেতাজি কেবিন (ইটিভি ভারত)
Published : May 22, 2026 at 8:30 PM IST

শিলিগুড়ি, 22 মে: শিলিগুড়ির ঐতিহ্যবাহী ‘নেতাজি কেবিন’ আজ কেবল একটি চায়ের দোকান নয়, বরং উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দশকের পর দশক ধরে নিজের গুণমান, আতিথেয়তা এবং এক কাপ খাঁটি চায়ের স্বাদের জন্য এই দোকানটি শিলিগুড়ির ল্যান্ডমার্ক হয়ে উঠেছে ৷ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এখানে উপচে পড়া ভিড়ই প্রমাণ করে যে, এই প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা আজও অটুট ৷

তবে এবার এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের মুকুটে যুক্ত হল এক নতুন পালক। বিশ্ব চা দিবস উপলক্ষে ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন নেতাজি কেবিনের কর্ণধার প্রণবেন্দু বাগচীকে একটি বিশেষ শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন। এই স্বীকৃতিতে যেমন আনন্দিত ও গর্বিত প্রণবেন্দু বাগচী, তেমনি শহরের সাধারণ মানুষও উচ্ছ্বসিত।

শিলিগুড়ির ঐতিহ্যবাহী নেতাজি কেবিনকে (ইটিভি ভারত)

এই সম্মান প্রাপ্তির বিষয়ে মুখ খুলে প্রণবেন্দু বাগচী জানান, “আমি সবসময় মানুষকে ভালো চা দেওয়ার চেষ্টা করেছি ৷ আমাদের দোকানে মূলত বিশুদ্ধ দার্জিলিং পাতার চা বিক্রি হয়। আমরা চায়ের সঙ্গে লিকার, দুধ ও চিনি আলাদাভাবে মিশিয়ে পরিবেশন করি, যাতে চায়ের প্রকৃত স্বাদ বজায় থাকে এবং চা ফুটে না-যায়। হয়তো আমার এই দীর্ঘদিনের নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টার স্বীকৃতি হিসেবেই মাননীয়া কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আমাকে এই শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। আমি সত্যিই গর্বিত।”

নিজের এই সাফল্যের নেপথ্যে তিনি কৃতিত্ব দিয়েছেন তাঁর পরিবার ও শিলিগুড়িবাসীকেই। তিনি বলেন, “এই সাফল্য আমার একার নয়, এটা আমার বাবার তৈরি দোকান। আজ এই পর্যায়ে আসার পিছনে শিলিগুড়ির মানুষ ও আমাদের নিয়মিত গ্রাহকদের ভালোবাসা ও সমর্থনের বড় অবদান রয়েছে। তাঁদের জন্যই আমি আজ এই সম্মান অর্জন করতে পেরেছি।”

নেতাজি কেবিনকে শুভেচ্ছা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি এই সাফল্য শিলিগুড়ির সমস্ত চা প্রেমীদের এই কৃতিত্ব উৎসর্গ করেছেন। শিলিগুড়ির ঐতিহ্য ও আতিথেয়তার প্রতীক হয়ে নেতাজি কেবিন আজও উত্তরবঙ্গের মানুষের মনে এক বিশেষ জায়গা জুড়ে রয়েছে। এই স্বীকৃতি কেবল প্রণবেন্দু বাগচীর ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং পুরো শিলিগুড়ি শহরের জন্য এক গর্বের মুহূর্ত।

71 বছরের নস্টালজিয়া ও স্বাদের ঐতিহ্য

শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট এলাকার অলিগলিতে কান পাতলেই শোনা যায় এক টুকরো ইতিহাসের ধ্বনি। সেই ধ্বনি কোনও আধুনিক ক্যাফের কফি মেশিনের নয়, বরং 71 বছরের পুরনো কাঠের চেয়ার-টেবিলের ক্যাঁচক্যাঁচানি আর স্টিলের কেটলিতে ফোঁটা চায়ের সুবাস। 1958 সাল নাগাদ মন্টু বাগচীর হাত ধরে এই দোকানের যাত্রা শুরু । তৎকালীন সময়ে তিনি কেবল একজন সাধারণ চা বিক্রেতা হিসেবে কাজ শুরু করলেও, অদম্য পরিশ্রমে তৈরি করেছিলেন 'নেতাজি কেবিন'। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকে আর্দশ মানতেন মন্টু বাগচী ৷ শুধু তাই নয়, নেতাজিকে তিনি আরাধ্য মানতেন ৷ সেখান থেকেই দোকানের নাম রাখেন নেতাজি কেবিন ৷

বড় বড় শহরে যখন গালভরা নামের ‘অল-ডে ব্রেকফাস্ট’ বা সারাদিন জলখাবারের দোকানগুলো ফ্যাশন হয়ে ওঠেনি, তখনই শিলিগুড়িতে এই কনসেপ্টটি চালু করেছিলেন মন্টু বাগচী। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের লোকোপাইলট থেকে শুরু করে সাধারণ পর্যটক—সবাই তখন দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসতেন এখানকার বিখ্যাত মাখন-টোস্ট আর ‘আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড’ স্বাদের ডিমের পদের টানে।

এই দোকানটি শিলিগুড়ির ল্যান্ডমার্ক (ইটিভি ভারত)

বর্তমান কর্ণধার প্রণবেন্দু বাগচী এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করছেন। দোকানে ঢুকে আজও সময় যেন থমকে দাঁড়ায়; সেই পুরনো আমলের কাঠের আসবাব, খটখটে সিঁড়ি আর চিলেকোঠার হাতছানি—সবই যেন এক নস্টালজিক মায়াজাল তৈরি করে রেখেছে। আধুনিকতার ইঁদুর দৌড়ে যখন সব কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, তখনও নেতাজি কেবিন তার পুরোনো সাজ আর দেশি ডিমের খাঁটি স্বাদে অবিচল। নিয়মিত খদ্দেরদের আবদার—'কিছুই বদলানো যাবে না'—এই দোকানের আভিজাত্য ও ঘরোয়া পরিবেশকে আজও জীবন্ত করে রেখেছে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যখন মানুষ কৃত্রিমতার ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে, তখন নেতাজি কেবিনের এই শিকড়মুখী পথচলাই তাকে শিলিগুড়ির অন্যতম সেরা সাংস্কৃতিক ল্যান্ডমার্কে পরিণত করেছে।

সম্পাদকের পছন্দ

