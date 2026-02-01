ETV Bharat / state

দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে তৈরি হবে শিল্প-করিডর, নির্মলার ঘোষণায় আশায় বণিকমহল থেকে সাধারণ মানুষ

দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন যে ইস্ট-কোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর তৈরির ঘোষণা করেছেন৷ যা পূর্ব ও উত্তর-পূর্বের উন্নতি কাজ করবে৷

East Coast Industrial Corridor
দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে তৈরি হবে শিল্প-করিডর (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 1, 2026 at 7:55 PM IST

4 Min Read
দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), 1 ফেব্রুয়ারি: 2026-27 আর্থিক বছরের বাজেটে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন৷ পূর্বোদয়, অর্থাৎ পূর্বের উদয় নামে একটি পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করেন তিনি৷

বাজেট বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, ‘‘আমি একটি সুসংযুক্ত দুর্গাপুর নোড-সহ একটি সমন্বিত পূর্ব উপকূল শিল্প করিডর (ইস্ট-কোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর) গড়ে তোলা, পূর্বোদয় প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি রাজ্যে পাঁচটি পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন এবং চার হাজার ই-বাসের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করছি।’’

দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে তৈরি হবে শিল্প-করিডর, নির্মলার ঘোষণায় আশায় বণিকমহল থেকে সাধারণ মানুষ

এই ঘোষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, শিল্পশহর দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর তৈরি করা, যার মাধ্যমে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নতিও করা যাবে৷ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সেই ঘোষণার পর অত্যন্ত আশাবাদী দুর্গাপুর বণিক সভা। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর এই ঘোষণা নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে।

দুর্গাপুর চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি চন্দন দত্ত বলেন, ‘‘দুর্গাপুর শিল্পনগরী থেকে স্বাস্থ্য নগরী এবং শিক্ষা নগরীতেও পরিণত হয়েছে। যদিও দুর্গাপুরে একের পর এক ভারী শিল্প বন্ধ হওয়ার পর, তা আর খোলা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই দুর্গাপুর তার গৌরব অনেকখানি হারিয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। বেকার সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের অলিখিত রাজধানী হয়ে যেতে পারে দুর্গাপুর।’’

অন্ডালে কাজি নজরুল ইসলাম বিমানবন্দর

তিনি আরও বলেন, ‘‘পাশাপাশি অন্ডাল বিমাননগরীতে যে কারগো পরিষেবা চালু হয়েছে, তার আরও উন্নতি হলে আশপাশের জেলা বীরভূম, বাঁকুড়া, নদিয়া , পুরুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান এমনকী প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, ঝাড়খণ্ড দারুণভাবে উপকৃত হবে। মুম্বইয়ের পুনে এবং নয়াদিল্লির নয়ডা যেভাবে উন্নয়ন ঘটছে, কলকাতা থেকে মাত্র 180 থেকে 200 কিলোমিটার দূরে দুর্গাপুরে সেই উন্নয়নে জরুরি।’’

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর তা নিয়ে জোর রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে দুর্গাপুরে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তথা দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রাক্তন বোরো চেয়ারম্যান রমাপ্রসাদ হালদার বলেন, ‘‘শিল্প হলে তা যথেষ্টই খুশির খবর। কিন্তু এই সরকার বিগত দিনে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব মিশ্র ইস্পাত কারখানা বিলগ্নীকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমাদের সংসদরা দারুণ লড়াই করার ফলে সেই কারখানাকে বেসরকারিকরণ করার হাত থেকে বাঁচানো গিয়েছে। আসলে আমাদের মনে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গকে দখল করার উদ্দেশ্যে মানুষকে বোকা বানাতে বাজেটে এই চটকদারি ঘোষণা।’’

অন্ডালে কাজি নজরুল ইসলাম বিমানবন্দর

বিজেপির মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল বলেন, ‘‘এই রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনা দেখা দিল আবার দুর্গাপুরকে সামনে রেখেই। তৃণমূল কংগ্রেসের ইউনিয়ন তাদের জঙ্গিপনার কারণে এ রাজ্যে শিল্প আসেনি। আবার নতুন করে শিল্প আসবে, এটা বেকার যুবকদের কাছে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। এই রাজ্যে বিজেপির সরকার গঠিত হলে শিল্পের জোয়ার আসবে জেলায় জেলায়।’’

উল্লেখ্য, জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী ও বিধানচন্দ্র রায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যখন ছিলেন, তখন শিল্পনগরী দুর্গাপুরের আত্মপ্রকাশ। একের পর এক ভারী শিল্প গড়ে উঠেছিল দুর্গাপুরে। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা, হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন, এমএএমসি, বিওজিএল, মিশ্র ইস্পাত কারখানা, ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার মতো বড় বড় কারখানা গড়ে ওঠার পাশাপাশি সমস্ত কারখানার আলাদা আলাদা শ্রমিক নগরী গড়ে উঠেছিল।

অন্ডালে কাজি নজরুল ইসলাম বিমানবন্দর

কিন্তু কেন্দ্রে যখন অটল বিহারী বাজপায়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ছিল, তখন দুর্গাপুরের একের পর এক ভারী শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এনডিএ জোটের সঙ্গেই। সাম্প্রতিককালে ফের আবার দুর্গাপুরের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব এএসপি কারখানা বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মোদি সরকারের শিল্প মন্ত্রক। কিন্তু তা হয়নি।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সময়কালে দুর্গাপুরে ডিভিসির 800 মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন পরিবেশবান্ধব নতুন ইউনিট গড়ার প্রস্তুতি চলছে। সেই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় বাজেটে দুর্গাপুরকে নিয়ে নতুন করে শিল্প করিডর গড়ার ঘোষণা অত্যন্ত আশাবাদী দুর্গাপুরের আমজনতা।

​শিল্প করিডর হলে দুর্গাপুরের কী কী সুবিধা হতে পারে? দুর্গাপুরকে এই করিডোরের সঙ্গে যুক্ত করার ফলে লৌহ-ইস্পাত এবং ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে বিপুল বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হবে।

সম্পাদকের পছন্দ

