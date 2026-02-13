ব্যস্ত সময়ে ফেরিঘাটে গঙ্গায় তলিয়ে গেলেন যুবক, ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি

ব্যস্ত সময়ে ফেরিঘাটে গঙ্গায় তলিয়ে গেলেন যুবক, ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি
সকালবেলা আহিরীটোলা ফেরিঘাটে ভিড়ের মধ্যে থেকে জলে পড়ে যান যুবক ৷ তবে, তিনি পড়ে গিয়েছেন নাকি জলে ঝাঁপ দিয়েছেন, তা বোঝা যাচ্ছে না ৷
Published : February 13, 2026 at 2:34 PM IST
কলকাতা, 13 ফেব্রুয়ারি: গঙ্গায় পড়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেলেন এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবক ৷ শুক্রবার সকাল 11টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর কলকাতার আহিরীটোলা ঘাটে ৷ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চোখের পলকেই ওই যুবক গঙ্গায় পড়ে যান ৷ তবে, তিনি পড়ে গিয়েছিলেন নাকি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছেন, সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয় ৷ নিখোঁজ যুবকের খোঁজে তৎপরতার সঙ্গে তল্লাশি চালাচ্ছে কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশ ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উত্তরবন্দর থানার পুলিশও ৷
আহিরীটোলা, বাবুঘাট থেকে হাওড়ার দিকে সকাল থেকে অংসখ্য ফেরি চলাচল করে ৷ আর অফিস টাইমে হাজার-হাজার মানুষ গঙ্গা পারাপার করেন ৷ সেই ভিড়ের মধ্যে থেকেই এই যুবক আচমকাই গঙ্গায় পড়ে যায় বলে জানা গিয়েছে ৷ যুবক জলে পড়ে যাওয়ার পর প্রথমে খবর দেওয়া হয় লালবাজার কন্ট্রোলরুমে ৷ পরে খবর যায় উত্তর বন্দর থানায় ৷ সঙ্গে-সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ৷ তাঁরা প্রথমেই যাত্রীদের সেখান থেকে সরিয়ে দেন ৷ এরপর নদীতে তল্লাশি শুরু করে রিভার ট্রাফিক পুলিশ ৷
শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওই যুবকের নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি ৷ তাঁর সন্ধানও মেলেনি ৷ সাধারণ কৌতুহলী মানুষকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে গোটা এলাকার দখল নিয়েছে পুলিশ ৷ ঘটনাস্থলে কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং রিভার ট্রাফিক পুলিশের বাহিনী রয়েছে ৷ রয়েছেন কলকাতা পুলিশের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডুবুরিরা ৷ রিভার ট্রাফিক পুলিশের একাধিক লঞ্চ নিয়ে এসে সার্চ অপারেশন চালানো হচ্ছে ৷ অক্সিজেন সিলিন্ডার-সহ সবরকম সুরক্ষাবিধি মেনে হুগলি নদীর গভীর জলে নেমে তল্লাশি চালাচ্ছে ডুবুরির দল ৷
এই ঘটনায় কলকাতা শহরের গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম ফেরিঘাটগুলির নিরাপত্তা ও নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ কীভাবে পুলিশের নজর এড়িয়ে এক যুবক গঙ্গায় পড়ে গেলেন ? কী করছিলেন সেখানে উপস্থিত পুলিশ কর্মীরা, সেই প্রশ্ন উঠছে ৷ এই বিষয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "ওই যুবককে খুঁজে বের করা এখন আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য ৷ পরবর্তী সময়ে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখা হবে, যে কীভাবে এই ঘটনা ঘটল এবং এর জন্য কেউ দায়ী কি না ৷"
রিভার ট্রাফিক পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক নৌকায় গঙ্গাবক্ষে নজরদারি চালাচ্ছেন ৷ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত উত্তর কলকাতার আহিরীটোলা ঘাট থেকে ফেরি সার্ভিস সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে ৷ ওই যুবকের খোঁজে কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশের তরফে একাধিক স্টিমারে করে দক্ষিণ 24 পরগনার বজবজ থেকে হুগলির কোন্নগর ঘাট পর্যন্ত নজরদারি চালানো হচ্ছে ৷ এছাড়াও ফেরিঘাটের সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷