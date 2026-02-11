সোনারপুরে উদ্ধার ভবঘুরের ঠিকানা মিলল গুজরাতে, চলছে ঘরে ফেরার প্রস্তুতি
তিনদিন আগে সোনারপুরে আহত অবস্থায় উদ্ধার হন ওই অজ্ঞাত পরিচয় যুবক ৷ হ্যাম রেডিয়োর সাহায্যে খোঁজ মিলল পরিবারের ৷
Published : February 11, 2026 at 8:03 PM IST
সোনারপুর, 11 ফেব্রুয়ারি: তিনদিন আগে সোনারপুর থেকে উদ্ধার হওয়া মানসিক ভারসাম্যহীন অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবককের নাম ও ঠিকানা জানা গেল ৷ সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গ হ্যাম রেডিয়ো ৷ জানা গিয়েছে, ওই যুবক গুজরাতের দাউড জেলার উচমানিয়া গ্রামের বাসিন্দা ৷ তাঁর নাম মুকেশ (22) ৷ প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্যে যুবকের পরিবারকে সোনারপুরে আনা হচ্ছে ৷
উল্লেখ্য, গত রবিবার গভীর রাতে সোনারপুরের নাটাগাছি রোডের ধারে গুরুতর জখম অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় এক যুবককে ৷ তাঁর ডান পা ভাঙা ছিল ৷ যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন ৷ বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় কালিকাপুর 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মাধব মণ্ডল উদ্যোগী হয়ে ভবঘুরে যুবককে উদ্ধার করে কালিকাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করান ৷
হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, যুবকটি মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ায় নিজের নাম-ঠিকানা কিছুই বলতে পারছিলেন না ৷ ফলে তাঁকে 'অজ্ঞাত পরিচয় রোগী' হিসেবেই ভর্তি করানো হয় ৷ প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে তাঁর দেখভাল করা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় ৷ চিকিৎসকরা জানান, ওই যুবক কথা বলতে গেলেই অকারণে হেসে উঠতেন এবং প্রায় সময় কম্বলে মুখ ঢেকে চুপ করে থাকতেন ৷ শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি তাঁর মানসিক অবস্থাও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় ৷
সেই সময় হাসপাতালের চিকিৎসক সুমন মাইতি হ্যাম রেডিয়ো ওয়েস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ৷ তাঁদের কাছ থেকে যুবকের একাধিক ছবি সংগ্রহ করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয় ৷ এমনকি হ্যাম রেডিয়োর মাধ্যমেও যুবকের খোঁজ শুরু করেন পশ্চিমবঙ্গে হ্যাম রেডিয়ো ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস ৷ সেই সূত্রেই তিনদিন পর যুবকের খোঁজে পরিবারের তরফে যোগাযোগ করা হয় ৷
জানা গিয়েছে, মধ্যপ্রদেশ লাগোয়া গুজরাত সীমানার দাউড জেলার উচমানিয়া গ্রামের বাসিন্দা এই যুবকের নাম মুকেশ ৷ তিনি 2 বছর আগে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান ৷ ছোটবেলায় মুকেশের মা দ্বিতীয় বিয়ে করে চলে যান ৷ এর কয়েকবছর পর তাঁর বাবাও নতুন করে সংসার শুরু করেন ৷ ছোটবেলা থেকে পারিবারিক নানান সমস্যার জেরে মানসিক ভারসাম্য হারান মুকেশ ৷ আর বছর দুয়েক আগে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান ৷
তবে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে ছেলের খোঁজ পেয়ে খুশি তাঁর পরিবার ৷ তাঁদের আর্থিক অবস্থা ভালো না-হওয়ায় প্রশাসনের তরফে মুকেশের পরিবারকে রাজ্যে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ এ নিয়ে হ্যাম রেডিয়ো ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বলেন, "তিনদিন আগে চিকিৎসক সুমন মাইতি আমাকে ফোন করেন এবং এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের পরিবারের সন্ধানের জন্য আমাদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ ওই অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের বেশ কিছু ছবি আমাদেরকে পাঠান ওই চিকিৎসক ৷ এরপর শুরু হয় সন্ধান কাজ ৷ আমরা ওই যুবকের পরিবারের সন্ধান পেয়েছি ৷ ওই যুবকের নাম মুকেশ, বাড়ি গুজরাতে ৷