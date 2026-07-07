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নিউটাউনের বাগজোলা খাল থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ

মঙ্গলবার দুপুরে স্থানীয় বাসিন্দারা খালের জলে একটি নিথর দেহ ভাসতে দেখেন। এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ তদন্তে নিউটাউন থানার পুলিশ।

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বাগজোলা খাল থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 7, 2026 at 6:45 PM IST

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নিউটাউন, 7 জুলাই: নিউটাউনের শুলুংগুড়ি দক্ষিণপাড়া এলাকায় বাগজোলা খাল থেকে উদ্ধার হল এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের দেহ ৷ আর সেই দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

মঙ্গলবার দুপুরে স্থানীয় বাসিন্দারা খালের জলে একটি নিথর দেহ ভাসতে দেখেন ৷ ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নিউটাউন থানার পুলিশ। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ৷ ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভরদুপুরে শুলুংগুড়ি দক্ষিণপাড়া এলাকার বাগজোলা খালে একটি দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, দেহটি জগৎপুরের দিক থেকে খালের স্রোতে ভাসতে ভাসতে শুলুংগুড়ি দক্ষিণপাড়ার দিকে আসছিল।

বাগজোলা খাল থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ (ইটিভি ভারত)

খালের জলে এক যুবকের দেহ এভাবে ভেসে যেতে দেখে এলাকায় হইচই পড়ে যায়। স্থানীয়রা কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ নিউটাউন থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নিউটাউন থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷ স্থানীয়দের সহায়তায় খালের জল থেকে দেহটি উদ্ধার করে উপরে তোলা হয়। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পর পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, মৃত যুবকের আনুমানিক বয়স 23 থেকে 24 বছরের মধ্যে ৷ উদ্ধারের সময় যুবকের শরীরে ছিল একটি হাফপ্যান্ট এবং একটি নীল-সাদা রঙের জামা।

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিকভাবে যুবকের শরীরে কোনও বাহ্যিক আঘাতের বা ধস্তাধস্তির দাগ পাওয়া যায়নি। তবে নাকে রক্ত ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ ফলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে প্রাথমিকভাবে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এটি অসাবধানতাবশত জলে ডুবে মৃত্যু, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ ইতিমধ্যেই পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

পাশাপাশি, মৃত যুবকের পরিচয় জানার চেষ্টাও করছে পুলিশ ৷ আশপাশের এলাকা এবং থানায় সম্প্রতি কোনও নিখোঁজ ডায়েরি হয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। নিউটাউন থানার পুলিশই প্রাথমিকভাবে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

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নিউটাউনে যুবকের দেহ উদ্ধার
বাগজোলা খাল যুবকের দেহ উদ্ধার
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