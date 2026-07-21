বঙ্গে হাজির 'অচেনা শ্রাবণ' ! নিম্নচাপের ফেলে যাওয়া মেঘে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি

বঙ্গে হাজির 'অচেনা শ্রাবণ' ! নিম্নচাপের ফেলে যাওয়া মেঘে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি
উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তুলনায় কম বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে ৷ কলকাতা-সহ রাজ্য়ের সর্বত্র তাপমাত্র কমে এক বেনজির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷
Published : July 21, 2026 at 9:22 AM IST
কলকাতা, 21 জুলাই: নিম্নচাপ দুর্বল হলেও তার প্রভাবে বৃষ্টি হচ্ছে প্রায় প্রতিদিন। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 30 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। ফলে শ্রাবণে অস্বস্তিকর আর্দ্রতাজনিত গরমের বদলে অচেনা 'জোলো ঠাণ্ডা' অনুভূত হচ্ছে। শ্রাবণ মাসে এমন পরিস্থিতি খুব একটা দেখা যায়নি বলেই মনে করছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷
ঝাড়খণ্ড ও বিহার সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে একটি ঘূর্ণাবর্ত এবং তার প্রভাবে উত্তর ঝাড়খণ্ড থেকে ত্রিপুরা পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে। পাশাপাশি দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি অক্ষরেখাও বর্তমানে শ্রীগঙ্গানগর, রোহতক, হরদই, বারাণসী, ডালটনগঞ্জ, পুরুলিয়া ও দিঘার উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের দিকে বিস্তৃত। এই পরিস্থিতির জেরে আগামী 24 ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির ( 7 থেকে 20 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এরপর ধীরে ধীরে বৃষ্টির তীব্রতা কমতে পারে।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলায় অধিকাংশ স্থানে হালকা থেকে মাঝারি পরিমাণে বৃষ্টি হবে। জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারের এক বা দুই জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মালদা এবং দুই দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামিকালও উত্তরবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গেও আগামী কয়েকদিন বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আজ সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে ৷ ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। একসঙ্গে একাধিক রাজনৈতিক সভার জেরে কলকাতা উত্তাল হতে পারে। কিন্তু সেই কর্মসূচি তে কাঁটা ছড়াতে পারে বৃষ্টি।
আগামীকাল দুই 24 পরগনায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ২৩ জুলাইও উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শুক্রবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর এবং দুই 24 পরগনায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শনি ও রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।
সোমবার কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31,08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 0.2 ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27,06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 1.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 95 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 77 শতাংশ। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 6 মিলিমিটার।