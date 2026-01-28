নামের বানান ভুল! পুলিশি প্রহরায় হাতকড়া পরে SIR শুনানিতে পকসো মামলার বিচারাধীন বন্দি

নামের বানান ভুল! পুলিশি প্রহরায় হাতকড়া পরে SIR শুনানিতে পকসো মামলার বিচারাধীন বন্দি
উত্তর 24 পরগনার দেগঙ্গার ঘটনা৷ অভিযুক্তের নাম শামিম হাসান৷ পকসো মামলায় অভিযুক্ত শামিম এখন বসিরহাট জেলে বন্দি৷
Published : January 28, 2026 at 9:46 PM IST
দেগঙ্গা (উত্তর 24 পরগনা), 28 জানুয়ারি: কখনও এসআইআর-এর শুনানির লাইনে নবদম্পতি। আবার কখনও টোপর মাথায় দিয়ে শুনানিতে সটান হাজির বর। এই ধরনের ঘটনা হামেশাই দেখা গিয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। তা বলে হাতকড়া দেওয়া অবস্থায় সোজা এসআইআর-এর শুনানিতে বিচারাধীন বন্দি!
শুনতে অবাক লাগলেও এমনই ঘটনা ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার দেগঙ্গায়। পুলিশি ঘেরাটোপে শামিম হাসান নামে বিচারাধীন ওই বন্দিকে বুধবার নিয়ে আসা হয় দেগঙ্গা বিডিও অফিসে। সেখানেই এদিন এসআইআর-এর শুনানি ছিল তাঁর। শুনানির পর নিরাপত্তার ঘেরাটোপে পুনরায় পকসো মামলায় অভিযুক্ত শামিমকে বসিরহাট উপ-সংশোধনাগারে নিয়ে যায় পুলিশ।
বছর 26-এর শামিম দেগঙ্গার চৌরাশী পঞ্চায়েতের মাটিকুমড়া গ্ৰামের বাসিন্দা। বেশ কয়েক মাস আগে হঠাৎই গ্রামের বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যান তিনি। কোনও যোগাযোগ না-হওয়ায় পরিবারের লোকজন প্রথমে ভেবেছিলেন, ওই যুবক হয়তো কাজের সূত্রে বাইরে গিয়েছেন। কিন্তু, বুধবার সেই ভাবনা কার্যত ভুলে পরিণত হয়। এদিন বিডিও অফিসে এসআইআর-এর শুনানিতে গিয়ে শামিমকে হাতকড়া পড়া দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় যুবকের পরিবারের। নিরাপত্তায় থাকা পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা জানতে পারেন, একটি মামলায় বিগত চার মাস ধরে বসিরহাট উপ-সংশোধনাগারে বন্দি রয়েছেন ঘরের ছেলে। এর পরেই শুরু হয় জোর চর্চা।
এদিকে, শুনানি কেন্দ্রে আসা শামিমের প্রতিবেশীরাও দেখেন, হাতকড়া পরিয়ে পুলিশ তাঁকে নিয়ে এসেছে এসআইআর-এর শুনানিতে। কিন্তু, এভাবে তাঁকে শুনানি কেন্দ্রে নিয়ে আসা হবে সেটা এলাকার লোকজনও কল্পনা করতে পারেননি। প্রতিবেশীদের দাবি, "তাঁরা জানেন কর্মসূত্রে শামিম বাইরে কোথাও থাকেন।"
এই বিষয়ে শামিমের মা দওয়াতি বিবি বলেন, "কয়েকদিন আগে ছেলের নামে বাড়িতে এসআইআর-এর শুনানি-নোটিস আসে। খোঁজ খবর করতে গিয়ে হঠাৎই জানতে পারি চারমাস ধরে বসিরহাট উপ-সংশোধনাগারে বন্দি রয়েছেন শামিম। সে খুব ভালো ছেলে। গ্রামের প্রত্যেকেই জানে আমার ছেলে কেমন! আমাদের ধারণা, ওঁকে ফাঁসানো হয়েছে।" ছেলের জেলে যাওয়ার বিষয়ে আগে অবশ্য কিছুই তিনি জানতেন না বলে দাবি করেছেন।
তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে প্রতিবেশীদের অনেকেই মনে করেছেন, "শামিমকে ফাঁসানো হয়ে থাকতে পারে।" শুনানি কেন্দ্রে এসে শামিম নিজেই সেকথা তাঁদের জানিয়েছেন বলে দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দা আবদুল্লা মণ্ডল।
তবে, তা মানতে চাননি বসিরহাট জেলা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা। তিনি বলেন, "বসিরহাটের একটি পকসো মামলায় গ্রেফতার করা হয় ওই যুবককে। সেই ঘটনাতেই জেল হেফাজতে রয়েছেন তিনি। শুনানি থাকায় বুধবার তাঁকে দেগঙ্গা বিডিও অফিসে নিয়ে যাওয়া হয় পুলিশের তরফে।"
অন্যদিকে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শামিমের নামের বানান ভুল ছিল। সেই কারণে নির্বাচন কমিশনের তরফে শুনানি নোটিস আসে তাঁর নামে। বুধবার শুনানিতে হাজিরার দিন ছিল শামিমের। সেই মতো তাঁর হয়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে শুনানি কেন্দ্রে হাজির হন শামিমের মা। সুষ্ঠুভাবে শুনানি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর পুনরায় সেখান থেকে বসিরহাট উপ-সংশোধনাগারে নিয়ে যাওয়া হয় বিচারাধীন ওই বন্দিকে।