সরকারি হোম থেকে পালাল বিচারাধীন কিশোর, নাকা চেকিংয়ে অ্যালার্ট জারি পুলিশের

সরকারি হোম থেকে পালাল বিচারাধীন কিশোর, নাকা চেকিংয়ে অ্যালার্ট জারি পুলিশের
Sub Judice Boy Escapes from Correctional Home: দুপুরে খাওয়ার পর হোমের পাঁচিল টপকে পালায় ওই কিশোর ৷ তাকে খুঁজে পেতে অ্যালার্ট জারি করেছে পুলিশ ৷
Published : October 30, 2026 at 10:27 AM IST
বালুরঘাট, 30 অক্টোবর: দিনের বেলা সরকারি হোম থেকে পালাল বিচারাধীন কিশোর । বৃহস্পতিবার দুপুরে বিষয়টি নজরে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় বালুরঘাটের শুভায়ন হোমে । খবর পেতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী । রাতে হোম পরিদর্শনে আসেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বালা শুভ্রামনিয়ম টি । নিরাপত্তার খামতি খতিয়ে রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেন ।
এই ঘটনায় বালুরঘাট থানায় নিখোঁজের মামলা রুজু করা হয়েছে । তবে দীর্ঘ কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া পাঁচিল টপকে কীভাবে ওই কিশোর পালিয়ে গেল তা খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে ।
ইতিমধ্যেই জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি নাকা পয়েন্টকে অ্যালার্ট করে দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে জেলা প্রশাসন ও বালুরঘাট থানার পুলিশ । শেষ পাওয়া খবর, বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত ওই কিশোরের কোনও খোঁজ মেলেনি ।
এই বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা জানান, 17 বছর বয়সী ওই কিশোর মালদা স্টেশন থেকে চুরি করতে গিয়ে জিআরপি'র হাতে ধরা পড়ে । নাবালক হওয়ায় মালদা জিআরপি তাকে বালুরঘাটের শুভায়ন হোমে রাখার ব্যবস্থা করে । বৃহস্পতিবার দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করেই সবার নজর এড়িয়ে প্রাচীর টপকে পালিয়ে যায় সে । কেন এবং কীভাবে সে পালাল বিষয়টি দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ । কিশোরের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলছে ।
জানা গিয়েছে, ওই কিশোরের বাড়ি মালদায় । প্রায় সপ্তাহখানেক আগে মালদা স্টেশন থেকে চুরি করার সময়ে জিআরপি থানার পুলিশ তাকে ধরে । এরপর তাকে আনা হয় বালুরঘাট শুভায়ন হোমে । বৃহস্পতিবার দুপুরে খাওয়ার পরই সে সবার নজর এড়িয়ে পাঁচিল টপকে পালিয়ে যায় । পরবর্তী সময়ে তার খোঁজ না পেয়ে হোম কর্তৃপক্ষের তরফে খোঁজাখুঁজি শুরু হয় । এরপরেই খবর যায় বালুরঘাট থানায় ।
পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ । কিশোর কোথায় থাকতে পারে তা জানার কাজ শুরু হয়েছে । এই হোমে কাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল সেটাও খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে । তাদের থেকে কিশোর সম্পর্কে কোনও তথ্য জানা যায় কি না সেটাই এখন দেখার ।