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সরকারি হোম থেকে পালাল বিচারাধীন কিশোর, নাকা চেকিংয়ে অ্যালার্ট জারি পুলিশের

Sub Judice Boy Escapes from Correctional Home: দুপুরে খাওয়ার পর হোমের পাঁচিল টপকে পালায় ওই কিশোর ৷ তাকে খুঁজে পেতে অ্যালার্ট জারি করেছে পুলিশ ৷

Balurghat Subhayan Home
বালুরঘাটের এই হোম থেকে পালায় নাবালক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 30, 2026 at 10:27 AM IST

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বালুরঘাট, 30 অক্টোবর: দিনের বেলা সরকারি হোম থেকে পালাল বিচারাধীন কিশোর । বৃহস্পতিবার দুপুরে বিষয়টি নজরে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় বালুরঘাটের শুভায়ন হোমে । খবর পেতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী । রাতে হোম পরিদর্শনে আসেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বালা শুভ্রামনিয়ম টি । নিরাপত্তার খামতি খতিয়ে রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেন ।

এই ঘটনায় বালুরঘাট থানায় নিখোঁজের মামলা রুজু করা হয়েছে । তবে দীর্ঘ কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া পাঁচিল টপকে কীভাবে ওই কিশোর পালিয়ে গেল তা খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে ।

ইতিমধ্যেই জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি নাকা পয়েন্টকে অ্যালার্ট করে দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে জেলা প্রশাসন ও বালুরঘাট থানার পুলিশ । শেষ পাওয়া খবর, বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত ওই কিশোরের কোনও খোঁজ মেলেনি ।

Sub Judice boy Escapes from Balurghat Subhayan Home
এই পাঁচিল টপকে নাবালক কীভাবে পালাতে সক্ষম হল তাই ভাবাচ্ছে পুলিশকে (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা জানান, 17 বছর বয়সী ওই কিশোর মালদা স্টেশন থেকে চুরি করতে গিয়ে জিআরপি'র হাতে ধরা পড়ে । নাবালক হওয়ায় মালদা জিআরপি তাকে বালুরঘাটের শুভায়ন হোমে রাখার ব্যবস্থা করে । বৃহস্পতিবার দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করেই সবার নজর এড়িয়ে প্রাচীর টপকে পালিয়ে যায় সে । কেন এবং কীভাবে সে পালাল বিষয়টি দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ । কিশোরের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলছে ।

জানা গিয়েছে, ওই কিশোরের বাড়ি মালদায় । প্রায় সপ্তাহখানেক আগে মালদা স্টেশন থেকে চুরি করার সময়ে জিআরপি থানার পুলিশ তাকে ধরে । এরপর তাকে আনা হয় বালুরঘাট শুভায়ন হোমে । বৃহস্পতিবার দুপুরে খাওয়ার পরই সে সবার নজর এড়িয়ে পাঁচিল টপকে পালিয়ে যায় । পরবর্তী সময়ে তার খোঁজ না পেয়ে হোম কর্তৃপক্ষের তরফে খোঁজাখুঁজি শুরু হয় । এরপরেই খবর যায় বালুরঘাট থানায় ।

Sub Judice boy Escapes from Balurghat Subhayan Home
হোমের এই পাঁচিল টপকে নাবালক পালিয়েছে বলে খবর (ইটিভি ভারত)

পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ । কিশোর কোথায় থাকতে পারে তা জানার কাজ শুরু হয়েছে । এই হোমে কাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল সেটাও খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে । তাদের থেকে কিশোর সম্পর্কে কোনও তথ্য জানা যায় কি না সেটাই এখন দেখার ।

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BOY ESCAPES FROM GOVT HOME
সরকারি হোম থেকে পালাল নাবালক
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