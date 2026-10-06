উপরে ছুটবে গাড়ি, নীচ দিয়ে যাবে হাতির পাল! বন্যপ্রাণ রক্ষায় জাতীয় সড়কে 'আন্ডারপাস'

উপরে ছুটবে গাড়ি, নীচ দিয়ে যাবে হাতির পাল! বন্যপ্রাণ রক্ষায় জাতীয় সড়কে 'আন্ডারপাস'
Underpasses to facilitate elephant movement: 327 নম্বর জাতীয় সড়কের প্রায় 31 কিমি অংশ চার লেনে সম্প্রসারণের কাজ চলছে । শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন ৷
Published : October 6, 2026 at 5:40 PM IST
শিলিগুড়ি, 6 অক্টোবর: জঙ্গল বদলেছে । জঙ্গলের বুক চিরে তৈরি হয়েছে রাস্তা । গাড়ির গতি বেড়েছে । কিন্তু বদলায়নি হাতির পথ । প্রজন্মের পর প্রজন্ম যে পথ ধরে এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে যাতায়াত করে বুনো হাতির পাল, জাতীয় সড়ক চওড়া হওয়ার পরও সেই পথই তাদের ধরে রাখতে হবে । নয়তো উন্নয়নের গতি আর বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক চলাচলের সংঘাত আরও বাড়বে । সেই সংঘাত এড়াতেই এ বার উত্তরবঙ্গে বড় পদক্ষেপ । জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে ছুটবে গাড়ি, আর তার নীচ দিয়ে নিরাপদে পার হবে হাতির পাল ।
বাগডোগরা থেকে নকশালবাড়ি হয়ে পানিট্যাঙ্কি পর্যন্ত 327 নম্বর জাতীয় সড়কের প্রায় 31 কিলোমিটার অংশ চার লেনে সম্প্রসারণের কাজ চলছে । সেই প্রকল্পের মধ্যেই হাতিদের নিরাপদ যাতায়াতের জন্য পাঁচটি অত্যাধুনিক আন্ডারপাস তৈরির অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র । সব মিলিয়ে প্রায় 1হাজার 765 মিটার দীর্ঘ এই পাঁচটি পথ উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ হাতি করিডরগুলিকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যেই তৈরি হচ্ছে ।
বন দফতর এবং বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মানুষ-হাতি সংঘাতপ্রবণ এলাকায় পরিস্থিতি বদলাতে পারে । কারণ, রাস্তা পার হওয়ার সময়ই হাতির সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি । আবার হাতির পাল রাস্তার উপরে উঠে পড়লে দীর্ঘ সময় যান চলাচল বন্ধ রাখতে হয় । দুই ক্ষেত্রেই বিপদ মানুষের এবং হাতি, দুই পক্ষের ।
হাতির চেনা পথেই পাঁচ 'সুরঙ্গ'
বাগডোগরা ফরেস্ট, কিরণচন্দ্র, টুকুরিয়াঝার, উত্তমছাট জঙ্গল থেকে পানিট্যাঙ্কি, এই বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে হাতিদের নিয়মিত চলাচল রয়েছে । জঙ্গল থেকে চা-বাগান, চা-বাগান থেকে অন্য জঙ্গল, বহু পুরনো সেই যাতায়াতের পথের মাঝেই পড়েছে জাতীয় সড়ক ।
পরিকল্পনা অনুযায়ী, বাগডোগরার সন্ন্যাসী চা বাগান মোড়ে তৈরি হবে প্রায় 315 মিটার দীর্ঘ আন্ডারপাস । নকশালবাড়ির কিরণচন্দ্র চা বাগান এলাকায় সবচেয়ে বড়, প্রায় 700 মিটার দীর্ঘ আন্ডারপাস তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে । দেউমনিতে 490 মিটার, অটল চা বাগানে 60 মিটার এবং খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কিতে প্রায় 200 মিটার দীর্ঘ আন্ডারপাস হবে ।
প্রতিটি আন্ডারপাসের উচ্চতা প্রায় 7 মিটার এবং প্রস্থ 22 মিটার রাখা হচ্ছে । অর্থাৎ হাতির পাল যাতে পাশাপাশি চলতে পারে এবং স্বাভাবিক গতিতে পথ পার হতে পারে, সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে ।
এর মধ্যে কিরণচন্দ্র চা বাগান সংলগ্ন করিডরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । স্থানীয় সূত্র ও বনকর্মীদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, কখনও কখনও একসঙ্গে 100টিরও বেশি হাতি ওই এলাকা দিয়ে জাতীয় সড়ক পার হয় । তখন রাস্তার দু’দিকে গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে যায় । বনকর্মীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে হয় । হাতির পাল যাতে আতঙ্কিত হয়ে ভুল দিকে চলে না যায়, তার জন্যও চলে নজরদারি । আন্ডারপাস চালু হলে সেই ঝুঁকি অনেকটাই কমবে বলে আশা ।
শুধু আন্ডারপাস নয়, নজর থাকবে ক্যামেরা-সেন্সরেও
হাতিদের রাস্তার নীচ দিয়ে পার করানোর ব্যবস্থা করেই দায়িত্ব শেষ করছে না প্রশাসন । আন্ডারপাসগুলিকে হাতিবান্ধব করার জন্য একাধিক প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে ।
গাড়ির হর্ন ও ইঞ্জিনের বিকট শব্দ যাতে হাতিদের আতঙ্কিত না করে, তার জন্য থাকবে সাউন্ডপ্রুফ ব্যারিয়ার । সিসিটিভি ক্যামেরা এবং সেন্সর-ভিত্তিক মনিটরিং ব্যবস্থায় নজর রাখা হবে হাতিদের গতিবিধির উপর। দেউমনি ও কিরণচন্দ্র চা বাগান এলাকায় থাকবে ওয়াচ টাওয়ার । বিশেষ ট্র্যাফিক সিগন্যাল পোস্ট এবং রাবার স্ট্রিপের ব্যবস্থাও করা হবে ।
হাতির পাল যাতে আন্ডারপাস ছেড়ে লোকালয়ের দিকে চলে না যায়, তার জন্য থাকবে ইকো-সেন্সিটিভ ফেন্সিং । অর্থাৎ হাতির স্বাভাবিক চলাচলের পথকে একটি নির্দিষ্ট নিরাপদ করিডরের মধ্যে রাখার চেষ্টা হবে ।
বাগডোগরার কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুম থেকেও বর্তমানে নজরদারি চালানো হচ্ছে । প্রায় 100টি সিসিটিভি ক্যামেরা, 11টি কুইক রেসপন্স টিম, এলিফ্যান্ট স্কোয়াড এবং ট্র্যাকারদের মাধ্যমে 24 ঘণ্টা হাতির গতিবিধির উপর নজর রাখা হয় । নতুন পরিকাঠামো চালু হলে এই নজরদারি আরও কার্যকর হবে বলে বন দফতরের আশা ।
কার্শিয়াং ফরেস্ট ডিভিশনের ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে জানিয়েছেন, হাতিদের মাইগ্রেটরি রুটে যাতে কোনও বাধা তৈরি না হয়, সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই পাঁচটি কৌশলগত জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছে । তাঁর বক্তব্য, সাউন্ডপ্রুফ ব্যারিয়ার, ওয়াচ টাওয়ার, সেন্সর-ভিত্তিক নজরদারি এবং ইকো-সেন্সিটিভ ফেন্সিংয়ের ফলে হাতি এবং গাড়িচালক, উভয়েরই দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমবে ।
চার বছর ধরে দাবির পর 'সবুজ সঙ্কেত'
এই প্রকল্পের পিছনে রয়েছে পরিবেশকর্মীদের দীর্ঘ দিনের দাবিও । পশুপ্রেমী সংগঠন ঐরাবতের সম্পাদক অভিযান সাহার দাবি, 2022 সালেই তাঁদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে প্রথম চিঠি দেওয়া হয়েছিল । সাংসদ রাজু বিস্তা এবং কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নিতিন গড়কড়ির কাছেও প্রস্তাবটি পৌঁছে দেওয়া হয় ।
পরবর্তী সময়ে 2024 এবং 2025 সালে আরও কয়েক দফা চিঠি এবং বৈঠকে এই দাবির কথা জানানো হয়েছিল বলে দাবি সংগঠনের । তাঁদের বক্তব্য, হাতির মরশুমে কিরণচন্দ্র এবং অটল চা বাগানের সামনে হাতির পাল জাতীয় সড়ক পার হলে বন দফতরের কর্মীদের দীর্ঘ সময় ধরে যানবাহন থামিয়ে রাখতে হয় । এক দিকে হাতিদের নিরাপদে পার করানো, অন্য দিকে কয়েকশো গাড়ির যানজট সামলানো, দুই মিলিয়ে পরিস্থিতি কঠিন হয়ে ওঠে । অভিযান সাহার কথায়, এত দিনের সেই সমস্যার অবশেষে পরিকাঠামোগত সমাধানের পথ তৈরি হয়েছে । এখন দ্রুত কাজ শেষ করাই প্রধান লক্ষ্য ।
সলিটারি নেচার অ্যান্ড অ্যানিম্যাল প্রোটেকশনের সম্পাদক কৌস্তভ চৌধুরীরও বক্তব্য, এর সুফল শুধু হাতিরাই পাবে না । জাতীয় সড়ক দিয়ে দ্রুতগতির যান চলাচলের কারণে ওই এলাকায় অন্যান্য বন্যপ্রাণীরও মৃত্যু হয়েছে । আন্ডারপাস চালু হলে তাদেরও নিরাপদে রাস্তা পার হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে ।
উন্নয়ন থাকবে, থাকবে হাতির পথও
দেশের অন্য কয়েকটি এলাকাতেও ইতিমধ্যে বন্যপ্রাণীর নিরাপদ চলাচলের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে । কর্ণাটকের তাতাগুনিতে 209 নম্বর জাতীয় সড়ক, দিল্লি-দেরাদুন অর্থনৈতিক করিডর এবং ওড়িশার কটক-আঙ্গুল অংশের 53 নম্বর জাতীয় সড়কে বন্যপ্রাণীর চলাচলের কথা মাথায় রেখে পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে ।
উত্তরবঙ্গের প্রকল্পটির গুরুত্ব অবশ্য আলাদা । কারণ এখানে রাস্তা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হাতি করিডরও রয়ে যাচ্ছে । উন্নয়নের জন্য রাস্তা চওড়া হবে, গাড়ির গতি বাড়বে, কিন্তু হাতির শত বছরের চেনা পথ যেন সেই উন্নয়নের চাপে হারিয়ে না যায়, পাঁচ আন্ডারপাসের পরিকল্পনায় সেই ভারসাম্যই খোঁজা হচ্ছে ।
অর্থাৎ, মানুষের রাস্তা আর হাতির রাস্তা এ বার একই জায়গায়, কিন্তু আলাদা স্তরে । উপর দিয়ে ছুটবে ফোরলেনের গাড়ি, নীচ দিয়ে নিশ্চিন্তে পেরিয়ে যাবে জঙ্গল থেকে জঙ্গলে যাওয়া ঐরাবতের পাল । প্রকল্পটি কত দ্রুত বাস্তবায়িত হয়, আর চালু হওয়ার পরে মানুষ-হাতি সংঘাত কতটা কমে, এখন নজর সেদিকেই ।