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হাড়হিম ঘটনা উত্তরপাড়ার নার্সিংহোমে ! শৌচালয় থেকে সদ্যোজাতকে ছুঁড়ে ফেলল নাবালিকা মা

Uttarpara Nursing Home Incident: যদিও প্রসূতির পরিবারের দাবি, নাবালিকা গর্ভবতী ছিল তারা জানত না ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

uttarpara nursing home incident
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 7, 2026 at 7:21 PM IST

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উত্তরপাড়া, 7 নভেম্বর: নার্সিংহোমের শৌচালয়ে প্রথমে সন্তান প্রসব করে 16 বছরের নাবালিকা ৷ তারপর সেই সদ্যোজাতকে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ ৷ হাড়হিম করা ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায় পুরসভার 15 নম্বর ওয়ার্ডের এক নার্সিংহোমে । এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল ছড়িয়েছে এলাকায় ।

যদিও প্রসূতির মায়ের দাবি, "শুক্রবার রাতে পেটে ব্যাথা হওয়ায় মেয়েকে নার্সিংহোমে ভর্তি করেছিলাম ৷ মেয়ে সন্তানসম্ভবা ছিল আমরা জানতাম না । আজ সকালে হাসপাতাল থেকে ফোন করে বলা হয় মেয়ের বাচ্চা হয়েছে । আমরা এসে দেখছি এই কাণ্ড ৷"

হাড়হিম ঘটনা উত্তরপাড়ার নার্সিংহোমে ! শৌচালয় থেকে সদ্যোজাতকে ছুঁড়ে ফেলল নাবালিকা মা (ইটিভি ভারত)

নার্সিংহোম সূত্রে খবর, শুক্রবার গভীর রাতে পেটে যন্ত্রণা নিয়ে ওই নার্সিংহোমে নাবালিকা ভর্তি করেছিল তার পরিবার । অভিযোগ, সকালে শৌচালয়ে গিয়ে নিজেই জোর করে প্রসব করে জানালা দিয়ে সদ্যোজাতকে ফেলে দেয় নাবালিকা । সদ্যোজাতকে পাশের বাড়িতে পড়ে থাকতে দেখে সেখানকার বাসিন্দা ৷ খবর দেন পুলিশ ও নার্সিংহোমে । এরপর নার্সিংহোমের এক কর্মী গিয়ে বাড়ি থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে । চিকিৎসা চলাকালীন শিশুটির মৃত্যু হয়েছে ।

সদ্যোজাতকে ফেলে দেওয়ার খবর শুনে ঘটনাস্থলে আসে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ । তদন্ত শুরু হয়েছে । কেন এই কাজ করল 16 বছরের এই নাবালিকা মা ? নার্সিংহোমের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "জন্ম দেওয়ার পর সদ্যোজাতকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার ঘটনায় পকসো মামলা দায়ের করা হবে । পাশাপাশি, শিশুর উপর অত্যাচারের জন্য আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে নাবালিকার মায়ের বিরুদ্ধে । নার্সিংহোমের বিরুদ্ধেও যদি কোনও অভিযোগ থাকে অবশ্যই খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"

uttarpara nursing home incident
ঘটনাস্থলে আসে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ (ইটিভি ভারত)

এদিকে স্থানীয়দের দাবি, এর আগেও ওই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দা সৌভিক দাস বলেন, "আমি ঘরের ভিতরে কাজ করছিলাম ৷ হঠাৎ বাইরে ধূপ করে কিছু একটা উপর থেকে পড়ার শব্দ পাই । বেরিয়ে দেখি সদ্যোজাত শিশু পড়ে রয়েছে । পুলিশকে ফোন করে খবর দিই ৷ তারপর নার্সিংহোমে জানালে এক নার্স এসে শিশুটিকে নিয়ে যায় ।"

অন্যদিকে, নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মানতে নারাজ সেখানকার মালিক তথা চিকিৎসক সুচেতা মুখোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "নাবালিকা শুক্রবার রাত 1টা নাগাদ আমাদের নার্সিংহোমে ভর্তি হয় পেটে ব্যথা নিয়ে । সকালে তার রক্ত পরীক্ষা হয় । পেটে ব্যথা একটু বেড়েছিল ৷ নিজে হেঁটেই শৌচালয়ে যায় সে । তারপর নিজেই শিশুটিকে জোর করে প্রসব করার পর জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় । কারণ, তাকে প্রমাণ করতে হতো সে স্বাভাবিক আছে ৷ গর্ভধারণ করেনি । তার পরিবারও জানত না গর্ভধারণের কথা । ভর্তির সময় তাদের বারবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ।"

হুগলি জেলা স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সেই সঙ্গে নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে কোনও লিখিত অভিযোগ থাকলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে প্রশাসনিকভাবে ।"

ঘটনায় নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন উত্তরপাড়ার বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী ৷ তিনি বলেন, "খুবই দুঃখজনক ঘটনা ৷ আমি নিজে থানায় গিয়েছিলাম । কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করব । অনেক বেসরকারি নার্সিংহোম রয়েছে যারা কোন নিয়ম-কানুন মানছে না, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে । যে মেয়েটি ভর্তি হয়েছে, সে নাবালিকা ৷ তার আধার কার্ড বা কোনওরকম বয়সের প্রমাণ ছাড়াই কী করে তাকে ভর্তি করা হল । নার্সিংহোমকে দায়িত্ব নিতে হবে । আইন আদালতে দৌড় করিয়ে ছাড়ব । আমরা চেষ্টা করছি যাতে এগুলো বন্ধ করা যায় ৷ এখনই 100 শতাংশ করা যাবে না । আমরা সঠিক পথে এগোচ্ছি ৷ 100 শতাংশ গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না । আমি নিশ্চিত করছি, এই ঘটনায় কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা হবে ।"

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UTTARPARA NURSING HOME INCIDENT
CHILD BIRTH IN TOILET
MOTHER THROWS NEWBORN
শৌচালয়ে সন্তান প্রসব
সদ্যোজাতকে ছুঁড়ে ফেলে দিল মা

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