হাড়হিম ঘটনা উত্তরপাড়ার নার্সিংহোমে ! শৌচালয় থেকে সদ্যোজাতকে ছুঁড়ে ফেলল নাবালিকা মা

হাড়হিম ঘটনা উত্তরপাড়ার নার্সিংহোমে ! শৌচালয় থেকে সদ্যোজাতকে ছুঁড়ে ফেলল নাবালিকা মা
Uttarpara Nursing Home Incident: যদিও প্রসূতির পরিবারের দাবি, নাবালিকা গর্ভবতী ছিল তারা জানত না ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : November 7, 2026 at 7:21 PM IST
উত্তরপাড়া, 7 নভেম্বর: নার্সিংহোমের শৌচালয়ে প্রথমে সন্তান প্রসব করে 16 বছরের নাবালিকা ৷ তারপর সেই সদ্যোজাতকে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ ৷ হাড়হিম করা ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায় পুরসভার 15 নম্বর ওয়ার্ডের এক নার্সিংহোমে । এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল ছড়িয়েছে এলাকায় ।
যদিও প্রসূতির মায়ের দাবি, "শুক্রবার রাতে পেটে ব্যাথা হওয়ায় মেয়েকে নার্সিংহোমে ভর্তি করেছিলাম ৷ মেয়ে সন্তানসম্ভবা ছিল আমরা জানতাম না । আজ সকালে হাসপাতাল থেকে ফোন করে বলা হয় মেয়ের বাচ্চা হয়েছে । আমরা এসে দেখছি এই কাণ্ড ৷"
নার্সিংহোম সূত্রে খবর, শুক্রবার গভীর রাতে পেটে যন্ত্রণা নিয়ে ওই নার্সিংহোমে নাবালিকা ভর্তি করেছিল তার পরিবার । অভিযোগ, সকালে শৌচালয়ে গিয়ে নিজেই জোর করে প্রসব করে জানালা দিয়ে সদ্যোজাতকে ফেলে দেয় নাবালিকা । সদ্যোজাতকে পাশের বাড়িতে পড়ে থাকতে দেখে সেখানকার বাসিন্দা ৷ খবর দেন পুলিশ ও নার্সিংহোমে । এরপর নার্সিংহোমের এক কর্মী গিয়ে বাড়ি থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে । চিকিৎসা চলাকালীন শিশুটির মৃত্যু হয়েছে ।
সদ্যোজাতকে ফেলে দেওয়ার খবর শুনে ঘটনাস্থলে আসে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ । তদন্ত শুরু হয়েছে । কেন এই কাজ করল 16 বছরের এই নাবালিকা মা ? নার্সিংহোমের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "জন্ম দেওয়ার পর সদ্যোজাতকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার ঘটনায় পকসো মামলা দায়ের করা হবে । পাশাপাশি, শিশুর উপর অত্যাচারের জন্য আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে নাবালিকার মায়ের বিরুদ্ধে । নার্সিংহোমের বিরুদ্ধেও যদি কোনও অভিযোগ থাকে অবশ্যই খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
এদিকে স্থানীয়দের দাবি, এর আগেও ওই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দা সৌভিক দাস বলেন, "আমি ঘরের ভিতরে কাজ করছিলাম ৷ হঠাৎ বাইরে ধূপ করে কিছু একটা উপর থেকে পড়ার শব্দ পাই । বেরিয়ে দেখি সদ্যোজাত শিশু পড়ে রয়েছে । পুলিশকে ফোন করে খবর দিই ৷ তারপর নার্সিংহোমে জানালে এক নার্স এসে শিশুটিকে নিয়ে যায় ।"
অন্যদিকে, নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মানতে নারাজ সেখানকার মালিক তথা চিকিৎসক সুচেতা মুখোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "নাবালিকা শুক্রবার রাত 1টা নাগাদ আমাদের নার্সিংহোমে ভর্তি হয় পেটে ব্যথা নিয়ে । সকালে তার রক্ত পরীক্ষা হয় । পেটে ব্যথা একটু বেড়েছিল ৷ নিজে হেঁটেই শৌচালয়ে যায় সে । তারপর নিজেই শিশুটিকে জোর করে প্রসব করার পর জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় । কারণ, তাকে প্রমাণ করতে হতো সে স্বাভাবিক আছে ৷ গর্ভধারণ করেনি । তার পরিবারও জানত না গর্ভধারণের কথা । ভর্তির সময় তাদের বারবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ।"
হুগলি জেলা স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সেই সঙ্গে নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে কোনও লিখিত অভিযোগ থাকলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে প্রশাসনিকভাবে ।"
ঘটনায় নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন উত্তরপাড়ার বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী ৷ তিনি বলেন, "খুবই দুঃখজনক ঘটনা ৷ আমি নিজে থানায় গিয়েছিলাম । কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করব । অনেক বেসরকারি নার্সিংহোম রয়েছে যারা কোন নিয়ম-কানুন মানছে না, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে । যে মেয়েটি ভর্তি হয়েছে, সে নাবালিকা ৷ তার আধার কার্ড বা কোনওরকম বয়সের প্রমাণ ছাড়াই কী করে তাকে ভর্তি করা হল । নার্সিংহোমকে দায়িত্ব নিতে হবে । আইন আদালতে দৌড় করিয়ে ছাড়ব । আমরা চেষ্টা করছি যাতে এগুলো বন্ধ করা যায় ৷ এখনই 100 শতাংশ করা যাবে না । আমরা সঠিক পথে এগোচ্ছি ৷ 100 শতাংশ গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না । আমি নিশ্চিত করছি, এই ঘটনায় কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা হবে ।"