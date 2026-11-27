ভোটার যাচাইয়ে পুলিশ-সিভিকের 'দাদাগিরি' কার নির্দেশে ? প্রশ্ন সেলিম-কুণাল-নওশাদদের
SIR: ভোটার তালিকায় নাম বাদ পড়া এবং ট্রাইব্যুনালে আবেদনকারীদের হয়রানির অভিযোগ । নির্দেশিকা ও নিয়োগের নথি প্রকাশ্যে আনার দাবি ।
Published : November 27, 2026 at 6:33 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে এবার কি পুলিশেরই সমান্তরাল যাচাই অভিযান শুরু হয়েছে রাজ্যে ? ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ব্যক্তিগত নথি দেখতে চাইছেন পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়াররা, এমনই অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের একাধিক জেলা থেকে ।
কোথাও পরিচয়পত্র ও অন্যান্য নথি চাওয়া হচ্ছে, কোথাও আবার ট্রাইব্যুনালে আবেদন করা ব্যক্তিদের থানায় বা পুলিশ ফাঁড়িতে ডেকে পাঠানোর অভিযোগ । এই তৎপরতা ঘিরে ক্রমেই বাড়ছে রাজনৈতিক বিতর্ক । পুলিশের এই ভূমিকার আইনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবার সরাসরি নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল সিপিএম ।
পুলিশকে কে এই দায়িত্ব দিল ? কোন আইনে তারা ভোটারদের ব্যক্তিগত নথি দেখতে চাইছে ? নির্বাচন কমিশনের কোনও লিখিত নির্দেশ রয়েছে কি ? থাকলে সেই নির্দেশের প্রতিলিপি প্রকাশ করা হচ্ছে না কেন ? এমন একাধিক প্রশ্ন তুলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) কাছে সাত দফা দাবি জানিয়েছে সিপিএম ।
প্রশ্ন সেলিমের
পুলিশের এই ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম । তাঁর বক্তব্য, ভোটার তালিকার ম্যাপিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরেও এবং ভোট দেওয়ার পরেও বহু মানুষের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন । সেই সব মানুষ নিজেদের নাম পুনরায় ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হয়েছেন । বিষয়টি এখন বিচারাধীন । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দ্রুত মামলাগুলির নিষ্পত্তির কথা বলা হলেও বিপুল সংখ্যক আবেদনের ক্ষেত্রে সেই প্রক্রিয়া কতটা দ্রুত শেষ করা সম্ভব, তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন তিনি ।
সেলিমের অভিযোগ, ট্রাইব্যুনালে যাঁদের আবেদন বিচারাধীন, তাঁদের বাড়িতে গিয়ে নথি দেখতে চাইছে পুলিশ । কোথাও আবার থানার পুলিশকর্মীরা সরাসরি বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে । এই পরিস্থিতিতে পুলিশের এক্তিয়ার নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ।
তাঁর বক্তব্য, কোনও ব্যক্তি ভোটার হবেন কি না, তাঁর নাম ভোটার তালিকায় থাকবে কি না, তা নির্ধারণ করার জন্য নির্দিষ্ট নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ রয়েছে । সেই দায়িত্ব পুলিশের নয় । তা হলে পুলিশ কোন ক্ষমতাবলে নাগরিকদের ব্যক্তিগত নথি দেখতে চাইছে ?
সেলিমের প্রশ্ন, ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের যদি কোনও নথির প্রয়োজন হয়, তা হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেই সেই নথি সংগ্রহ করা যেতে পারে। আবেদনকারীরা ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়ে থাকলে তাঁদের কাছে ফের একই নথি চাওয়ার যুক্তি কী ? সাধারণ মানুষকে বারবার নথি জমা দিতে বাধ্য করা হলে তা অকারণ হয়রানির শামিল ।
সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের বক্তব্য, প্রশাসনিক কোনও বৈধ প্রয়োজনে নাগরিকের কাছ থেকে নথি চাওয়া হলেও তার জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকা জরুরি । সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লিখিত নোটিস দিতে হবে । কোন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে, কী উদ্দেশ্যে এবং কোন আইনি ক্ষমতাবলে নথি চাওয়া হচ্ছে, তা স্পষ্ট করতে হবে । শুধু মৌখিক নির্দেশের ভিত্তিতে নাগরিকদের ব্যক্তিগত নথি যাচাই করা যায় না বলেই দাবি তাঁর ।
সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে সেলিমের পরামর্শ, পুলিশ বা সিভিক ভলান্টিয়ার নথি দেখতে চাইলে পরিস্থিতি বুঝে তা দেখানো যেতে পারে । কিন্তু কোনও অবস্থাতেই আসল নথি তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া বা জমা দেওয়া উচিত নয় । কোথাও জটিলতা তৈরি হলে স্থানীয় সিপিএম কর্মী এবং দলের আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। প্রয়োজনে এই বিষয়টি হাইকোর্ট, এমনকি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক ।
পুলিশের ক্ষমতা নিয়ে কমিশনকে চিঠি
পুলিশের এই তৎপরতার আইনি ভিত্তি জানতে চেয়ে সিইও-কে চিঠি দিয়েছেন সিপিএম নেতা শমীক লাহিড়ী । সেখানে 1950 সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের উল্লেখ করে ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও সংশোধনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এবং ক্ষমতার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি । নাগরিকদের ব্যক্তিগত নথি চাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের কোনও আইনি ক্ষমতা রয়েছে কি না, তা-ও জানতে চেয়েছে সিপিএম ।
সিপিএমের বক্তব্য, ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি । কোনও নাগরিকের কাছ থেকে নথি চাওয়া হলে তাঁকে জানাতে হবে, কেন সেই নথি প্রয়োজন, কোন আধিকারিক তা গ্রহণ করবেন এবং কী পদ্ধতিতে তা জমা দিতে হবে । প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো বা বারবার একই নথি চেয়ে হয়রানি করা কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা যায় না ।
একাধিক জেলায় একই অভিযোগ
পুলিশের এই তৎপরতা নিয়ে অভিযোগ শুধু কলকাতা বা আশেপাশের এলাকায় সীমাবদ্ধ নয় । মালদহ, হাওড়া, ধূপগুড়ি-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে একই ধরনের অভিযোগ সামনে এসেছে । মালদহে ট্রাইব্যুনালে আবেদনকারীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য যাচাই এবং তাঁদের থানায় বা পুলিশ ফাঁড়িতে ডেকে পাঠানোর অভিযোগ তুলে জেলাশাসককে চিঠি দিয়েছে আরএসপির মালদহ জেলা কমিটি ।
দলের জেলা সম্পাদক জয়বানন্দ পাণ্ডের অভিযোগ, এই ধরনের ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে । ভোটার তালিকায় নাম ফেরানোর জন্য যাঁরা আইনি পথে আবেদন করেছেন, তাঁদেরই যদি পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ বা নথি যাচাইয়ের মুখে পড়তে হয়, তা হলে স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মধ্যে ভীতির পরিবেশ তৈরি হবে । পুলিশের কাজ নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়া এবং তাঁদের আশ্বস্ত করা, আতঙ্কিত করা নয়- জেলাশাসককে লেখা চিঠিতে এই বক্তব্যই তুলে ধরেছে আরএসপি ।
একই অভিযোগে সরব হয়েছেন মালদহ দক্ষিণের সাংসদ ঈশা খান চৌধুরীও । মালদহের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত ভাবে ব্যাখ্যা চেয়েছেন তিনি । তাঁর অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া ব্যক্তিদের বাড়িতে গিয়ে পুলিশ নথি সংগ্রহ করছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে । কোন নির্দেশে এই কাজ হচ্ছে এবং কোন আইনি ক্ষমতাবলে পুলিশ ব্যক্তিগত নথি চাইছে, তা স্পষ্ট করার দাবি জানিয়েছেন সাংসদ ।
পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন নওশাদ-কুণালেরও
এই ইস্যুতে শুধু বাম শিবির নয়, সরব হয়েছেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী এবং তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষও । নওশাদের প্রশ্ন, ভোটার তালিকা সংশোধন ও নথি যাচাইয়ের জন্য বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা থাকলে পুলিশ কেন সেই কাজে যুক্ত হচ্ছে ? কোনও বৈধ নির্দেশ বা লিখিত নোটিস ছাড়া পুলিশ নথি দেখতে চাইলে নাগরিকদের তার আইনি ভিত্তি জানতে চাওয়া উচিত বলেও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি ।
অন্যদিকে, কুণাল ঘোষও পুলিশের এই পদক্ষেপকে বিপজ্জনক বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর প্রশ্ন, ঠিক কার নির্দেশে পুলিশ এই কাজ করছে ? প্রশাসনের কোনও নির্দিষ্ট নির্দেশ থাকলে তা প্রকাশ্যে আনা উচিত বলেই মনে করছেন তিনি ।
সরব কংগ্রেসও
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, যে আবেদনপত্রটি তথ্য যাচাইয়ের নামে পুলিশ পূরণ করছে সেটা বেআইনি এমন কোনও নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট দেয়নি । নির্বাচন কমিশনও বলেনি । উলটে বিচারপতিরা বলেছেন আরও বেশি সংখ্যক মানুষের শুনানি করতে ।
অন্ধকারে কমিশনও
বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত কাজের পদ্ধতি । কমিশনের প্রকাশিত নির্দেশিকা অনুযায়ী, ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্দিষ্ট ফর্ম-8 পূরণ করানোর দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট এলাকার বুথ লেভেল অফিসারদের । সেই আবেদন ও জমা দেওয়া নথি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব ইআরও বা এইআরও-দের ।
কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় পুলিশ বা সিভিক ভলান্টিয়ারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের ব্যক্তিগত নথি যাচাই করার দায়িত্ব কোথায় দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ।
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রেও জানানো হয়েছে, পুলিশ বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের নথি যাচাই করবে, এমন কোনও নির্দেশ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে তাদের কাছে আসেনি । এই বক্তব্যের পর বিতর্ক আরও জোরালো হয়েছে । কারণ, কমিশনের নির্দেশ না থাকলে কোন প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়াররা এই কাজ করছেন, তা নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে ।
সব মিলিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধনকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ।